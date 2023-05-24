Son Dakika: Finalin adı belli oldu! Sivasspor'u eleyen Fenerbahçe adını finale yazdırdı - Son Dakika
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Son Dakika: Finalin adı belli oldu! Sivasspor'u eleyen Fenerbahçe adını finale yazdırdı

24.05.2023 22:47

Son dakika: Kadıköy'deki yarı final rövanş maçında Sivasspor'u 3-0'lık skorla yenen Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırdı. Fenerbahçe'ye final biletini getiren goller Ferdi, Batshuayi ve King'den geldi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile Sivasspor, 0-0'ın rövanşında Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Sarı-Lacivertliler ikinci yarıda bulduğu gollerle tur biletini kaptı.

AÇILIŞI FERDİ YAPTI

Golsüz biten ilk yarının ardından Fenerbahçe ikinci yarıya çok baskılı başladı. Sarı-Lacivertliler, 47. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun şık golüyle maçta öne geçti.

ARDINDAN BATSHUAYI

Fenerbahçe, 58'de Michy Batshuayi'nin golüyle farkı 2'ye yükseltti. Enner Valencia'nın gönderdiği topa gelişine düzgün bir vuruş yapan Batshuayi, takımını rahatlatan golü attı.

KING FİŞİ ÇEKTİ

75'inci dakikada Enner Valencia'nın yerine oyuna giren Joshua King, 85'te sahneye çıktı. King'in golü, maçın skorunu tayin etti.

RAKİP BEKLENİYOR

Yarı finalde Sivasspor'u eleyen Fenerbahçe, finaldeki rakibini beklemeye başladı. Ankaragücü- Başakşehir eşleşmesinin galibi, finalde Fenerbahçe'ye rakip olacak. Ankara'daki maç Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak. Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir ilk maçı 1-0 kazandı.

19 SEZONDA 9 FİNAL

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda son 19 sezonda 9'uncu kez finalde. 2004-05'ten bu yana Türkiye Kupası'nda 8 kez final oynadı. Sarı-Lacivertliler 2011-23 ve 2012-13'te bu kupayı kazandı. 6 final maçı kaybedildi. Kanarya,

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Son Dakika Spor Son Dakika: Finalin adı belli oldu! Sivasspor'u eleyen Fenerbahçe adını finale yazdırdı - Son Dakika


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