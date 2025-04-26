Sivasspor, Antalyaspor'u 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Sivasspor, Antalyaspor'u 2-0 Mağlup Etti

Sivasspor, Antalyaspor\'u 2-0 Mağlup Etti

Rıza Çalımbay, zaferin önemini vurgularken, Emre Belözoğlu, Sivasspor'u tebrik etti.

26.04.2025 19:29
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SİVASSPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bizim için bir final maçıydı. Çok ihtiyacımız vardı" dedi. Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise, "Bizden çok daha iyi oynadılar ve bu maçı net bir şekilde hak ettiklerini düşünüyorum, isteyen takım kazandı" dedi.

Sivasspor sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası her iki takım teknik direktörleri maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Hangi maç, hangi takım olursa olsun bizim kazanmamız gereken maçtı yani. Çünkü ihtiyacımız vardı, çok vardı hala ihtiyacımız var puanlara. İyi oynadık. Yani maçın başından sonuna kadar gayet iyi oynadık. Bundan sonraki maçları daha da inşallah daha da iyi oynayacağız. Bu bizim için bir final maçıydı. Birini atlattık. Şu anda daha oynayacağımız maçlar var. Yani işimiz çok zor. Zor bir şeyi kolay yere getirmeye çalışacağız. Şimdi biz bir kere istekli, arzulu çıktık maça. Antrenmanlarımız da gayet iyi gidiyor. Biz de biliyorsunuz yeni geldiğimiz için biz de arkadaşlarımızı iyice tamamen tanımaya çalışıyoruz. O yüzden böyle maçları, zaten eğer bunun üstünde yapmazsak bizim için sıkıntı olur. Yani şu oynadığımız oyun, Emre hoca söylemiş zaten takımınızın güzel oynadığını, Bu oyunun üstünü oynamazsak, öbür maçlar bizim için sıkıntılı olur. Galatasaray maçına bir şey söylemem. Yani Galatasaray maçı üç ihtimalli bir maç. Yani bizim için hedefimiz Galatasaray değil. Ama o maç da bizim için çok önemli. Oradan alacağımız puan ve puanlar çok çok önemli. Onun için mutlaka bizim şu oynadığımız oyunun üstüne çıkmamız gerekiyor. Öbür maçları iyi bir şekilde bitirelim yani" ifadelerini kullandı.

EMRE BELÖZOĞLU: HAK EDEN TAKIM KAZANDI

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise, "Öncelikle Sivasspor'u tebrik ederek başlamak istiyorum. Bizden çok fazlasıyla daha iyi oynadılar ve bu maçı net bir şekilde hak ettiklerini düşünüyorum, isteyen takım kazandı. Bizi bugüne getiren özellikle Sivasspor gibi, Alanyaspor gibi takımların önünde olmamızı sağlayan bütün kompakt oyundan uzak, gerçekten geldiğimiz günden beri en kötü oyunumuzdu. Bundan dolayı çok üzgünüm. Hem oyuncu arkadaşlarım adına hem ekibim adına. Evimizde birkaç maçımız var. Biz önce 45-46 puanları bulmak istiyoruz. Rahatlamak adına önümüzde 5 maç var. İnanıyorum, bunu yapabilecek gücümüz var. Bunu yaptı bu takım, yine yapmak adına çalışacağız. Biraz önce söylediğim gibi Sivasspor bizden çok daha fazla istedi. Bu maçı hak etti, onları tebrik ederim" şeklinde konuştu.

Sivasspor'un ilk yarıda iptal edilen golüyle ilgili ise Belözoğlu, "Golün iptaliyle alakalı sanki orada bir aktif pozisyonda oyuncu var. Yani biz de aynı şekilde yanlış hatırlamıyorsam Alanya maçında bizim golümüz bu şekilde iptal edilmişti. Yani çok uzakta bir ihtimal de olsa bunu birazcık yakalayabiliyor. Belki VAR olmasa bu çok doğal bir pozisyon gibi gerçekti. Ama yani o pozisyona gelene kadar biz çok pozisyon vermesek de momentum bence tamamen bu maçın totalinde 90 dakikasında Sivasspor'un elindeydi" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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