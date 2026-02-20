Skriniar'ın Sağ Kasığında Kısmi Yırtık - Son Dakika
Skriniar'ın Sağ Kasığında Kısmi Yırtık

Skriniar\'ın Sağ Kasığında Kısmi Yırtık
20.02.2026 14:01
Skriniar\'ın Sağ Kasığında Kısmi Yırtık
Fenerbahçe, kaptan Milan Skriniar'ın Nottingham Forest ile oynanan maçta yaşadığı sakatlık sonrası sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. Skriniar, 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak.

Fenerbahçe'nin Slovakyalı savunma oyuncusu Milan Skriniar'ın sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildiği açıklandı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

İngiliz ekibi Nottingham Forest ile oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sakatlanarak oyundan çıkan Milan Skriniar'ın sağlık durumuyla ilgili Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın kaptanı Milan Skriniar'ın dün akşam oynanan Nottingham Forest maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.

Skriniar'ın 1 ay forma giyememesi halinde kaçırması beklenen maçlar şöyle:

Kasımpaşa (Süper Lig)

Nottingham Forest (Deplasman – UEFA Avrupa Ligi)

Antalyaspor (Deplasman – Süper Lig)

Gaziantep FK (Deplasman – Türkiye Kupası)

Samsunspor (Süper Lig)

Fatih Karagümrük (Deplasman – Süper Lig)

Gaziantep FK (Süper Lig)

    Yorumlar (2)

  • 875387 875387:
    defans şimdi hırı yedi 2 2 Yanıtla
  • t7fbxmx2fq t7fbxmx2fq:
    şimdi şapa oturdular ellerindeki en iyi adam da gitti 0 0 Yanıtla
