Üye Girişi
Ayhan Avcı: "Ekonomik olarak çok zor durumdayız" - Son Dakika

Ayhan Avcı: "Ekonomik olarak çok zor durumdayız"

12.10.2021 12:52
Ayhan Avcı:

Bellona Kayseri Basketbol takımı Coachı Ayhan Avcı, ekonomik olarak çok zor durumda olduklarını ve deplasmana giderken borç para alarak seyahat biletlerini veresiye defterine yazdırdıkları söyledi.

Bellona Kayseri Basketbol takımı Coachı Ayhan Avcı, ekonomik olarak çok zor durumda olduklarını ve deplasmana giderken borç para alarak seyahat biletlerini veresiye defterine yazdırdıkları söyledi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol, yeni sezon öncesinde ekonomik sıkıntı içerisinde. Takım Coachı Ayhan Avcı, ekonomik sıkıntıdan ötürü en önemli oyunculardan birisini rakiplerine verdiklerini söyleyerek, "Bütün seyahatlerimizi yazdırıyoruz. Hiçbir yere nakit ödemiyoruz. Kasamızda 1 TL para yok. Bu şekilde yabancı oyuncuların maaşlarını ödeyemeyiz" dedi. Bellona Kayseri Basketbol Takımı Coachı Ayhan Avcı, "Bu senede bundan önce üç, dört sene gibi 2016 yılından çok ciddi bir kadro kurmuştuk şampiyon olmak için. Şampiyon olamamıştık ama 2 kulvarda final oynamıştık. O takımın maliyeti, vergi yükü, bütün masrafları halen daha ödemekteyiz. Dolayısıyla 3-4 senedir daha makul takımlar yapıyoruz. Bu seneki takım diğer senelere göre daha da makul ve genç. Çok çok güzel bir ekip olduğunu düşünüyorum. En büyük yaşı olan Türk oyuncumuz 1994 doğumlu. 1997 doğumlu, 1999 doğumlu, 2000 doğumlu ve 2002 doğumlu yaklaşık 6 sporumuz var. Bu sporcularımızın hepsi 2 senelik ve bazıları ile ise 4 senelik anlaşma yaptık. Bunları yapma sebebimizi söyleyelim, her sene transfer ile bu iş olmuyor. Dolayısıyla kadromuzu oluşturmak lazım. Bu amaçla yaptığımız transferlerdi bunlar. Benim en memnun olduğum takımlarından biri bu sezonki takımım. Müthiş çalışıyorlar saha içerisinde inanılmaz efor veriyorlar ve kapasite ölçüsü bence iyi işler yapıyorlar. Hazırlık maçlarımız gayet güzel geçiyoruz. Saha içerisinde hiçbir sorunumuz yok. Sadece bir kaç sakatlık sorunuz yaşadık. 15 senedir Kayseri'deyim. Bu kadar iyi çalışan, bu kadar emek veren hiç bir takımım olmadı. Bu işin güzel kısımları tabi" ifadelerini kullandı.

Takımın ekonomik sıkıntılar içerisinde olduğuna belirten Ayhan Avcı, "İnsanlar her yerde değişik değişik konuşuyoruz o yüzden maliyeti bilmeniz açısından söyleyelim. Takım kaptanımız Melike Tuğba Oral maddi sıkıntılar nedeniyle vermek zorunda kaldık başka takıma. Bizim takımımızın Türk oyuncu maliyeti 700-750 Bin TL civarı oldu. Yabancı oyuncuların maliyeti ise 210 bin dolar toplamı. Yaklaşık 2, 5- 3 milyon TL bulmayan bir maliyetimiz var. Bu normalde lig sıralamasına göre ilk sekizi zorlayabilir. Ama ben iddia ediyorum bu takım ilk 5'i zorlayacak bu sene. Tabi bunlar işin teknik ve taktik kısımları. Ne kadar kötü durumda olduğumuzu ben anlatamam. Bütün seyahatlerimizi yazdırıyoruz. Hiçbir yere nakit ödemiyoruz. Kasamızda 1 TL para yok. Hiçbir şekilde bu şekilde yabancı oyuncuların maaşlarını ödeyemeyiz. 14 Ekim'de oynayacağımız EURO Cup ilk maçına yabancısız çıkabiliriz. Tuttuğumuz evlerin kiraları, aldığımız malzemelerin rakamlarını inanın ödeyecek durumda değil kulüp. Nasıl olacağını bende bilmiyorum. Daha önce Bellona'dan destek alıyorduk, bu destek daha belli değil. Başka sponsorumuz yok. Beşiktaş ve İzmit Belediyespor ile deplasmanda hazırlık maçları oynayacağız. Daha sonra Ankara'da 14 Ekim'de EURO Cup ilk maçına çıkacağız. 2 günde 1 maç olmak kaydıyla 5 Kasım'a kadar yoğun bir programız var. Ben bu programı tam takım oynayacağımızı düşünmüyorum. Hatta bırakın tam takımı kulübün varlığının olacağından olup olmayacağından emin değilim. Çok üzüntülü bir durum. Şehrin en güzel yüzü olduğunu düşünüyorum. Avrupa'da yaklaşık 10 senedir Kayseri ismini gururla taşıdığımızı 3 tane Avrupa finali oynadığımızı, 1 tane Türkiye Ligi finali, 1 tane Türkiye Kupası finali oynadığımızı düşünürsek ve Türkiye'de Galatasaray, Fenerbahçe'den sonra en çok Avrupa maçına çıkmış takım olma unvanını taşımak bunun yanında seyirci rekoruna sahip olmak Avrupa'nın. Bunlar bu sene olmayacak. Vallahi bilmiyoruz ne olacak sadece dua ediyoruz. İnşallah yardım bekliyoruz, inşallah güzel şeyler olur. Birileri görür çünkü bizim rakamlarımızın çok olduğunu düşünmüyorum. Futboldaki bir galibiyet bizim bir sezonu geçirebiliyoruz ama şuana kadar hiçbir gelişme olmadı. Avrupa Kupası maçına giderken inanın 10 bin Euro borç aldık. Bu söylenmez ama belki bana kızacaklar ama gerçek bunlar. 10 bin Euro borç alarak katılım sağladık Avrupa Kupalarına. Biraz dramatik konuştum ama bir gram abartı yok, olan neyse onları söyledim" dedi. - KAYSERİ

Ayhan Avcı: Ekonomik olarak çok zor durumdayız

Ayhan Avcı, basketbol, Bellona, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ayhan Avcı: 'Ekonomik olarak çok zor durumdayız' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

AK Parti kendilerini yüzde 31 gösteren anketi yalanladı, şirketin sahibi çok sert çıktı 12:44 AK Parti kendilerini yüzde 31 gösteren anketi yalanladı, şirketin sahibi çok sert çıktı WhatsApp'tan grup özelliğinin kaldırılması gündemde 12:27 WhatsApp'tan grup özelliğinin kaldırılması gündemde Klibi için 6 saat suda kalan Ceylan, hastanelik oldu 12:19 Klibi için 6 saat suda kalan Ceylan, hastanelik oldu
Hande Sarıoğlu'nun Okan Bayülgen'in programında söyledikleri şaşkınlık yarattı: Çok iyi sallıyorum, ülkede oryantal açlığı var 11:54 Hande Sarıoğlu'nun Okan Bayülgen'in programında söyledikleri şaşkınlık yarattı: Çok iyi sallıyorum, ülkede oryantal açlığı var İBB önünde sarsıcı protesto! Belediye binasına beze sarılı ölü köpek bıraktı 11:36 İBB önünde sarsıcı protesto! Belediye binasına beze sarılı ölü köpek bıraktı İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti 11:19 İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti
Fiyatını duyanlar ormana koşuyor! Çıntar mantarı Denizlililerin yeni favorisi oldu 11:12 Fiyatını duyanlar ormana koşuyor! Çıntar mantarı Denizlililerin yeni favorisi oldu Görevli TRT Spor ekibi bile heyecandan izleyememiş! Bakın arka planda neler olmuş 11:07 Görevli TRT Spor ekibi bile heyecandan izleyememiş! Bakın arka planda neler olmuş

