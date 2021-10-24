Demir Grup Sivasspor - Adana Demirspor: 1-1

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Bahattin Şimşek (x), Cevdet Kömürcüoğlu (xx), Bilal Gölen (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal (xx) - Erdoğan (xx) (Dk.90 Camara), Goutas (xx), Caner (xx), Uğur (xx), Henrique (xx), Hakan (xx), Cofie (x) (Dk.90 Ulvestad), Gradel (xxx) (Dk. 90 Ahmet), Kayode (xx) (Dk.75 Sefa x), Yatabare (xx) (Dk.75 James x)ADANA DEMİRSPOR: Ferhat (xx), Svensson (xx) (Dk.60 Tarık x), Samet (xx), Deli (xx), Rassoul (xx), Yunus (xx) (Dk.58 Belhanda x), Stambouli (x) (Dk.58 Akintola xx), Sinan (x) (Dk.69 Gökhan xx), Vargas (xx), Bjarnasson (xx) (Dk.69 Assambalonga xx), Balotelli (xx)GOLLER: Dk.7 Gradel (Demir Grup Sivasspor )- Dk.90+5 Balotelli (P) (Demir Grup Sivasspor)KIRMIZI KARTLAR: Dk.67 Henrique (Demir Grup Sivasspor)- Dk.84 Akintola ( Adana Demirspor )SARI KARTLAR Yatabare, Erdoğan, Gradel (Sivasspor) - Assambalonga, Balotelli (Adana Demirspor)

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Son bölümleri gergin geçen maçın ardından Sivasspor puanını 11'e, Adana Demirspor ise13 puana yükseltti. Karşılaşmaya Adana Demirspor başladı.4'üncü dakikada sağ kanattan Gradel'in kullandığı köşe vuruşunda savunma arasında Yatabare yükseldi, kafa vuruşunu yaptı, top yandan dışarı çıktı. 7'nci dakikada sağ kanattan Erdoğan'ın pasında çaprazda topu alan Gradel, sol ayağı ile düzeltip yerden vurdu, kaleci Ferhat'ın müdahalesine rağmen top köşeden filelerle buluştu. 1-031'inci dakikada sağ kanattan Yunus'un pasında boş pozisyonda topla buluşan Balotelli'nin şutunu kaleci Ali Şaşal çeldi.65'inci dakikada sol kanattan Henrique ortaladı, arka direkte Kayode'nın kafa vuruşunda top kaleci Ferhat'ta kaldı. 79'uncu dakikada soldan Assambalonga'nın pasında Balotelli'nin şutu auta gitti. 84'üncü dakikada orta alanda yaşanan pozisyonda iki takım oyuncuları arasında çıkan gerginlikte hakem Adana Demirspor'dan Akintola'yı kırmızı kartla oyundan attı. İki takım da sahada 10 kişi kaldı. 90+5'inci dakikada Assambalonga ceza alanında yerde kaldı, hakem önce devam ettirdi. Sonrasında VAR'ın uyarısı ile pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Balotelli, takımına beraberliği getirdi 1-1Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte iki takım oyuncuları arasında soyunma odasına girerken gerginlik yaşandı.

- Sivas