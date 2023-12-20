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Siirt'te Rahvan At Yetiştiriciliği - Son Dakika
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Siirt'te Rahvan At Yetiştiriciliği

Siirt'te yaşayan kardeşler, atalarından gelen geleneği sürdürerek rahvan at yetiştiriciliği yapıyor. Şampiyon atlar yetiştirmek için çaba sarf eden kardeşler, atlarına özenle bakım yapıyor ve antrenmanlarla yarışlara hazırlıyor. Siirt'te at yetiştiriciliği için tesis talebinde bulunan yetiştiriciler, bölgedeki atların Türkiye'nin hiçbir yerinde bulunmadığını belirtiyor.

Siirt\'te Rahvan At Yetiştiriciliği
20.12.2023 - 14:34,
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Siirt'te yaşayan ve 3. kuşak olarak devraldıkları rahvan at yetiştiriciliği görevini sürdüren kardeşler, atalarından gelen geleneği yaşatmaya çalışıyor. Yetiştirdikleri atlara gözleri gibi bakan kardeşler, şampiyon atlar yetiştirmek için çaba sarf ediyor.

Siirt'te her gün bakımını yaptığı atları, çiftliğinde gezdiren at yetiştiricisi Berkan Yüksek, atlara binip boş tarlalarda antrenman yaptırarak yarışlara hazırlıyor. Özenle atların bakımlarını yaptığını söyleyen Yüksek, "Dededen babadan kalma bir meslek. Ben babam ve kardeşim mesleği sürdürüyoruz. Çiftliğimizde rahvan atları yetiştiriyoruz. Gerektiği zaman Azerbaycan'dan ve İran'dan yerli ırkımız olan Türk rahvan atlarını getirtip burada yetiştiriyoruz. Atlarımızın geneli yarış kapasiteli atlardır. Ülkemizde her yıl geleneksel olarak her ilimizde olmak üzere yarışlar düzenleniyor. Geleneksel rahvan yarışlarında şenlikler eşliğinde rahvan atlarını öne çıkarmak için uğraşlarımızı sürdürüyoruz. Yarışlarımız konusunda federasyonumuz bununla ilgili çok iyi çalışmalar yapıyor. Rahvan atlarını her zaman önde tutabilmek için federasyon başkanımız ve ilgili hakemlerimiz çok büyük uğraşlar veriyor. Bu konuda bununla ilgili büyük çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar doğrultusunda memleketimizde biz de bunu sürdürmeye çalışıyoruz. Siirt olarak yarışlarda, sahalarda görünmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Tayın gelişimi, küçük bir fidanın gelişimi gibidir"

Rahvan atı yetiştirmenin zorlu olduğunu söyleyen ve bu işle uğraşmak isteyenlere tavsiyelerde bulunan at yetiştiricisi Serhat Tokgöz, "Rahvan atlarının bakımları günde iki kere tımarlı olur. Baktığın zaman atın tüm hastalıklarından anlamak gerekiyor. Atın bugünkü durumu nasıldır, ne istiyor, neyi karşılayabiliriz gibi durumları öğrenmek lazım. Tayın gelişimi küçük bir fidanın gelişimi gibidir. Tayı herkes yetiştiremez. Herkes iyi bir tay ve iyi bir at bakımı yapamaz. Tayların çok iyi gelişimi için gerekli noktalarda bilgi sahibi olmak lazım. Çıkarıp kendi özgürce hareket edebileceği bir alanın olması lazım. Eğitimlerini daha iyi, daha usta bir atla beraber verilmesi gerekiyor. Çünkü tay cahildir. Ne şekilde eğitirseniz o şekilde size alışır" ifadelerini kullandı.

"Siirt'te çıkan atlar Türkiye'nin hiçbir yerinde yok"

Yeterli imkan olmadığından dolayı atlara gerekli eğitimin verilemediğini ve Siirtli rahvan at yetiştiricileri olarak bölgeye tesis yapılmasını istediklerini belirten at yetiştiricisi Ferhat Tokgöz ise, "Maalesef sahamız ve imkanımız olmadığı için burada atlarımızın eğitimini veremiyoruz. Kendi imkanlarımızla ufak çapta yapmış olduğumuz bir sahada atlarımızı günde yarım saat çalıştırabiliyoruz. Bugün Türkiye'de her bir yanda rahvan atları için tesisler kuruldu. Yetkililerden biz şunu talep ediyoruz. Siirt'teki çıkan atlar Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Türkiye'nin bütün rahvan atları öncelikle Siirt'ten geçiyor. Siirtliler olarak bir an önce bize güzel bir tesis yapılmasını istiyoruz" dedi. - SİİRT

Kaynak: İHA
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