Sivasspor, Uğur Çiftçi ile sözleşme uzattı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivasspor, Uğur Çiftçi ile sözleşme uzattı

06.06.2022 16:23

- Sivasspor, Uğur Çiftçi ile sözleşme uzattı DG Sivasspor A takım kaptanlarından Uğur Çiftçi'nin 30 Haziran 2023 tarihinde sona erecek sözleşmesinin 4 yıl daha uzatılması konusunda sporcu ile anlaşmaya varıldı.

- Sivasspor, Uğur Çiftçi ile sözleşme uzattı

SİVAS - DG Sivasspor A takım kaptanlarından Uğur Çiftçi'nin 30 Haziran 2023 tarihinde sona erecek sözleşmesinin 4 yıl daha uzatılması konusunda sporcu ile anlaşmaya varıldı.

Sivasspor, Uğur Çiftçi'nin 30 Haziran 2023'te sona erecek sözleşmesinin 4 yıl daha uzatılması için oyuncuyla anlaşmaya vardı.

Kulüp Tesislerinde Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ile bir araya gelen Uğur Çiftçi, kendisini 4 yıl daha Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Kırmızı-beyazlı ekibin sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak bitirdiğini anımsatan Başkan Otyakmaz, "Taraftarlar sevinirken yönetim olarak transferlere ağırlık vermek durumundayız. İlk sözleşmemizi de sözleşmesinin bitimine 1 yıl kala Uğur Çiftçi ile uzatmak yönünde karar aldık." dedi. Otyakmaz, sözleşmenin hayırlı olmasını dileyerek, "İnşallah burada futbolu bırakacak şekilde, unutulmaz takım kaptanları arasında yer alacak bir birlikteliğimiz olur" diye konuştu.

Uğur Çiftçi ise, "Bana güvenen kulüp başkanımıza, yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Bu forma altında kanımın son damlasına kadar savaşacağıma söz veriyorum" ifadelerini kullandı. Sözleşmesini uzattığı için mutlu olduğunu vurgulayan Uğur Çiftçi, uzun yıllar Sivasspor forması giymek istediğini belirtti.

Sivasspor, Uğur Çiftçi ile sözleşme uzattı
Sivasspor, Uğur Çiftçi ile sözleşme uzattı
Sivasspor, Uğur Çiftçi ile sözleşme uzattı
Sivasspor, Uğur Çiftçi ile sözleşme uzattı
Sivasspor, Uğur Çiftçi ile sözleşme uzattı
Sivasspor, Uğur Çiftçi ile sözleşme uzattı
Sivasspor, Uğur Çiftçi ile sözleşme uzattı
Sivasspor, Uğur Çiftçi ile sözleşme uzattı
Sivasspor, Uğur Çiftçi ile sözleşme uzattı
YORUMLAR
500
Uğur Çiftçi, 4 yıl daha Sivasspor'da Uğur Çiftçi, 4 yıl daha Sivasspor'da Aliağa Petkimspor kaptan Nusret Yıldırım ile sözleşme yeniledi Aliağa Petkimspor kaptan Nusret Yıldırım ile sözleşme yeniledi
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor, Uğur Çiftçi ile sözleşme uzattı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:51 Dondurmam Gaymak filminin oyuncusu Muğlalı Sultan Kadem hayatını kaybetti
16:37 Kadro dışı kalma hali devam eden Mesut Özil, resti çekti! Sözleşmesindeki kritik maddeyi devreye sokuyor
16:36 Kabine toplantısı başladı! Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü Erdoğan'ın yapacağı 3600 ek gösterge açıklamasında
16:30 Aydemir Akbaş Galatasaray-Barcelona maçında İspanyol spikere saldırdığını itiraf etti
16:04 Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den küvet pozu! Yarım milyona yakın beğeni topladı
15:54 Gelen tepkiler sonrası açıklama yaptı! Bakan Nebati: Alım gücünü korumak için çaba sarf ediyoruz
15:45 Türkiye'nin Suriye'ye düzenleyeceği askeri harekat PKK'yı paniğe soktu! Münbiç'te kazılan terör tünelleri dronelarla görüntülendi
15:44 Fransız devi, Arda Güler için kolları sıvadı! Transfer gerçekleşirse Messi ile takım arkadaşı olacak
15:36 ORC Araştırma Şirketi, yeni seçim anketini paylaştı! İki ittifak arasındaki fark açıldı
15:35 Eski TFF başkanı Haluk Ulusoy yeniden aday olmaya hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 17:05:06. #1.12#
SON DAKİKA: Sivasspor, Uğur Çiftçi ile sözleşme uzattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement