Jorge Jesus'tan sürpriz tercihler! Fenerbahçe-Hatayspor maçının ilk 11'leri açıklandı - Son Dakika
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Jorge Jesus'tan sürpriz tercihler! Fenerbahçe-Hatayspor maçının ilk 11'leri açıklandı

27.12.2022 20:01
Jorge Jesus'tan sürpriz tercihler! Fenerbahçe-Hatayspor maçının ilk 11'leri açıklandı

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 16. haftasında Hatayspor'u konuk edeceği karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. Sarı-lacivertlilerin orta sahasında bu kez Miha Zajc var.

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin hakemi Sarper Barış Saka. Fenerbahçe 14 maçta 29 puan topladı. Sarı-Lacivertliler liderliği Galatasaray'a kaptırmıştı. Hatayspor ise topladığı 15 puanla 14. sırada.

CRESPO, PEDRO, VALENCIA YOK

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Miguel Crespo, Hatay maçında yer alamadı. Joao Pedro da sakatlığından dolayı forma giyemeyecek. Valencia da maçtan kısa bir süre önce kadrodan çıkarıldı.

VOLKAN DEMİREL'İN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Fenerbahçe'de uzun yıllar kaptanlık yapan Volkan Demirel, hocalık serüveninde eski takımına karşı çıktığı 2 maçı da kaybetmedi. Fatih Karagümrük'ün başında Fenerbahçe'ye karşı oynadığı iki maçtan da beraberlikle Demirel, istatistiğini korumaya çalışacak.

FERDİ KADIOĞLU SINIRDA

Hatayspor maçında sarı kart görmesi halinde Ferdi Kadıoğlu cezalı duruma düşecek. Ferdi, kart görmesi halinde Antalyaspor maçında oynayamayacak.

HATAY ÇIKIŞTA

Ligde ilk 6 haftada galibiyet alamayan Hatayspor, Volkan Demirel'in takımın başına geçmesiyle durumunu toparladı. Demirel ile 8 maça çıkan Hatayspor, 4 galibiyet alarak toplam 15 topladı. Hatay, ligin 14. sırasında bulunuyor.

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, İrfan Can, Rossi, King, Batshuayi.

Hatayspor: Erce, Kamil, Vranjes, Burak, Adekugbe, Aabid, Onur, Ruben Ribeiro, Saba Lobjanidze, El Kaabi, Ze Luis

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Fenerbahçe, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jorge Jesus'tan sürpriz tercihler! Fenerbahçe-Hatayspor maçının ilk 11'leri açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jorge Jesus'tan sürpriz tercihler! Fenerbahçe-Hatayspor maçının ilk 11'leri açıklandı - Son Dakika
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