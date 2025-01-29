Sol Elini Kaybeden Maya Asya, Masa Tenisi ile Engelleri Aşıyor - Son Dakika
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Spor

Sol Elini Kaybeden Maya Asya, Masa Tenisi ile Engelleri Aşıyor

Sol Elini Kaybeden Maya Asya, Masa Tenisi ile Engelleri Aşıyor

Antalya'da doğuştan sol eli olmayan Maya Asya Gültekin, masa tenisi sporuna başladı ve Türkiye Bedensel Engelliler Masa Tenisi Şampiyonası'nda üst üste başarılar elde etti. Maya, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında yarışmayı hedefliyor.

29.01.2025 09:52  Güncelleme: 09:56
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ANTALYA'da sol eli olmadan dünyaya gelen Maya Asya Gültekin (11), okullarındaki spor seçmelerinde antrenörünün keşfetmesiyle masa tenisi sporuna başladı. Bedensel Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda üst üste derece alan Maya Asya, Avrupa ve Dünya şampiyonluğunu hedeflediğini söyledi.

Ece ve Sercan Gültekin çiftinin ilk çocukları Maya Asya, anne karnında kordonun dolanmasıyla sol eli olmadan dünyaya geldi. Protez el kullanmaya başlayan Maya, masa tenisi antrenörü Müge Sayar'ın okullarındaki seçmelerde keşfetmesiyle bu spora yöneldi. Raşit Küçük İmam Hatip Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Gültekin, derslerden artan zamanlarında Kepez'deki spor salonunda masa tenisi antrenmanlarına gidiyor. İlk etapta engelinden dolayı çekindiğini ifade eden Maya Asya, antrenörü Sayar'ın kendisini bu sporu yapmaya teşvik edip, sevdirdiğini belirtti. Masa tenisiyle 4 yıldır uğraşan Maya Asya, Türkiye Bedensel Engelliler Masa Tenisi Şampiyonası'nda 2022-2023 yılı Türkiye 3'üncüsü, 2023-2024 Türkiye 2'ncisi oldu. Maya Asya, başarısıyla 7 yaşındaki kız kardeşi Aden Gültekin'e de örnek oluyor.

'İNSANLAR KUSURLARIYLA DA BAŞARI ELDE EDECEKLERİNE İNANMALI'

Maya'nın antrenörü Müge Sayar, "Gençlik Spor Bakanlığı'nın 'Yetenek Taraması' projesiyle Maya'yı keşfettik. Antalya içindeki tüm okulları teste tabi tutuyoruz. Maya da oraya gelmişti. Kendisi çok dikkatimi çekti. Daha önce spor yapıp yapmadığını sordum. Yapmadığını söyleyince hemen salona davet ettim. Salonda ilk antrenmanını yaptı. Maya, Türkiye Bedensel Engelliler kategorisinde masa tenisi sporunda rakipleriyle yarışıyor. Maya ile haftada 6 gün, 2 saat antrenman yapıyoruz. Yaz tatillerinde antrenman saatlerimiz 4-5 saatlere çıkıyor. Maya ilk yıl Türkiye 3'üncüsü, sonraki yıl Türkiye 2'ncisi oldu. Masa tenisi için yetenekli bir öğrenci, bizi fazlasıyla gururlandırıyor. Sonradan engelli kalan ya da doğuştan engelli arkadaşlarımız hiçbir şekilde pes etmemeli. İnsanlar kusurlarıyla da başarı elde edeceklerine inanmalı" dedi.

'AVRUPA VE DÜNYA ŞAMPİYONALARINA KATILMAK İSTİYORUM'

Masa tenisi branşında üst üste derece elde eden Maya Asya Gültekin, "Bizim okulumuzda seçme yapılacaktı. Benim bundan son gün haberim oldu. Arkadaşlarımla beraber sınıfta seçmelere girdik. Ben normalde başka sporlarla ilgilenmek istiyordum. O zamanlar elimde protez takılıydı. Protezle bu sporu yapamayacağımı düşünüyordum. Antrenörüm bana 'Seçmelerden sonra seninle konuşalım' dedi. 'Daha önce spor yaptın mı' dedi hoca, ben de yapmadığımı söyledim. O gün masa tenisi sporunu yapmaya karar verdim. Hoca ertesi gün annemi aradı. Masa tenisi oynamaya alıştıktan sonra hiç zorlanmadım. 4 yıldır bu sporla uğraşıyorum. Bu sene de madalya kazanıp, 1'inci olmak istiyorum. Türkiye'de 1'inci olup, Avrupa ve Dünya şampiyonalarına katılmak istiyorum" diye konuştu.

'UMARIM BÜTÜN ENGELLİ ÇOCUKLARA ÖRNEK OLUR'

Maya'nın anneannesi Seher Çıra, "O bizim hayatımızda çok şey değiştirdi. Çok pozitif bir çocuk, birçok şeyi ondan öğreniyoruz. Gerçekten de çok başarılı. 1 yaşından beri her şeyi kendi başına yapıyor. Engelleri kendisi aştı. Bizim için çok gurur verici, böyle bir spor yapması da çok güzel, umarım kendisi bütün engelli çocuklara ve ailelerine örnek olur. Onlar da çocuklarının arkasında olsunlar. İyi ki bu spora başlamışız. Kendisi için de çok mutluluk verici bir şey. Umarım hayatı boyunca başarılı olur. O bizim gururumuz, sevincimiz, her şeyimiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Engelliler, Türkiye, Antalya, Yaşam, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sol Elini Kaybeden Maya Asya, Masa Tenisi ile Engelleri Aşıyor - Son Dakika

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