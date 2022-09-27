Son dakika haberleri! Willian Arao: Derbiyi kazanmak için her şeyimizi vereceğiz

Fenerbahçeli futbolcu Willian Arao, "Derbiyi kazanmak için her şeyimizi vereceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Maksimum seviyede hazırlıklarımızı sürdürüyoruz bu maçtan galip ayrılmak için" dedi.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Willian Arao, Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu. Sezonun geride kalan bölümünü değerlendiren Arao, pazar günü Beşiktaş ile oynanacak derbi maç hakkında konuştu. Derbi maçlarının özel olduğunu ve Beşiktaş maçına fazlasıyla hazır olduğu belirten Brezilyalı oyuncu, lig şampiyonluğu için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.