Son Dakika Haberleri
12:38 Son Dakika: Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.2 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'den hissedildi
12:27 WhatsApp'tan grup özelliğinin kaldırılması gündemde
12:20 Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu
12:18 Klibi için 6 saat suda kalan Ceylan, hastanelik oldu
12:16 Profesör, meme kanserinde risk grubundaki meslekleri sıraladı: Hostesler ilk sırada
12:12 Squid Game'de dikkat çeken ayrıntı! Yönetmen Trump'un ABD'yi yönetim şeklini örnek aldığını söyledi
12:09 24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti
11:53 Hande Sarıoğlu'nun Okan Bayülgen'in programında söyledikleri şaşkınlık yarattı: Çok iyi sallıyorum, ülkede oryantal açlığı var
11:36 Milli Takım'a dahil edilmeyen Serdar Dursun, başarısı ile dikkat çekti
11:19 İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti
İmza töreninde bomba ifadeler! Burak Elmas, Erden Timur'un Galatasaray'a başkan olmasını istedi İmza töreninde bomba ifadeler! Burak Elmas, Erden Timur'un Galatasaray'a başkan olmasını istedi         
13:04
Son Dakika: Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.2 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'den hissedildi Son Dakika: Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.2 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'den hissedildi         
12:38
Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu         
12:21
24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti 24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti         
12:09
10 milyon lira sermayeyle mantar üretim tesisi kurdu! Masraflar hariç aylık 650 bin lira gelir elde ediyor 10 milyon lira sermayeyle mantar üretim tesisi kurdu! Masraflar hariç aylık 650 bin lira gelir elde ediyor         
11:48
Milli Takım'a dahil edilmeyen Serdar Dursun, başarısı ile dikkat çekti Milli Takım'a dahil edilmeyen Serdar Dursun, başarısı ile dikkat çekti         
11:36
Kemal Kılıçdaroğlu'na 4 soru yönelten Devlet Bahçeli: Ya evet ya hayır diyeceksin Kemal Kılıçdaroğlu'na 4 soru yönelten Devlet Bahçeli: Ya evet ya hayır diyeceksin         
11:16
Kızı 2 günde 2 beyin ameliyatı oldu! Mehtap Taşkıran Kızı 2 günde 2 beyin ameliyatı oldu! Mehtap Taşkıran "Çocuğum ölecek" deyip Sağlık Bakanlığı'na seslendi         
11:10
Elektriğe yüzde 40-45 bandında zam istiyor! Dernek başkanı, enerji sektöründeki artan maliyetleri sebep gösterdi Elektriğe yüzde 40-45 bandında zam istiyor! Dernek başkanı, enerji sektöründeki artan maliyetleri sebep gösterdi         
10:57
Alo 182 üzerinden hastane randevusu alamıyorlar! Mağdur vatandaşlar isyan etti Alo 182 üzerinden hastane randevusu alamıyorlar! Mağdur vatandaşlar isyan etti         
10:44
Ebrar Karakurt ortalığı ayağa kaldırdı! Son dakika golüne kendine has tarzıyla çılgınlar gibi sevindi Ebrar Karakurt ortalığı ayağa kaldırdı! Son dakika golüne kendine has tarzıyla çılgınlar gibi sevindi         
10:28
Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın         
10:24
Picasso'nun 118 yıllık sırrı ortaya çıktı! Tablonun içine çıplak kadın figürü saklamış Picasso'nun 118 yıllık sırrı ortaya çıktı! Tablonun içine çıplak kadın figürü saklamış         
10:16
Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini ilk defa görenler şaşkınlık yaşadı Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini ilk defa görenler şaşkınlık yaşadı         
07:15
Letonya galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den TFF'ye çağrı: Hemen değişsin Letonya galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den TFF'ye çağrı: Hemen değişsin         
01:02
Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı         
21:46
Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında yaptığı mimiklerle tepki çeken Tamer Karadağlı'ya Bahçeli'den destek Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında yaptığı mimiklerle tepki çeken Tamer Karadağlı'ya Bahçeli'den destek         
21:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2021 13:13:22. #1.12#
SON DAKİKA: Ayhan Avcı: "Ekonomik olarak çok zor durumdayız" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement