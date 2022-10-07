Adana haberi | Bakan Kasapoğlu, Adana'da "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu: (1) - Son Dakika
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Adana haberi | Bakan Kasapoğlu, Adana'da "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu: (1)

07.10.2022 10:59

Adana haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa bağlı yurtlara 1200 yönetim personeli alınacağını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa bağlı yurtlara 1200 yönetim personeli alınacağını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti'den bazı MKYK üyeleri, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Mersin, Niğde ve Osmaniye milletvekillerinin katılımıyla AK Parti Adana İl Başkanlığınca bir otelde düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programına iştirak etti.

Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, bakanlık olarak yaklaşık 70 bin kişilik bir aile olduklarını söyledi.

7 gün 24 saat, gençlerin her işinin içinde olma anlayışıyla katılımcılık ruhuyla yollarına devam ettiklerini aktaran Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Ben bu vesileyle buradan bir duyuruyu paylaşacağım. Dedim ya 70 bin kişilik bir aileyiz. Yurtlarıyla, kamplarıyla, gençlik merkezleriyle, binlerce spor tesisiyle ve pek çok hizmet alanıyla gençlerimizin yanındayız. Biliyorsunuz bundan 3 hafta önce 105 yeni yurt binasını Ankara'da hizmete açtık. Yeni inşaatlarımız, yeni çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde İstanbul'da, Türkiye'nin en yeni yurtlarını hizmete açacağız. Onların müjdesini vereyim. Bu alanda tabii ki ailemizi, yeni arkadaşlarımızla güçlendirme gerekliliğimiz var. Ailemize yeni heyecanlar, yeni motivasyonlar taşıyan arkadaşlarımızı katarak bu heyecanı büyütüyoruz. Ben bugün bu bağlamda hizmete aldığımız yeni yurtlarımız için 1200 yeni yurt yönetim personeli alacağımızın müjdesini paylaşmak istiyorum. Alım ilanımıza ilişkin detaylar bu gece Resmi Gazete'de yayınlanacak. Buna başvurmak isteyen vatandaşlarımız e-Devlet kariyer kapısı üzerinden başvurularını yapabilecekler. Ben bu vesileyle tüm adaylarımıza hayırlı, uğurlu bir süreç temenni ediyorum. İnşallah her biri bu anlamdaki süreçleri başarıyla tamamlarlar ve ailemize katılma noktasında güçlü bir adım atarlar."

(Sürecek)

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Kaynak: AA

Jülide Sarıeroğlu, Mehmet Kasapoğlu, AK Parti, Adana, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana haberi | Bakan Kasapoğlu, Adana'da '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programında konuştu: (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana haberi | Bakan Kasapoğlu, Adana'da "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu: (1) - Son Dakika
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