Spor İstanbul 2024\'te Rekorlar Kırdı

Spor

SPOR İstanbul 2024 yılını rekorlarla kapattı. 3 milyonu aşkın üyesi bulunan Spor İstanbul, uluslararası ve ulusal dahil olmak üzere toplam 25 etkinliğe imza atarken İstanbullular yaklaşık 13 milyon kez spor yaptı.

Toplumsal sağlık için herkesin spora erişmesini sağlayıp fiziksel aktivite oranını artırmayı hedefleyen Spor İstanbul, 2024 yılında 71 tesiste 1 milyon tekil kullanıcıyla, toplamda 12 milyon 600 bin kullanıma ulaştı. Açık hava egzersiz noktasını 408'e çıkaran Spor İstanbul'un 'Yürü Be' uygulamasını kullanan İstanbullular da toplam 7 milyar adım attı. 137 okulda bulunan okul spor salonları ise 14 farklı branşta toplamda 650 bin defa kullanıldı.

YÜZ BİNLERCE ÇOCUK SPORA MERHABA DEDİ

Çocukların sporla erken yaşta tanışması ve geleceğin sporcularının yetişmesine destek olunması amacıyla başlatılan spor eğitim program sayısı 2024 yılında arttırıldı. İBB Spor İstanbul Spor Okulları'nda 21 branşta 132 bin çocuğa eğitim verilirken yetenekli olanların geçiş yaptığı Gelişim Ligi'nden spor kulüplerine 725 çocuk gönderildi. Çocuklara hem sporu sevdirmek hem de küçük yaşlarda doğayı tanıtmak için düzenlenen Doğa Kampı'na katılım ise bir önceki yıla göre yüzde 12 artarak 8 bin 797'ye ulaştı.

ENGELLİLERİN KULLANIMI 120 BİNİ AŞTI

2024 yılında İstanbul'da engelli bireylerin sporla ilişkisinde de artış yaşandı. Engellilere yönelik spor hizmetlerinden geçen yıl 8 farklı branşta 6 bin 613 kişi faydalandı ve yıl genelinde toplam kullanım sayısı 136 bin 191'e ulaştı. Ayrıca paralimpik sporun gelişimi için Spor İstanbul tarafından başlatılan Sport4All projesine, Erasmus + kar amacı güdmeyen Avrupa Spor Etkinliği Eylemi kapsamında Avrupa Komisyonu'ndan 200 bin Euro destek sağlandı.

MARATONDA REKORLARIN YILI

2024'te uluslararası çaptaki Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu, Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu, Haliç Kürek Yarışları ve Tour of İstanbul ile ulusal çaptaki Ulugazi Yağlı Güreşleri dahil toplam 25 etkinlik düzenledi.

Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'na 117 ülkeden 4 bin 633'ü yabancı olmak üzere toplam 40 bin 443 kişi katıldı. 4 bin 156 sporcu, bitiş çizgisini geçerek İstanbul Maratonu tarihinin 'bitiren' rekorunu kırdı. Maratonda ayrıca bağış rekoru da kırıldı. Tüm canlılar yararına kullanılmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşları için 98 milyon 200 bin lira bağış toplandı. Böylece 46. İstanbul Maratonu, Londra, Berlin ve Amsterdam'daki maratonların ardından Avrupa'nın en fazla bağış toplayan dördüncü maratonu olmayı başardı.

Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu'nda ise 72 ülkeden bin 557'si yabancı olmak üzere 10 bin 147 sporcu yarıştı. Geçen yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Haliç Kürek Yarışları'nda 110 takım ve 550 sporcu mücadele ederken, 2024'te Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından 2.1 kategorisine yükseltilen Tour of İstanbul'da da 15 ülkeden 22 takım ve 143 sporcu yer aldı.

Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Ulugazi Yağlı Güreşleri'nde 8'i altın kemerli olmak üzere toplam 64 başpehlivan ve 672 güreşçi çayıra çıktı. Su Sporları Festivali bin, Yaz Atletizm Oyunları da 300 sporcuyu ağırlayarak yılın önemli spor etkinlikleri arasında yer aldı.

SPOR İSTANBUL GENEL MÜDÜRÜ RENAY ONUR: HİZMETİ İKİ KATINA ÇIKARDIK

2024 yılı verilerini değerlendiren Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, tesislerde verdikleri hizmeti iki katına çıkardıklarını söyledi. Onur, "Fiziksel hareketsizlik, çağımızın en önemli pandemisi haline gelmiştir. Verdiğimiz bu hizmet daha da önemli bir hale gelmektedir. Son 5 yılda tesislerimizde verdiğimiz hizmeti iki katına çıkarmanın gururunu yaşıyoruz. Bu artışın yarısı yeni tesis yatırımlarından gelirken, yarısı da 3 bin 500 ekip arkadaşımla tesislerde daha verimli bir hizmet vermemizden kaynaklı. Tesislerimizde günde 1 TL'ye kadar kullanım yapma şansı varken tüm İstanbul'u hareketlendirmeye kararlıyız" dedi.