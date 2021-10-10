Üye Girişi
Almanya'nın dev kulübü Hamburg, Türkiye'de genç yeteneklerini arıyor - Son Dakika

Almanya'nın dev kulübü Hamburg, Türkiye'de genç yeteneklerini arıyor

10.10.2021 11:10
Almanya'nın dev kulübü Hamburg, Türkiye'de genç yeteneklerini arıyor

Almanya'nın dev futbol kulübü Hamburg, Türkiye'de genç yeteneklerini arıyor.

Almanya'nın dev futbol kulübü Hamburg, Türkiye'de genç yeteneklerini arıyor.

Bursa'da çocuklara kapılarını açan Hamburg Futbol Okulları, genç yeteneklerini arıyor. Sadece sahada antrenmanlarla değil, İngilizce dersleri ve diyetisyenler tarafından profesyonelleşmesi hedeflenen çocuklar Alman metotları ile yetiştiriliyor. 5-15 yaş arasında tüm çocuklara kapılarını açan Hamburg Futbol Okulu Kaplıkaya Tesisleri'nde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yurt dışında kamp ve turnuvalara katılma fırsatı da yakalayan çocuklar, haftanın belirli günleri saha içi ve saha dışı Hamburg'un eğitim müfredatına göre eğitimler alıyor.

"Yetenekli futbolcuları Almanya'ya götürüyoruz"

Hamburg Futbol Okulları Türkiye Direktörü ve Hamburg'un Türkiye'deki resmi Scout'u olan Umut Murçak, "Bununla beraber Hamburg'un buradaki futbol okullarında sadece Bursa'da değil, diğer illerdeki bayilik görüşmelerini de yürütüyorum. Hamburg Futbol Okulları Türkiye'ye temmuz ayında geldi. Pandemi dolayından açılışları ancak yapabildik. Şu anda Bursa'da Kaplıkaya ve Dobruca'daki tesislerdeki çalışmalarımız devam ediyor. Bununla birlikte Türkiye'de aslında bizim planlamış olduğumuz hedef yaş grubu 5-13 yaş arasındadır. Bu yaşlar arasındaki yetenekli futbolcuları HSV Hamburg'un belirlediği tarihlerde Almanya'daki deneme kapmalarına ve düzenlenecek olan turnuvalara götürüyoruz" dedi.

"İngilizce derslerini tamamlamak zorunda"

Hamburg Futbol Okulları şuanda 5-15 yaş arasında çocukları eğitimlerine kabul edildiğini dile getiren Murçak, "Bizim buradaki eğitimler sadece saha içi eğitimlerden ibaret değil. Çocuk geldiğinde İngilizce dersine başlıyor. Her ay alması gereken A-1 seviyesindeki 12 ders İngilizceyi zorunlu olarak tamamlaması gerekiyor. A-2 seviyesini geçilince ingilizce ayda 24 saate çıkıyor. Daha sonra saha antrenmanlarına çıkıyor. Saha antrenmanlarının yanı sıra 3 haftada bir diyetisyen ekibimiz gelerek çocukların beslenme takiplerini ve programlarını hazırlıyor" diye konuştu.

"HSV Hamburg'un eğitim müfredatlarını uyguluyoruz"

Almanya 2. Bundesliga ekiplerinden Hamburg'un kendilerine gönderdiği müfredatı okulda uyguladıklarının altını çizen Umut Murçak, "Bu konseptin dışına çıkmıyoruz. Ayrıca çocuklara sadece futbol eğitimi değil, çocuklara spor kültürünü aşılamaya çalışıyoruz. Bu sadece saha içi eğitimlerden ibaret de değildir. Beslenme zamanı, yatacakları, kalkacakları saatler ve okuldaki dersleri bir planlama çerçevesinde yürütülüyor. Telefon, tablet bağımlılıklarının önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Yine okulumuzdaki yetenekli sporcularımızı yaş gruplarına ayırarak Umspor bünyesinde lisanslayıp liglere, yurtiçi ve yurt dışı turnuvalara katılım sağlıyoruz. Buradaki çıkacak olan yetenekli, proje oyunculara bir köprü görevi görerek HSV Hamburg'a kapı açıyoruz. Biz buradan çocuklarımızı gönderince kendimiz seviniyoruz ama ayrıca ülke içinde bir kazanç" ifadelerini kullandı.

