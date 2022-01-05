Son Dakika: Visca için KAP bildirimi yapan Trabzonspor'dan taraftarı heyecanlandıran paylaşım

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Trabzonspor, Edin Visca ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Bordo-Mavililer'in resmi sitesinden yapılan açıklamada, transfer döneminin hareketli geçeceğine dair taraftara da mesaj verildi. Visca paylaşımında kullanılan, "Kanatlarımıza dikkat edin" ifadesi taraftarları heyecanlandırdı.

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Visca ile birlikte transfer sürecini basın mensuplarına anlattı.

İşte Gümüşdağ'ın açıklamaları:

Visca için 2 aydır görüşüyoruz. Bugün transferi noktaladık. Ahmet Başkan'a teşekkür ediyoruz. Abdullah Avcı uzun yıllar Visca ile çalıştı, transferde bu durum da etkili oldu.

"AVCI ÖĞRETMENİ"

Abdullah Avcı, Visca'nın öğretmeni, hocası. Bu da Trabzonspor'un lehine etkenlerdi. Visca da 'Yardımcı olursanız sevinirim' dedi. Visca, sadece bu sene değil, geçtiğimiz senelerde de istendi.

"BAŞKA KULÜPLER DE VARDI"

Edin Visca'yı isteyen başka kulüpler de vardı ama Trabzonspor ve Ahmet Ağaoğlu daha istekliydi.

Visca ile konuştuğumda kendisi de Trabzonspor'a gitmesi konusunda benden izin istedi. Ben de kendisinin transferine engel olmadım. Visca uzun yıllardır bu ligin en iyi oyuncuları arasında. Biz onunla burada önemli başarılar imza attık.

İşte Visca'nın maliyeti: