Süper Lig'de bu sezon 4 yerine 2 takımın küme düşeceği açıklandı - Son Dakika
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Süper Lig'de bu sezon 4 yerine 2 takımın küme düşeceği açıklandı

22.03.2023 15:43

Hatayspor ve Gaziantep FK'nin Türkiye'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmesi sonrası TFF, Süper Lig'de bu sezon 4 yerine 2 takımın küme düşeceğini ilan etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve 1. Lig'de küme düşecek takım sayısının değiştiğini resmen açıkladı.

SÜPER LİG'DE 2 TAKIM KÜME DÜŞÜRÜLECEK

TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetimi Kurulu'nun 10 Şubat 2023 tarih ve 55 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca deprem felaketi sebebiyle OHAL Bölgesi ilan edilen illerde ligden çekilen takımlar dikkate alınarak; Atakaş Hatayspor ve Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'nin Ligden çekilmeleri sebebiyle, 2022-2023 sezonu sonunda Süper Lig Müsabakaları Statüsü Madde 3/2 hükmünde belirtilen 4 takım yerine, 2 takımın Spor Toto 1. Lig'e düşürülmesine,

TFF 2. LİG'E 2 TAKIM DÜŞÜRÜLECEK

Adanaspor A.Ş. ve Yeni Malatyaspor'un Spor Toto 1.Lig'den çekilmeleri sebebiyle, 2022-2023 sezonu sonunda TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü Madde 3/2 hükmünde belirtilen 4 takım yerine, 2 takımın TFF 2. Lig'e düşürülmesine, Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. ve Diyarbekir Spor A.Ş.'nin TFF 2. Lig'den çekilmeleri sebebiyle, 2022-2023 sezonu sonunda TFF 2.Lig Müsabakaları Statüsü Madde 3/2 hükmünde 20 takımlı gruptan (Kırmızı Grup) Bölgesel Amatör Lig'e düşürüleceği belirtilen 4 takım yerine 2 takımın TFF 2. Lig'e düşürülmesine,

BÖLGESEL AMATÖR LİG'E 1 TAKIM DÜŞÜRÜLECEK

Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor A.Ş.'nin TFF 3. Lig'den çekilmesi sebebiyle, 2022-2023 sezonu sonunda TFF 3.Lig Müsabakaları Statüsü Madde 3/2 hükmünde 17 takımlı gruptan (2. Grup) Bölgesel Amatör Lig'e düşürüleceği belirtilen 3 takım yerine 2 takımın Bölgesel Amatör Lig'e düşürülmesine, Malatya Arguvan Spor ve Osmaniyespor Futbol Kulübü'nün TFF 3. Lig'den çekilmeleri sebebiyle, 2022-2023 sezonu sonunda TFF 3. Lig Statüsü Madde 3/2 hükmünde 18 takımlı gruptan (3. Grup) Bölgesel Amatör Lig'e düşürüleceği belirtilen 3 takım yerine 1 takımın Bölgesel Amatör Lig'e düşürülmesine, karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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Gaziantep FK, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de bu sezon 4 yerine 2 takımın küme düşeceği açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Lig'de bu sezon 4 yerine 2 takımın küme düşeceği açıklandı - Son Dakika
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