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Alanyaspor, teknik direktör Korkmaz ile yükselişini sürdürüyor - Son Dakika

Alanyaspor, teknik direktör Korkmaz ile yükselişini sürdürüyor

25.10.2021 14:44
Alanyaspor, teknik direktör Korkmaz ile yükselişini sürdürüyor

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile çıktığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik alarak maç fazlasıyla ligde 3. sıraya yükseldi.

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile çıktığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik alarak maç fazlasıyla ligde 3. sıraya yükseldi.

Ligin ilk haftasında Medipol Başakşehir'i deplasmanda 1-0 mağlup eden Çağdaş Atan yönetimindeki Alanyaspor, daha sonra Altay'a 4-1 ve Atakaş Hatayspor'a 5-0 mağlup oldu. Turuncu-yeşilli takım, bu sonuçların ardından teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı.

Atan ile çıktığı 3 maçta kalesinde 9 gol görüp rakip fileleri ise 2 kez havalandırarak 3 puan alan turuncu-yeşilli takım, ligin 4. haftasından itibaren teknik direktör Bülent Korkmaz'ın yönetiminde çıktığı 7 maçta mağlup olmadı.

Korkmaz ile 7 maçta 17 puan alan Alanyaspor, bir maçı eksik Galatasaray ve Beşiktaş'ı geçerek, ligde 3. sıraya yükseldi.

Korkmaz yönetiminde ilk maçta GZT Giresunspor'u 1-0 yenen turuncu-yeşilli ekip, ligin 5. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 1-0, 6. haftada evinde Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Ligin 7. ve 8. haftasındaki Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor deplasman maçlarından 1-1 beraberlik ile ayrılan Alanyaspor, 9. haftasında evinde Yukatel Kayserispor'u 6-3 ve 10. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.

Alanyaspor, bu maçlarda rakip kalelere 14 gol atarken, kalesinde ise 6 gol gördü. Alanyaspor, Korkmaz ile çıktığı 7 maçta ise kalesini gole kapattı. Ligin ilk 3 haftasında Akdeniz ekibi, rakip kaleye 2 gol atarken, kalesinde ise 9 golü görmüştü.

Akdeniz ekibi, geçen sezon ise ilk yenilgisini 11. haftada Gençlerbirliği maçında almış ve ardından oynanan 7. haftanın erteleme maçında Göztepe'ye de mağlup olmuştu. Alanyaspor, 10 maçta ise 2 beraberlik ve bir yenilgi alarak, 23 puan toplamıştı.

Alanyaspor, bu sezon çıktığı 10 maçta aldığı 20 puanla ligde 3. sırada yer alıyor.

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Bülent Korkmaz, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Alanyaspor, teknik direktör Korkmaz ile yükselişini sürdürüyor - Son Dakika Spor


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