Son dakika: UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Maribor'u 3-1 mağlup etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Slovenya temsilcisi Maribor'la kozlarını paylaştı. Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz 3-1 kazandı.

İLK YARIDA GOL YOK

Gol yollarında etkili olan Fenerbahçe bulduğu fırsatları değerlendiremeyince maçın ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı.

BECAO "MERHABA" DEDİ

İkinci yarıya baskılı başlayan sarı-lacivertlilerde 58'inci dakikada soldan kazanılan köşe vuruşunu Tadic ortaladı. Kale önünde çok iyi yükselen Becao kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. Bu gol Becao'nun Fenerbahçe'de kaydettiği ilk gol oldu.

İRFAN CAN SAHNEDE

Becao'nun golünden kısa bir süre sonra 62'inci dakikada Szymanski'nin soldan arka direğe iyi çevirdiği topa İrfan Can dokundu ve topu ağlara gönderdi.

FARK 1'E İNDİ

Konuk ekipte Ilicic'in savunma arkasına gönderdiği iyi topa sol çaprazdan Strajnar vurdu ve topu ağlara gönderdi.

TADIÇ FİŞİ ÇEKTİ

Penaltıda topun başına geçen Tadic, kalecinin sağından topu ağlara gönderdi. Durum 3-1.

RÖVANŞ 17 AĞUSTOS'TA

Müsabakanın rövanşı, 17 Ağustos Perşembe günü Slovenya'da oynanacak. Fenerbahçe turu geçmesi halinde Twente-Riga maçının galibiyle play-off turunda eşleşecek.