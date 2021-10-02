30. Alanya Triatlon Yarışları, Gençler Festivali Finali'yle devam etti

Yarışlarda kadınlarda Lüksemburg 'dan Mara Krombach birinci, İtalya 'dan Rachele Laschi ikinci, Hollanda 'dan Sonja de Koning üçüncü oldu. Erkeklerde birinciliği İtalya'dan Fiorenzo Angelini, ikinciliği Portekiz 'den Joao Nono Batista, üçüncülüğü Rusya 'dan Mineev Roman elde etti.

Bakasetas coşkusu devam ediyor! Öyle bir falso verdi ki, gol olacağını kimse tahmin edemedi