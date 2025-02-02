Bölgesel Amatör Lig (BAL) mücadelesinde Siverek Belediyespor ile Onikişubat İdman Yurdu Spor oyuncuları arasında Siverek Firkan Tüysüz Stadı'nda oynanacak maç öncesi iki takım oyuncuları ve idarecileri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede tekme tokat kavgaya dönüşen olayda Kahramanmaraş'ta 4 futbolcu hafif yaralandı. Yaralanan oyuncular hastaneye kaldırılırken, karşılaşma hakem tarafından oynatılmayarak tatil edildi.
Son Dakika › Spor › Siverek'te Futbol Maçında Kavga: 4 Oyuncu Yaralandı - Son Dakika
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