Slaven Bilic'ten büyük fedakarlık! Hiçbir ücret talep etmeden Ukrayna Milli Takımı'yla anlaştı - Son Dakika
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Slaven Bilic'ten büyük fedakarlık! Hiçbir ücret talep etmeden Ukrayna Milli Takımı'yla anlaştı

04.04.2023 16:44

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran son olarak Watford'tan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Teknik Direktör Slaven Bilic, Ukrayna Milli Takımı ile sözleşti. Hırvat hocanın, Ukrayna'dan tek kuruş para talebinde bulunmadığı öğrenildi.

Hırvat teknik direktör Slaven Bilic, Ukrayna Milli Takımı'nın yeni hocası oluyor. İmzaların atıldığına dair resmi açıklama beklenirken, Bilic'in maaşına dair dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

UKRAYNA'DAN MAAŞ İSTEMEDİ

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Ukrayna Milli Takımı, göreve teknik direktör Slaven Bilic'i getirmek üzere. Hırvat hoca ile görüşmelerde son aşamaya gelinirken, Ukrayna'dan hiç maaş istememesi detayı dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ'I ÇALIŞTIRMIŞTI

Süper Lig'de daha önce Beşiktaş'ı çalıştıran Bilic, siyah-beyazlılardan ayrılmasının ardından West Ham, Al-Ittihad, West Bromwich, Beijing Guoan ve Watford'u çalıştırdı.

Maaş bile istemedi! Slaven Bilic, Ukrayna Milli Takımı'nın başına geçiyor
Maaş bile istemedi! Slaven Bilic, Ukrayna Milli Takımı'nın başına geçiyor
Maaş bile istemedi! Slaven Bilic, Ukrayna Milli Takımı'nın başına geçiyor
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Slaven Bilic, Beşiktaş, Ukrayna, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Slaven Bilic'ten büyük fedakarlık! Hiçbir ücret talep etmeden Ukrayna Milli Takımı'yla anlaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Slaven Bilic'ten büyük fedakarlık! Hiçbir ücret talep etmeden Ukrayna Milli Takımı'yla anlaştı - Son Dakika
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