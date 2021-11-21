Son dakika haber! Trabzonspor Kulübünün eski genel sekreteri Akyazıcı'nın cenazesi toprağa verildi

Edinilen son dakika haberine göre Trabzonspor Kulübünün eski genel sekreteri ve divan kurulu eski yöneticisi Bülent Akyazıcı için Trabzon'da cenaze töreni düzenlendi.

Trabzonspor Kulübünün eski genel sekreteri ve divan kurulu eski yöneticisi Bülent Akyazıcı için Trabzon'da cenaze töreni düzenlendi. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, İstanbul'daki evinde vefat eden Akyazıcı'nın, İskenderpaşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Bostancı Mezarlığı'ndaki aile mezarlığına defnedildiği belirtildi. Akyazıcı'nın cenaze törenine kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, genel sekreter Ömer Sağıroğlu, yönetim kurulu üyeleri Yalçın Orhan ve Zafer Göktaş'ın yanı sıra A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Şenol Güneş, eski yöneticiler, ailesi ve çok sayıda seveninin katıldığı ifade edildi.

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