Sivaslı milli bilek güreşçisi Sudenaz Çelik, 47. Dünya Şampiyonası'na yarın gidecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sivaslı milli bilek güreşçisi Sudenaz Çelik, 47. Dünya Şampiyonası'na yarın gidecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Sivaslı milli bilek güreşçisi Sudenaz Çelik, 47. Dünya Şampiyonası\'na yarın gidecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sivaslı milli bilek güreşçisi Sudenaz Çelik, 47. Dünya Şampiyonası\'na yarın gidecek
Haber Videosu

Sivaslı milli bilek güreşçisi Sudenaz Çelik, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 26 Ekim-7 Kasım'da düzenlenecek 47. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na yarın gidecek. 18 yaş ve 70 kiloda yarışacak Çelik, dünya şampiyonluğu hedefiyle Sivas'ı ve Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye şampiyonu Sivaslı milli bilek güreşçisi??????? Sudenaz Çelik, dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 26 Ekim-7 Kasım'da düzenlenecek 47. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na hazırlanan Sudenaz, AA muhabirine, hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Okul müdürünün gücünü fark etmesiyle bilek güreşine başladığını anlatan Sudenaz, ardından turnuvalara katıldığını ve okullar arası yarışmalarda çeşitli dereceler elde ettiğini??????? dile getirdi.

Milli sporcu, daha sonra Türkiye şampiyonlukları kazandığını belirterek son olarak Yalova'da 6-11 Nisan tarihlerinde düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda sol kolda Türkiye birincisi olduğunu ifade etti.

Hindistan'da düzenlenecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceğini kaydeden Sudenaz, yarın şampiyonaya gideceğini belirtti.

Sudenaz Çelik, bilek güreşini "erkek sporu" diye düşünüp yapmayan kadınlar olduğuna dikkati çekerek "Bu sporda kızlar daha çok başarılı oluyor. Çünkü çalışınca her şey oluyor." dedi.

"Sivas'ımızı ve ülkemizi temsil edeceğim için gururluyum"

Çalışmalarının şu anda aralıksız devam ettiğini söyleyen Sudenaz, şöyle konuştu:

"Bu spora başlarken başarılı olacağım aklımda çok yoktu. İlk başta okullar arası şampiyonalara katılırım diye düşünmüştüm ama orada derece alıp başarılı olunca devam etmeye karar verdim. Şimdi önümde Dünya Şampiyonası var. Ülkemizi Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda temsil edecek olmam çok gurur verici. Sadece şampiyonaya Sivas'tan tek gideceğim için biraz üzgünüm. Sivas'ımızı ve ülkemizi temsil edeceğim için gururluyum. Orada 18 yaş ve 70 kiloda yarışacağım. Hedefim birinci olup Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek, bayrağımızı dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'mızı okutmak, Sivas'a birinci olarak dönmek."

1. Kademe Bilek Güreşi Antrenörü Emine Bilgin ise Dünya Şampiyonası için haftada 3 gün çalıştıklarını söyledi.

İki gün ağırlık, bir gün de masa antrenmanı yaptıklarını anlatan Bilgin, "Disiplinli beslenme ve düzenli çalışmayla çok şükür bu zamana kadar geldik. Kadın ve erkek fark etmeksizin herkesin bu spora katılmasını tavsiye ederim. Çünkü çok eğlenceli, disiplinli bir spor. Sporcumuzun da şampiyonada bayrağımızı dalgalandırmasını, İstiklal Marşı'mızı okutmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Antrenör Aydın: "Dünya şampiyonu olarak madalyası boynunda karşılamak istiyoruz"

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Teknik Kurul Üyesi ve 3. Kademe Milli Takım Antrenörü Mustafa Aydın da "Sudenaz okul sporlarında yapılan yarışmalarda birinci olmuştu. Ondan sonra kendine öz güveni gelince tekniklerini ve gücünü artırarak Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu. Ardından milli takımda ülkemizi temsil etme hakkını elde etti. Bu ayın sonunda nasip olursa Hindistan'da dünya şampiyonu olarak madalyası boynunda karşılamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Dünya ŞampiyonasıYeni DelhiHindistanTürkiyeDünyaSivasKadınSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler, El Clasico’ya damga vurdu İspanyollar hayran kaldı Arda Güler, El Clasico'ya damga vurdu! İspanyollar hayran kaldı
Yılmaz Erdoğan’ın dizisinde tartışma yaratan kam davulu nedir Yılmaz Erdoğan’ın dizisinde tartışma yaratan kam davulu nedir?
Emeklinin beklediği teklif TBMM’de Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar Emeklinin beklediği teklif TBMM'de! Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
20 yıllık şirket de dayanamadı İstanbul’da iki iflas birden 20 yıllık şirket de dayanamadı! İstanbul'da iki iflas birden
Helin Kandemir’le yeniden bir arada Dorukhan Toköz’den aşk pozu Helin Kandemir’le yeniden bir arada! Dorukhan Toköz’den aşk pozu
Yeni takımında da kabus sürüyor Çağlar yine sakatlandı Yeni takımında da kabus sürüyor! Çağlar yine sakatlandı
Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Rus gençlerin yeni akımı dehşete düşürdü Rus gençlerin yeni akımı dehşete düşürdü
Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i şimdi ne iş yapıyor Batuhan Karacakaya’nın yeni mesleği Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i şimdi ne iş yapıyor? Batuhan Karacakaya’nın yeni mesleği
Trump’ı zora sokacak kare Önce övgüler dizdi, sonra böyle yakalandı Trump'ı zora sokacak kare! Önce övgüler dizdi, sonra böyle yakalandı
Zam furyasından o da nasibini aldı Bu yılki fiyatı cep yakıyor Zam furyasından o da nasibini aldı! Bu yılki fiyatı cep yakıyor
11:32
Montaj mı değil mi Mahmut Tanal’ın paylaştığı mesaj görseli ortalığı karıştırdı
Montaj mı değil mi? Mahmut Tanal'ın paylaştığı mesaj görseli ortalığı karıştırdı
11:22
Görevden alınan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ilk kez konuştu
Görevden alınan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ilk kez konuştu
11:06
Yayına damga vuran an Müge Anlı konuğuna “Siz köpek misiniz“ diye sordu
Yayına damga vuran an! Müge Anlı konuğuna "Siz köpek misiniz?" diye sordu
11:02
Trabzon’da Salah çılgınlığı sonrası sürpriz karar
Trabzon'da Salah çılgınlığı sonrası sürpriz karar
10:58
Brezilya’da Lula da Silva geriden gelip kazandı İşte zaferin perde arkası
Brezilya'da Lula da Silva geriden gelip kazandı! İşte zaferin perde arkası
10:44
NBA’de korkunç sakatlık Takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
NBA'de korkunç sakatlık! Takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
10:36
Zam furyasından o da nasibini aldı Bu yılki fiyatı cep yakıyor
Zam furyasından o da nasibini aldı! Bu yılki fiyatı cep yakıyor
10:19
Brezilya’da sandıktan “İsrail karşıtlığı“ çıktı Netanyahu’nun desteği de işe yaramadı
Brezilya'da sandıktan "İsrail karşıtlığı" çıktı! Netanyahu'nun desteği de işe yaramadı
10:10
Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
09:49
Emeklinin beklediği teklif TBMM’de Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
Emeklinin beklediği teklif TBMM'de! Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
07:52
Trump’tan Nicki Minaj’a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor
Trump'tan Nicki Minaj'a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 12:11:36. #7.12#
SON DAKİKA: Sivaslı milli bilek güreşçisi Sudenaz Çelik, 47. Dünya Şampiyonası'na yarın gidecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei