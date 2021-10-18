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Mersin'de ilk kez yüzme maratonu düzenlendi - Son Dakika

Mersin'de ilk kez yüzme maratonu düzenlendi

18.10.2021 10:19
Mersin'de ilk kez yüzme maratonu düzenlendi

MERSİN (İHA) – Mersin'de ilk kez yüzme maratonu düzenlendi.

MERSİN (İHA) – Mersin'de ilk kez yüzme maratonu düzenlendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği Mersin Soli Pompeiopolis Yüzme Maratonunda 69 sporcu mücadele etti. İki ayrı kategoride düzenlenen maratonun startını Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer verdi.

Büyükşehir Belediyesi, Mersin tarihinin ilk yüzme maratonu olan Mersin Soli Pompeiopolis Yüzme Maratonunu gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi koordinesinde 1200 metre ve 8 bin 400 metrelik iki parkurdan oluşan maratonda, aralarında farklı şehirlerden katılımcıların da yer aldığı 69 yüzücü Mersin maviliklerinde kulaç attı.

Akdeniz'in mavi sularında kıyasıya mücadele yaşandı

Soli Pompeiopolis Yüzme Maratonunun ilk yarışı olan 1200 metrelik kısa parkur, sabah saat 10.00'da Mezitli ilçesi Viranşehir sahilinde 29 yüzücünün katılımıyla başladı. Maratonun ikinci yarışı olan ve 40 yüzücünün kıyasıya mücadele ettiği 8 bin 400 metrelik uzun parkurun startı ise saat 11.00'de verildi. Yarış öncesi başlangıç noktası olan Mersin İdman Yurdu Meydanına gelerek yüzücülerle buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, 8 bin 400 metrelik uzun parkurun startını verdi. Yüzücüler Akdeniz'in mavi sularında kıyasıya mücadele ederken, yüzücülerin yakınları da bitiş noktası olan Soli Pompeiopolis Parkında heyecan dolu bekleyiş yaşadı.

Maraton öncesi Soli Pompeiopolis Parkı yanındaki alanda kurulan fuarda, konserler ve dans gösterileri yapıldı. Merkez ilçelerin yanı sıra Mut ve Silifke'den gelen toplam 120 üretici kadın da 60 stantta ürünlerini satma imkanı buldu. Ayrıca maraton sabahında, Büyükşehir'in Sosyal Hizmetler Dairesi personeli tarafından "1 Ekmek 1 Çorba" aracından alandakilere çorba ikramı yapıldı.

"Kültür, sanat ve spor etkinliklerine önem veriyoruz"

Başkan Seçer, yüzme maratonunun Mersin için önemine dikkat çekerek, "Mersin'in hem tanıtımı hem özelliklerinin ortaya çıkarılması hem de kentin hareketliliği, insanların bir araya gelmesi açısından önemli. Bugünkü yüzme yarışımız da bunlardan bir tanesi. Birçok alanda aslında Mersin'de yenilikler var. Etkinliklere önem veriyoruz. Kültür, sanat ve spor etkinliklerine önem veriyoruz" diye konuştu.

Hayata geçirdikleri Kır Çiçekleri projesi hakkında da bilgiler aktararak, spora verdikleri önemi bir kez daha hatırlatan Seçer, "Mersin'i bir spor kenti, sanat kenti, kültür kenti yapma yolunda bugün yapacağımız yarışma aslında bir nokta. Çok daha büyük işler yapacağız" dedi.

Mersin Soli Pompeiopolis Yüzme Maratonunu geleneksel hale getireceklerini belirten Seçer, "Maratonu uluslararası boyuta da taşımak nihai hedefimiz. Bunları da gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"Mersin'i bir spor kenti yapmak istiyoruz"

8 bin 400 metrelik uzun parkurun sonlanmasının ardından Başkan Seçer, dereceye giren yüzücüler için düzenlenen ödül törenine katıldı. Dereceye girenleri kutlayan Seçer, "Bu başarıları uluslararası arenada da taçlandırırlar diye umut ediyorum. Mersin'i bir spor kenti yapmak istiyoruz. Buna da çok uygunuz. Kazanan ve kazanmayan tüm sporcularımızı canı yürekten kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"O an tek düşündüğüm bir an önce bitirmekti, birinci olabilmekti"

8 bin 400 metrelik parkurun kadınlar genel klasmanında birincisi olan 14 yaşındaki Ada Liza Çelik, "Bir ara gerçekten yapamayacağımı düşündüm ama bir şekilde bitirdim. O an tek düşündüğüm bir an önce bitirmekti, birinci olabilmekti. O kadar yüzdükten sonra boşa gitmesini istemedim" dedi.

15 yaşında 8 bin 400 metrelik uzun parkurda kulaç atan ve birinci olan Eren Yarar da ilk defa bir yüzme maratonuna katıldığını belirterek, "Heyecanlıydım. Bence fena yüzmedim, güzel yüzdüm. Son 1 kilometre kala bayağı yoruldum. Bitmeyecek sandım ama güzeldi" dedi.

1 saat 52 dakika 30 saniyede yarışı tamamlayarak birinci olan Yarar, "Vahap Başkan'a teşekkür ediyorum bu programı yaptığı için" diye konuştu.

Maratona Manş Denizini yüzerek geçen ilk Türk kadın Arslan da katıldı

28 Ağustos 1979'da Manş Denizini yüzen ilk Türk kadın Nesrin Olgun Arslan da maratona katıldı. Tarihi bir ilkte Soli Pompeiopolis'te Mersin'in güzel denizinde yüzmenin harika duygular yaşattığını söyleyen Arslan, "Mersin Büyükşehir Belediyesine bir kere daha teşekkür ediyorum bana bu mutluluğu yaşattığı için. 1200 metrede yarıştım. 32 dakikada bitirdim. Aslında 30 dakikada yüzerim diyordum ama 2 dakika geç bitirdim ama müthiş keyifliydi. Mersin Büyükşehir Belediyesinden bu yarışın uluslararası hale gelmesini istiyorum" dedi.

Dereceye giren yüzücülere ödülleri verildi

Uzun parkur yüzme yarışında dereceye giren 14-15 yaş erkek ve kadın yüzücülere ödüllerini Başkan Seçer verdi. 14-15 yaş kadınlarda birinciliği Ada Liza Çelik, ikinciliği Ceren Gürpınar ve üçüncülüğü Elen Varak aldı. 14-15 yaş erkeklerde ise birinciliği Eren Yarar elde etti ve aynı zamanda parkur rekoru kırdı. İkinciliği Halil Giran, üçüncülüğü de Ufukcan Kaynak aldı.

Uzun parkur 16-17 yaş kadınlarda dereceye girenlere ödüllerini Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülcan Kış verdi. 16-17 yaş kadınlar kategorisinde birinciliği Melissa Öner, ikinciliği ise Cemre Tekbulut aldı.

43-48 yaş erkeklerde dereceye giren yüzücü eski milli yüzücü Alper Sunaçoğlu oldu.

49-54 yaş erkekler kategorisinde dereceye girenlere ödüllerini Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Bedri Dursun verdi. Bu kategoride birinciliği Tunç Günal, ikinciliği Tolga Han Değirmenci, üçüncülüğü ise Volkan Nalbantoğlu aldı.

55-60 yaş erkekler kategorisinde dereceye giren yüzücülere ise ödüllerini Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Olcay Tok verdi. Bu kategoride birinciliği Erman Akkaya, ikinciliği Suat Gürışık aldı.

61 yaş erkekler kategorisinde ödüle hak kazanan Selami Aksoy'a da ödülünü Manş Denizini yüzerek geçen ilk Türk kadın olan Nesrin Olgun Arslan verdi.

Mersin Soli Pompeiopolis Yüzme Maratonunun 1200 metrelik kısa parkurunda dereceye girenlere de ödülleri ve hatıra madalyaları verildi. - MERSİN

Mersin'de ilk kez yüzme maratonu düzenlendi
Mersin'de ilk kez yüzme maratonu düzenlendi
Mersin'de ilk kez yüzme maratonu düzenlendi
Mersin'de ilk kez yüzme maratonu düzenlendi
Mersin'de ilk kez yüzme maratonu düzenlendi
Mersin'de ilk kez yüzme maratonu düzenlendi
Mersin'de ilk kez yüzme maratonu düzenlendi
Mersin'de ilk kez yüzme maratonu düzenlendi
Mersin'de ilk kez yüzme maratonu düzenlendi
Mersin'de ilk kez yüzme maratonu düzenlendi
Mersin'de ilk kez yüzme maratonu düzenlendi
Mersin'de ilk kez yüzme maratonu düzenlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mersin'de ilk kez yüzme maratonu düzenlendi - Son Dakika Spor


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