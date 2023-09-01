UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Yukatel Adana Demirspor, sahasında Belçika temsilcisi Genk ile kozlarını paylaştı.
Mücadeleye tempolu başlayan temsilcimiz, ilk yarının son anlarında yıldız futbolcusu Cherif Ndiaye'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın 2. yarısında sıcak havanın etkisiyle oyun temposu giderek düşmeye başladı.
Sık sık verilen su molaları nedeniyle 90 dakikanın sonuna artı 11 dakika uzatma verildi.
İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden temsilcimiz, bu maçı 1-0 kazandı ve toplam skor 2-2'ye geldi. Mücadele uzatmalara gitti.
Uzatmalara iyi başlayan temsilcimiz zaman zaman kalesinde pozisyonlar verse de kaleci Karacic'in yaptığı mükemmel kurtarışlarla gole izin vermedi.
Normal süresi 1-0 biten ve uzatmalara giden mücadelede başka gol sesi çıkmayınca karşılaşma penaltılara gitti. Penaltılarda rakibine 5-4 kaybeden temsilcimiz, Konferans Ligi'ne play-off turunda veda etti.
Son Dakika › Spor › Son Dakika: Adana Demirspor, seri penaltı atışlarında Genk'e elenerek Konferans Ligi'ne play-off turunda veda etti - Son Dakika