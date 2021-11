Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Ronaldo'yu yıkan haber! Portekiz'in Katar bileti şansı kalmadı, Pierre-Emerick Aubameyang'dan olay sözler: Orada oynayacağıma emekli olurum gibi spor dünyasının en güncel konularına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

KARADAĞ'DAN AKIL ALMAZ ÇIKIŞ! HOLLANDA'YA DESTEK VERİP, TÜRKİYE'YE BİLENDİLER

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu son maçında A Milli Takım, deplasmanda Karadağ ile önemli maça çıkacak. Zorlu mücadele öncesinde Karadağ Teknik Direktörü Miodrag Radulovic çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Hollanda'yı desteklediğini ifade eden Radulovic, "Hollanda bu gruptaki en iyi takım. Lider bitireceklerinden eminim" dedi. Öte yandan takımın golcüsü Osmajic ise, " Türkiye'ye karşı da kalitemizi göstermek istiyoruz. Bu maç için çok enerjik ve motiveyiz" sözlerine yer verdi.

Haberin detayları için tıklayın >



RONALDO'YU YIKAN HABER! PORTEKİZ'İN KATAR BİLETİ ŞANSI KALMADI

2022 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu son maçında Portekiz, sahasında Sırbistan'a 2-1 mağlup oldu. Kazandığı takdirde Katar'da düzenlenecek dev turnuvaya direkt gidecek Portekiz, öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve grupta 2. olarak play-off turuna kaldı. Karşılaşmanın ardından Cristiano Ronaldo'nun oldukça üzgün ve yıkılmış olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Haberin detayları için tıklayın >



ARDA TURAN FUTBOLU BIRAKIYOR MU?

Galatasaray'da Arda Turan yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre sahalardan uzak kaldı. Ağır sakatlığın ardından futbolcunun aktif futbol hayatını sonlandırarak Fatih Terim'in yardımcılığına soyunacağı öne sürülmüştü. Ancak Arda Turan'ın şu an böyle bir düşüncesi olmadığı ve bir an önce iyileşerek yeniden Galatasaray'da formayı giymek istediği öğrenildi.

Haberin detayları için tıklayın >



PİERRE-EMERİCK AUBAMEYANG'DAN OLAY SÖZLER

Premier Lig devi Arsenal'in yıldız futbolcusu, Tottenham için kullandığı ifadeler dikkat çekti. "Bir gün Tottenham için oynar mısın?" sorusuna Aubameyang, "Tottenham için oynayacağıma emekli olurum daha iyi" yanıtını verdi.

Haberin detayları için tıklayın >