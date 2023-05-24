Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile Sivasspor, 0-0'ın rövanşında Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Sarı-Lacivertliler ikinci yarıda bulduğu gollerle tur biletini kaptı.
Golsüz biten ilk yarının ardından Fenerbahçe ikinci yarıya çok baskılı başladı. Sarı-Lacivertliler, 47. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun şık golüyle maçta öne geçti.
Fenerbahçe, 58'de Michy Batshuayi'nin golüyle farkı 2'ye yükseltti. Enner Valencia'nın gönderdiği topa gelişine düzgün bir vuruş yapan Batshuayi, takımını rahatlatan golü attı.
75'inci dakikada Enner Valencia'nın yerine oyuna giren Joshua King, 85'te sahneye çıktı. King'in golü, maçın skorunu tayin etti.
Yarı finalde Sivasspor'u eleyen Fenerbahçe, finaldeki rakibini beklemeye başladı. Ankaragücü- Başakşehir eşleşmesinin galibi, finalde Fenerbahçe'ye rakip olacak. Ankara'daki maç Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak. Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir ilk maçı 1-0 kazandı.
Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda son 19 sezonda 9'uncu kez finalde. 2004-05'ten bu yana Türkiye Kupası'nda 8 kez final oynadı. Sarı-Lacivertliler 2011-23 ve 2012-13'te bu kupayı kazandı. 6 final maçı kaybedildi. Kanarya,
Son Dakika › Spor › Son Dakika: Finalin adı belli oldu! Sivasspor'u eleyen Fenerbahçe adını finale yazdırdı - Son Dakika