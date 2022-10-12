Sivasspor kafilesi Kosova'da - Son Dakika
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Sivasspor kafilesi Kosova'da

12.10.2022 13:22

- Sivasspor kafilesi Kosova'da UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın deplasmanda Ballkani ile karşılaşacak Sivasspor kafilesi Kosova'ya ulaştı.

- Sivasspor kafilesi Kosova'da

SİVAS - UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın deplasmanda Ballkani ile karşılaşacak Sivasspor kafilesi Kosova'ya ulaştı.

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 4. hafta maçında Ballkani ile oynayacağı maç için 19 kişilik kafileyle İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla Kosova'nın başkenti Priştine'ye geldi. 1 saat 10 dakika süren yolculuğun ardından kırmızı-beyazlı kafile, kamp yapacağı otele yerleşti. Kırmızı-beyazlı takım, TSİ 18.15'te Fadil Vokrri Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak.

Ballkani ile Sivasspor yarın TSİ 22.00'de Fadil Vokrri Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede Avusturya Futbol Federasyonu'ndan hakem Manuel Schuettengruber görev yapacak.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4. hafta maçları yarın oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4. hafta maçları yarın oynanacak Sivasspor'un Ballkani kafilesi belli oldu Sivasspor'un Ballkani kafilesi belli oldu
Kaynak: İHA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Sivasspor, Kosova, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor kafilesi Kosova'da - Son Dakika

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