Futbol okulunda hocalık yapan Ali Topçu, "Aynı zamanda beden eğitim öğretmeniyim. Umut Murçak ile Hamburg Futbol Okullarında eğitimler veriyoruz. Burada ki amacımız öncelikle iyi birey ve sporcu olabilmelerini sağlamak. Daha sonra futbolcu olmaları geliyor. Buraya çocuk geldiği zaman İngilizce eğitimi alıyor. Sonra antrenmanları yapıyoruz. Fiziksel ölçümleri yapılıyor. Çocukları her açıdan gelişimlerini sağlamalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

14 yaşındaki Berk Öztürk ise aldığı eğitim ve hedeflerinden bahsederek, "Burada takım olmayı ve takımca hareket etmeyi öğrendik. Burada hocalarımız bizlerle yakından ilgileniyorlar. İngilizce dersleri de alıyoruz. Okuldaki eğitimlerimizle de hocalarımız ilgileniyor. Ben 8 yıldır futbol oynuyorum ve Avrupa'da ülkemi temsil etmek istiyorum. Kendime örnek aldığım futbolcu da Kevin de Bruyne" dedi.

Oğlu Tunç Mehmetoğlu'nun HSV Hamburg Futbol Okulunda eğitim aldığını ifade eden Günay Mehmetoğlu, "Toplam 5 yıldır oğlum futbol oynuyor. Hayalleri ve hedefleri olan tüm çocuklar buradaki çalışma sistemini görmesinde fayda var. Konsantrasyon, futbol, pozisyon bilgilerinde çocuğumun gözle görülür değişimler oldu. Çok daha uzun çalışma süreleri olduğu için faydasını gördük" diye konuştu. - BURSA

Almanya'nın dev kulübü Hamburg, Türkiye'de genç yeteneklerini arıyor
Almanya'nın dev kulübü Hamburg, Türkiye'de genç yeteneklerini arıyor
Almanya'nın dev kulübü Hamburg, Türkiye'de genç yeteneklerini arıyor
Almanya'nın dev kulübü Hamburg, Türkiye'de genç yeteneklerini arıyor
Almanya'nın dev kulübü Hamburg, Türkiye'de genç yeteneklerini arıyor
Almanya'nın dev kulübü Hamburg, Türkiye'de genç yeteneklerini arıyor
Almanya'nın dev kulübü Hamburg, Türkiye'de genç yeteneklerini arıyor

