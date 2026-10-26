Sivaslı milli bilek güreşçisi Sudenaz Çelik, 47. Dünya Şampiyonası\'na yarın gidecek

Türkiye şampiyonu Sivaslı milli bilek güreşçisi??????? Sudenaz Çelik, dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 26 Ekim-7 Kasım'da düzenlenecek 47. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na hazırlanan Sudenaz, AA muhabirine, hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Okul müdürünün gücünü fark etmesiyle bilek güreşine başladığını anlatan Sudenaz, ardından turnuvalara katıldığını ve okullar arası yarışmalarda çeşitli dereceler elde ettiğini??????? dile getirdi.

Milli sporcu, daha sonra Türkiye şampiyonlukları kazandığını belirterek son olarak Yalova'da 6-11 Nisan tarihlerinde düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda sol kolda Türkiye birincisi olduğunu ifade etti.

Hindistan'da düzenlenecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceğini kaydeden Sudenaz, yarın şampiyonaya gideceğini belirtti.

Sudenaz Çelik, bilek güreşini "erkek sporu" diye düşünüp yapmayan kadınlar olduğuna dikkati çekerek "Bu sporda kızlar daha çok başarılı oluyor. Çünkü çalışınca her şey oluyor." dedi.

"Sivas'ımızı ve ülkemizi temsil edeceğim için gururluyum"

Çalışmalarının şu anda aralıksız devam ettiğini söyleyen Sudenaz, şöyle konuştu:

"Bu spora başlarken başarılı olacağım aklımda çok yoktu. İlk başta okullar arası şampiyonalara katılırım diye düşünmüştüm ama orada derece alıp başarılı olunca devam etmeye karar verdim. Şimdi önümde Dünya Şampiyonası var. Ülkemizi Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda temsil edecek olmam çok gurur verici. Sadece şampiyonaya Sivas'tan tek gideceğim için biraz üzgünüm. Sivas'ımızı ve ülkemizi temsil edeceğim için gururluyum. Orada 18 yaş ve 70 kiloda yarışacağım. Hedefim birinci olup Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek, bayrağımızı dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'mızı okutmak, Sivas'a birinci olarak dönmek."

1. Kademe Bilek Güreşi Antrenörü Emine Bilgin ise Dünya Şampiyonası için haftada 3 gün çalıştıklarını söyledi.

İki gün ağırlık, bir gün de masa antrenmanı yaptıklarını anlatan Bilgin, "Disiplinli beslenme ve düzenli çalışmayla çok şükür bu zamana kadar geldik. Kadın ve erkek fark etmeksizin herkesin bu spora katılmasını tavsiye ederim. Çünkü çok eğlenceli, disiplinli bir spor. Sporcumuzun da şampiyonada bayrağımızı dalgalandırmasını, İstiklal Marşı'mızı okutmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Antrenör Aydın: "Dünya şampiyonu olarak madalyası boynunda karşılamak istiyoruz"

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Teknik Kurul Üyesi ve 3. Kademe Milli Takım Antrenörü Mustafa Aydın da "Sudenaz okul sporlarında yapılan yarışmalarda birinci olmuştu. Ondan sonra kendine öz güveni gelince tekniklerini ve gücünü artırarak Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu. Ardından milli takımda ülkemizi temsil etme hakkını elde etti. Bu ayın sonunda nasip olursa Hindistan'da dünya şampiyonu olarak madalyası boynunda karşılamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.