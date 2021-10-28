Bolu Belediyespor'un hedefi Sultanlar Ligi'nde kalıcı olmak

Türkiye Voleybol Federasyonu Misli.com Sultanlar Ligi'nin yeni takımlarından Bolu Belediyespor, ilk 5 haftasında istediği sonucu elde edemediği ligde başarılı ve kalıcı olmak hedefiyle çalışma temposunu artırdı.

Bolu Belediyespor, ligin ilk 5 haftasında aldığı 4 puanla 11. sırada yer alıyor.

Ligin ilk karşılaşmasında Fenerbahçe Opet'e yenilen, sonraki haftalarda ise Karayolları ve Mert Grup Sigorta karşısında mağlup olan Bolu Belediyespor, ilk galibiyetini Nilüfer Belediyespor karşısında aldı.

Son karşılaştığı Vakıfbank maçından da yenilgiyle ayrılan Bolu ekibi, 30 Ekim Cumartesi günü galibiyet parolasıyla çıkacakları Sarıyer Belediye maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

"Tempomuzu artırarak çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Bolu Belediyespor'un başantrenörü Salih Yergin, AA muhabirine, ligin ilk 5 haftasında oldukça zorlandıklarını söyledi.

Hem lige yeni çıkmaları hem de sporcularının rakiplerini çok iyi tanımaması nedeniyle istedikleri sonuçları elde edemediklerini anlatan Yergin, "Buna rağmen zaman zaman da kapasitemizi gösterecek güzel sahneler, tablolar oldu. Oyuncularımız dirençli oynuyor. Bu bizim için sevindirici. Gün geçtikçe Sultanlar Ligi'ne daha da adapte oluyorlar. Tempomuzu artırarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlerleyen haftalarda daha iyi olacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Yergin, aradan geçen sürede ligde kendilerine bir yer bulacaklarını dile getirerek, "Adaptasyon sürecini atlattık. Mütevazı bir ekip olmamıza rağmen çok dirayetli mücadele ettikleri için ben de sporcularım adına memnunum. Geçen hafta çok zor ekiplerle oynadık. Sultanlar Ligi'nde bütün ekipler çok zorlu. İnşallah biz bu zorlu sürecin altından kalkacağız ve Bolu'yu en iyi şekilde Sultanlar Ligi'nde temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ligde çok güçlü ve oyuncu profili yüksek takımlarla mücadele ettiklerine işaret eden Yergin, ligde ilk yılları olmalarına rağmen iyi mücadele ettiklerini kaydetti.

Yergin, genç oyuncuların tecrübe kazanmasıyla daha iyi sonuçlar alacaklarına inandıklarını belirterek, "Tek hedefimiz, Anadolu takımları olarak Sultanlar Ligi'nde var olmak. Bolu'ya da Sultanlar Ligi çok yakışıyor. Burası dünyanın en iyi 2-3 liginden ve çok izlenen liglerinden. Sultanlar Ligi'nde var olmak için elimizden geldiğince mücadele edeceğiz." dedi.

Kendilerini destekleyen taraftarlara teşekkür eden Yergin, iç saha maçlarında onların desteğini ciddi anlamda hissettiklerini, bunun da kendilerini çok memnun ettiğini sözlerine ekledi.

"Öncelikli hedefimiz ligde kalıcı olabilmek"

Smaçör İdil Naz Kanbur da ligin ilk 5 haftasının oldukça zorlu geçtiğini söyledi.

Ligin yeni takımlarından olduklarını belirten Kanbur, "Çalışmalarımız çok güzel geçiyor. Nilüfer galibiyeti aldık. Zor maçlar oynuyoruz. En son Vakıfbank ile oynadık. Bence mücadelemiz çok güzel. Ligde yeni olmamıza rağmen çok mücadeleci ve hırslı bir takım olduğumuzu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kanbur, öncelikli hedeflerinin ligde kalıcı olmak olduğunu vurgulayarak, bunun için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini dile getirdi.

Sultanlar Ligi'nin güçlü bir lig olduğuna işaret eden Kanbur, "Bu ligde kalıcı olan birkaç Anadolu takımı var. Biz de ligde kalırsak bunlardan biri olacağız. Bunu başaracağımıza inanıyoruz." dedi.