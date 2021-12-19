Son Dakika: Finalde güçlü rakibi Imoco'yu 3-2 mağlup eden VakıfBank Voleybol Takımı, dünya şampiyonu oldu

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Temsilcimiz VakıfBank, dünyanın en iyi voleybolcusu olarak gösterilen Paola Egonu'ya geçit vermedi. VakıfBank'ın yıldızı Isabelle Haak, 28 sayıyla sahada hakimiyet kurdu. Haak, şampiyonanın 'En iyi pasör çaprazı' seçildi. Turnuvanın açık ara favorisi gösterilen Imoco Volley, VakıfBank karşısında her zamanki görüntüsünden çok uzak kaldı.

KARAR SETİ FİŞ ÇEKİLDİ

VakıfBank, karar setinde Imoco'nun fişini çekti. Temsilcimiz, üstün bir oyunla adeta zaferi söke söke elde etti.

SETLER: 15-25/ 25-22/ 22-25/ 25-22/ 7-15

"ANKARAYA' BU YAKIŞIRDI"

VakıfBank Başantrenörü Guidetti zaferin ardından, " Ankara'ya bu şampiyonluk yakışırdı. Imoco Volley'e kazanmak için ekstra oynamak zorundasınız. Bu inanılmaz seyirci önünde bu şampiyonluğu kazanmak beni ekstra mutlu etti" değerlendirmesini yaptı.

VOLEYBOL CAMİASINDAN TEBRİKLER

Türkiye Voleybol Federasyonu ve ezeli rakip Eczacıbaşı, sıcağı sıcağına Vakıfbank'ı tarihi başarısından dolayı tebrik etti.