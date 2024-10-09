Silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın, Türkiye\'yi terk ediyor

Spor

Kısa bir süre önce yorumculuk yaptığı program çıkışında silahlı saldırıya uğrayarak ayağından vurulan eski milli futbolcu Serhat Akın, Türkiye'den ayrılma kararı aldı.

ÜÇÜNCÜ KEZ AMELİYAT OLACAK

Uğradığı silahlı saldırı sonucu bacaklarından yaralanan Serhat Akın, 2 operasyon geçirdi. Fenerbahçe'nin ve A Milli Takım'ın eski futbolcusu, tarak kemiğindeki parçalanma nedeniyle üçüncü kez ameliyat masasına yatacak. Akın, rehabilitasyon sürecinin sonunda ise Türkiye'den ayrılacak.

ALMANYA'YA YERLEŞECEK

Serhat Akın, iyileştikten sonra temelli olarak doğup büyüdüğü Almanya'ya dönecek. Serhat'ın ailesi, Almanya'da Stuttgart ile Karlsruhe arasında bir bölgede yaşıyor ve Akın'ın çocukları yaşadıkları yerde eğitimlerini sürdürüyor. Serhat'ın babası da silahlı saldırı sonrasında oğlundan Almanya'ya dönmesini ve yaşamını orada sürdürmesi istedi. Eski Fenerbahçeli futbolcu da bu yönde karar aldı ve bundan sonra yaşamına Almanya'da devam edecek.