İngilizce, Türkiye, Almanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Almanya'nın dev kulübü Hamburg, Türkiye'de genç yeteneklerini arıyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Markete gidenler raftaki notu görünce şaşkınlığa uğradı! İkinci sıvı yağın alınmasına izin verilmedi 12:09 Markete gidenler raftaki notu görünce şaşkınlığa uğradı! İkinci sıvı yağın alınmasına izin verilmedi İki doz BioNTech aşısı olanları rahatlatacak araştırma: Antikor seviyesi 1 yıl boyunca yüksek değerlerde seyrediyor 12:06 İki doz BioNTech aşısı olanları rahatlatacak araştırma: Antikor seviyesi 1 yıl boyunca yüksek değerlerde seyrediyor Belgesellere konu olacak maç! Tyson Fury, Deontay Wilder'ı perişan etti 11:28 Belgesellere konu olacak maç! Tyson Fury, Deontay Wilder'ı perişan etti
Herkes fotoğrafını çekmek için akın etti! Türkiye'de ilk defa görülen kuş türü büyük heyecan yarattı 11:07 Herkes fotoğrafını çekmek için akın etti! Türkiye'de ilk defa görülen kuş türü büyük heyecan yarattı Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı'ya yanıt: Lütfen önüme geçmesine izin vermeyin 11:03 Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı'ya yanıt: Lütfen önüme geçmesine izin vermeyin Fazla naz, aşık usandırdı! Beşiktaş, Larin'den vazgeçip devre arasında Liverpool'un yıldızını getiriyor 11:01 Fazla naz, aşık usandırdı! Beşiktaş, Larin'den vazgeçip devre arasında Liverpool'un yıldızını getiriyor
İzlanda kalp iltihabı riski sebebiyle Moderna aşısının kullanımını askıya aldı 10:35 İzlanda kalp iltihabı riski sebebiyle Moderna aşısının kullanımını askıya aldı Son Dakika! Tataristan'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü, 19 kişi öldü 3 kişi yaralandı 10:22 Son Dakika! Tataristan'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü, 19 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Son Dakika Haberleri
12:08 İlk maçta Norveç'i 3-0 yenmemiz hiç bir işe yaramadı! Gruptan çıkmak için artık kazanmak da yetmiyor
12:07 Kurşun yağdırdı, gasba yeltendi, rehin aldı! Öfkeli saldırgan bütün şehri birbirine kattı
12:06 İki doz BioNTech aşısı olanları rahatlatacak araştırma: Antikor seviyesi 1 yıl boyunca yüksek değerlerde seyrediyor
11:12 Marketin kirlenmesini istemedi, çamurlu ayakkabılarını çıkarıp çoraplarıyla içeri girdi
11:05 Kirli pazarlık kayda alındı! Ermeni çetelerden Karabağ'daki Rus gözlem gücü askerlerine "sulhu bozun" rüşveti
11:02 İstanbul'u bekleyen önemli tehlike! Istrancalar da kurudu, uzmanlar kırmızı alarm verdi
11:00 Fazla naz, aşık usandırdı! Beşiktaş, Larin'den vazgeçip devre arasında Liverpool'un yıldızını getiriyor
10:35 İzlanda kalp iltihabı riski sebebiyle Moderna aşısının kullanımını askıya aldı
10:22 Son Dakika! Tataristan'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü, 19 kişi öldü 3 kişi yaralandı
10:21 Ömer Bayram, milyon eurolar kazanan futbolculara meydan okudu! Maaşını Galatasaray'a yatırdı
İlk maçta Norveç'i 3-0 yenmemiz hiç bir işe yaramadı! Gruptan çıkmak için artık kazanmak da yetmiyor İlk maçta Norveç'i 3-0 yenmemiz hiç bir işe yaramadı! Gruptan çıkmak için artık kazanmak da yetmiyor         
12:09
Kurşun yağdırdı, gasba yeltendi, rehin aldı! Öfkeli saldırgan bütün şehri birbirine kattı Kurşun yağdırdı, gasba yeltendi, rehin aldı! Öfkeli saldırgan bütün şehri birbirine kattı         
12:08
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor! Masada 4 önemli başlık var Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor! Masada 4 önemli başlık var         
11:59
Marketin kirlenmesini istemedi, çamurlu ayakkabılarını çıkarıp çoraplarıyla içeri girdi Marketin kirlenmesini istemedi, çamurlu ayakkabılarını çıkarıp çoraplarıyla içeri girdi         
11:12
Kirli pazarlık kayda alındı! Ermeni çetelerden Karabağ'daki Rus gözlem gücü askerlerine Kirli pazarlık kayda alındı! Ermeni çetelerden Karabağ'daki Rus gözlem gücü askerlerine "sulhu bozun" rüşveti         
11:06
İstanbul'u bekleyen önemli tehlike! Istrancalar da kurudu, uzmanlar kırmızı alarm verdi İstanbul'u bekleyen önemli tehlike! Istrancalar da kurudu, uzmanlar kırmızı alarm verdi         
11:02
Her evde aynı telaş! Çocuk vaka sayıları yükselince, uzmanlardan Her evde aynı telaş! Çocuk vaka sayıları yükselince, uzmanlardan "D vitamini" tavsiyesi geldi         
10:38
Nihal Yalçın'ın Altın Portakal'da yaptığı konuşma sırasında Tamer Karadağlı'nın davranışları geceye damga vurdu Nihal Yalçın'ın Altın Portakal'da yaptığı konuşma sırasında Tamer Karadağlı'nın davranışları geceye damga vurdu         
10:35
Otobüs kapısına çantası sıkıştı, sinirlenip camı kırdı Otobüs kapısına çantası sıkıştı, sinirlenip camı kırdı         
10:13
500 kişinin başvurusundan sadece eşini işe almış! İYİ Partili ismin tepki toplayan hareketi, teşkilatta toplu istifa yaşattı 500 kişinin başvurusundan sadece eşini işe almış! İYİ Partili ismin tepki toplayan hareketi, teşkilatta toplu istifa yaşattı         
10:05
İzmir'de kadınların korkulu rüyası olan tacizci yakalandı! Aynı mahallede dükkan işleten bir esnaf çıktı İzmir'de kadınların korkulu rüyası olan tacizci yakalandı! Aynı mahallede dükkan işleten bir esnaf çıktı         
10:03
Bursaspor-Beşiktaş maçında ortalık savaş alanına döndü! Polisler devreye girdi Bursaspor-Beşiktaş maçında ortalık savaş alanına döndü! Polisler devreye girdi         
21:14
Ünlü oyuncu Gemma Atkinson'ndan yıllar sonra gelen eşcinsel ilişki itirafı Ünlü oyuncu Gemma Atkinson'ndan yıllar sonra gelen eşcinsel ilişki itirafı         
19:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankarta değindi: Hala aklımda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankarta değindi: Hala aklımda         
17:19
İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi         
17:12
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi         
11:00
Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor         
08:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2021 12:27:18. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya'nın dev kulübü Hamburg, Türkiye'de genç yeteneklerini arıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement