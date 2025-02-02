Siverek\'te Futbol Maçında Kavga: 4 Oyuncu Yaralandı

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ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Siverek Belediyespor ile Onikişubat İdman Yurdu Spor Kulübü maçı, mücadele öncesi futbolcular arasında çıkan ve 4 oyuncunun yaralandığı kavga nedeniyle hakem tarafından tatil edildi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) mücadelesinde Siverek Belediyespor ile Onikişubat İdman Yurdu Spor oyuncuları arasında Siverek Firkan Tüysüz Stadı'nda oynanacak maç öncesi iki takım oyuncuları ve idarecileri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede tekme tokat kavgaya dönüşen olayda Kahramanmaraş'ta 4 futbolcu hafif yaralandı. Yaralanan oyuncular hastaneye kaldırılırken, karşılaşma hakem tarafından oynatılmayarak tatil edildi.