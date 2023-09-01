Son Dakika: Adana Demirspor, seri penaltı atışlarında Genk'e elenerek Konferans Ligi'ne play-off turunda veda etti - Son Dakika

Son Dakika: Adana Demirspor, seri penaltı atışlarında Genk'e elenerek Konferans Ligi'ne play-off turunda veda etti

Son Güncelleme: 01.09.2023 00:25

Son dakika: Konferans Ligi play-off turunda 2-1'in rövanşında Adana Demirspor, evinde Genk'i konuk etti. Normal süresi 1-0 Adana Demirspor'un üstünlüğüyle sonuçlanan mücadele uzatmalara gitti. Penaltılarda rakibine 5-4 kaybeden temsilcimiz, Konferans Ligi'ne play-off turunda veda etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Yukatel Adana Demirspor, sahasında Belçika temsilcisi Genk ile kozlarını paylaştı.

CHERIF NDIAYE SAHNEDE

Mücadeleye tempolu başlayan temsilcimiz, ilk yarının son anlarında yıldız futbolcusu Cherif Ndiaye'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Son Dakika: Adana Demirspor, seri penaltı atışlarında Genk'e elenerek Konferans Ligi'ne play-off turunda veda etti

İKİNCİ YARIDA TEMPO DÜŞTÜ

Karşılaşmanın 2. yarısında sıcak havanın etkisiyle oyun temposu giderek düşmeye başladı.

Son Dakika: Adana Demirspor, seri penaltı atışlarında Genk'e elenerek Konferans Ligi'ne play-off turunda veda etti

11 DAKİKA UZATMA VERİLDİ

Sık sık verilen su molaları nedeniyle 90 dakikanın sonuna artı 11 dakika uzatma verildi.

MAÇ UZATMALARA GİTTİ

İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden temsilcimiz, bu maçı 1-0 kazandı ve toplam skor 2-2'ye geldi. Mücadele uzatmalara gitti.

Son Dakika: Adana Demirspor, seri penaltı atışlarında Genk'e elenerek Konferans Ligi'ne play-off turunda veda etti

İLK UZATMA DEVRESİNDE GOL ÇIKMADI

Uzatmalara iyi başlayan temsilcimiz zaman zaman kalesinde pozisyonlar verse de kaleci Karacic'in yaptığı mükemmel kurtarışlarla gole izin vermedi.

Son Dakika: Adana Demirspor, seri penaltı atışlarında Genk'e elenerek Konferans Ligi'ne play-off turunda veda etti

MAÇ PENALTILARA GİTTİ

Normal süresi 1-0 biten ve uzatmalara giden mücadelede başka gol sesi çıkmayınca karşılaşma penaltılara gitti. Penaltılarda rakibine 5-4 kaybeden temsilcimiz, Konferans Ligi'ne play-off turunda veda etti.

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Son Dakika Spor Son Dakika: Adana Demirspor, seri penaltı atışlarında Genk'e elenerek Konferans Ligi'ne play-off turunda veda etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Adana Demirspor, seri penaltı atışlarında Genk'e elenerek Konferans Ligi'ne play-off turunda veda etti - Son Dakika
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