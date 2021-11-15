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Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri - Son Dakika

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

15.11.2021 10:31
Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Karadağ Teknik Direktörü Miodrag Radulovic çok konuşulacak açıklamalar geldi, Arda Turan Futbolu bırakıyor mu? gibi son 24 saat içinde spor dünyasından derlenen son dakika haberlerine bu sayfadan erişebilirsiniz.

Ronaldo'yu yıkan haber! Portekiz'in Katar bileti şansı kalmadı, Pierre-Emerick Aubameyang'dan olay sözler: Orada oynayacağıma emekli olurum gibi spor dünyasının en güncel konularına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

KARADAĞ'DAN AKIL ALMAZ ÇIKIŞ! HOLLANDA'YA DESTEK VERİP, TÜRKİYE'YE BİLENDİLER

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu son maçında A Milli Takım, deplasmanda Karadağ ile önemli maça çıkacak. Zorlu mücadele öncesinde Karadağ Teknik Direktörü Miodrag Radulovic çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Hollanda'yı desteklediğini ifade eden Radulovic, "Hollanda bu gruptaki en iyi takım. Lider bitireceklerinden eminim" dedi. Öte yandan takımın golcüsü Osmajic ise, " Türkiye'ye karşı da kalitemizi göstermek istiyoruz. Bu maç için çok enerjik ve motiveyiz" sözlerine yer verdi.

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RONALDO'YU YIKAN HABER! PORTEKİZ'İN KATAR BİLETİ ŞANSI KALMADI

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

2022 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu son maçında Portekiz, sahasında Sırbistan'a 2-1 mağlup oldu. Kazandığı takdirde Katar'da düzenlenecek dev turnuvaya direkt gidecek Portekiz, öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve grupta 2. olarak play-off turuna kaldı. Karşılaşmanın ardından Cristiano Ronaldo'nun oldukça üzgün ve yıkılmış olduğu dikkatlerden kaçmadı.

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ARDA TURAN FUTBOLU BIRAKIYOR MU?

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Galatasaray'da Arda Turan yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre sahalardan uzak kaldı. Ağır sakatlığın ardından futbolcunun aktif futbol hayatını sonlandırarak Fatih Terim'in yardımcılığına soyunacağı öne sürülmüştü. Ancak Arda Turan'ın şu an böyle bir düşüncesi olmadığı ve bir an önce iyileşerek yeniden Galatasaray'da formayı giymek istediği öğrenildi.

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PİERRE-EMERİCK AUBAMEYANG'DAN OLAY SÖZLER

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Premier Lig devi Arsenal'in yıldız futbolcusu, Tottenham için kullandığı ifadeler dikkat çekti. "Bir gün Tottenham için oynar mısın?" sorusuna Aubameyang, "Tottenham için oynayacağıma emekli olurum daha iyi" yanıtını verdi.

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Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Arda Turan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri - Son Dakika Spor


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