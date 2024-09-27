Başakşehir, Sivasspor'u 2-1 Yendi - Son Dakika
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Spor

Başakşehir, Sivasspor'u 2-1 Yendi

Başakşehir, Sivasspor\'u 2-1 Yendi

Sivasspor, Süper Lig'in 7. hafta açılış maçında Başakşehir'e 2-1 yenilerek 8 puanda kaldı. Başakşehir ise 13 puana yükseldi. Maçta Figueiredo, 43. ve 49. dakikalarda başkent takımına iki gol kazandırırken, Sivasspor'un tek golü Menig'den geldi. Maç öncesinde İstanbul'daki saldırıda şehit olan Polis Memuru Şeyda Yılmaz anıldı.

27.09.2024 22:39
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STAT: 4 Eylül

HAKEMLER: Çağdaş Altay, Ogün Kamacı, Gökhan Barcın

SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural - Murat Paluli (Dk. 90 Ziya Erdal), Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Balde (Dk.76 Menig), Moutoussamy, Charisis, Bieganski (Dk. 46 Azizbek), Rodrigues (Dk. 76 Bekir Turaç), Koita

BAŞAKŞEHİR: Muhammed Şengezer - Onur Ergün, Ba, Opoku (Dk. 78 Hamza Güreler), Kemen, Berat Özdemir, Deniz Türüç (Dk. 89 Ömer Faruk Beyaz), Crespo, Figueiredo (Dk. 72 Berkay Özcan), Serdar Gürler (Dk. 72 Davidson), Piatek (Dk. 89 Keny)

GOLLER: Dk. 82 Menig (Sivasspor), Dk. 43 ve Dk. 49 Figueiredo (Başakşehir)

SARI KARTLAR: Ziya Erdal (Sivasspor), Berat Özdemir, Ba, Deniz Türüç, Hamza Güreler (Başakşehir)

Sivasspor, Süper Lig'in 7'nci haftası açılış maçında kendi sahasında konuk ettiği Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu. Kırmızı-beyazlılar 8 puanda kalırken, sezona iyi başlayan Başakşehir 13 puana yükseldi.

8'inci dakikada gelişen Başakşehir atağında soldan ceza alanına giren Kemen'in içeriye çevirdiği topu Piatek kontrol ederek uygun durumdaki Figueiredo'nun önüne bıraktı. Onun vuruşunda top üstten auta gitti.

13'üncü dakikada Sivasspor etkili geldi. Koita'nın pasında sağ kanattan Rodrigues hareketlendi. Arka direği ortaladığı topu kontrol eden Balde'nin şutunda top üstten auta gitti.

15'inci dakikada sol kanatta Uğur'un pasında topla buluşan Moutoussamy'nin çapraz pozisyonda şutunda top üstten az farkla dışarı çıktı.

26'ncı dakikada orta alandan Moutoussamy'nin pasında sağdan hızla ceza alanına giren Rodrigues önünü boşaltıp vurdu fakat kaleci Muhammed topu çelerek gole izin vermedi.

43'üncü dakikada Başakşehir atağında sağ kanattan içeriye hareketlenen Crespo'nun ön direğe çevirdiği topu yakın mesafeden Figueiredo ağlarla buluşturdu: 0-1.

49'uncu dakikada sağ kanattan Deniz'in ortasında ceza alanı içinde Opoku'nun kafa vuruşunda top kale direğinden döndü. Boş pozisyonda takip ederek tamamlayan Figueiredo kendisinin ve takımının ikinci golünü filelerle buluşturdu: 0-2.

57'nci dakikada sağdan Berat'ın ortasında yakın mesafeden Figueiredo kafa vuruşunu yaptı fakat top üstten dışarı çıktı.

75'inci dakikada Berat'ın ara pasında ceza alanı içinde rakibinden sıyrılan Piatek karşı karşıya vuruşunu yaptı, kaleci Ali Şaşal Vural topu kornere çeldi.

82'nci dakikada Moutoussamy'nin ara pasında sağ kanattan ceza alanına giren Azizbek'in içeriye çevirdiği topu kale önünde Menig ağlarla buluşturdu: 1-2.

86'ncı dakikada Koita'nın pasıyla ceza alanına giren Menig'in sert şutunda top yandan az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşma Başakşehir'in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

'ŞEYDA YILMAZ VE HİKMET KASAP UNUTULMADI'

Maçın hakemleri ve her iki takım oyuncuları sahaya, İstanbul'daki saldırıda şehit olan Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ı anmak için 'Şahadetin kutlu olsun şehidim Şeyda Yılmaz' yazılı pankart ile çıktı. Maç öncesinde de Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz ile kısa süre önce hayatını kaybeden Sivasspor'un eski futbolcularından Hikmet Kasap için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Öte yandan karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da tribünden takip etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Başakşehir, Sivasspor'u 2-1 Yendi - Son Dakika

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