Milli kick boksçu Fatma Nursev Akaltun, ikinci dünya şampiyonluğunu hedefliyor

Şanlıurfalı 16 yaşındaki kick boksçu Fatma Nursev Akaltun, İtalya'da düzenlenecek Uluslararası Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda Türk bayrağını bir kez daha göndere çektirmek için hazırlanıyor.

Kick Boks Milli Takımı antrenörleri arasında yer alan babası Murat Akaltun'un yönlendirmesiyle 6 yıl önce bu sporabaşlayan Fatma Nursev, yorucu geçen eğitimlerin ardından hem Türkiye'de hem de Avrupa'da düzenlenen çeşitli organizasyonlarda çok sayıda derece yaptı.

Kısa sürede adından söz ettiren Akaltun, nisan ayında Özbekistan'da düzenlenen Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda genç kızlar kategorisinde altın madalya kazandı. Genç sporcu, gelecek ay İtalya'da düzenlenecek Uluslararası Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayla Türkiye'yi temsil edecek. Dünya Şampiyonası'ndan iyi bir dereceyle dönmek isteyen Akaltun, babasının gözetiminde yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a madalya sözü verdi

Fatma Nursev Akaltun, AA muhabirine, Uluslararası Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda iyi bir sonuç almak istediğini söyledi.

Hedefine ulaşmak için yoğun çaba gösterdiğini ve sıkı bir antrenman programı uyguladığını belirten Akaltun, şöyle konuştu:

"Türkiye'de ve Avrupa şampiyonlarında madalyalar kazandım. Çok mutlu oldum ve gururlandım. Çünkü bayrağımızı göndere çektirmek çok heyecan verici. En son Özbekistan'da da iyi bir derece yaparak ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirdim. Ülkemi en iyi şekilde temsil ettiğim için çok mutlu ve gururluyum. Bunun için çok sıkı bir çalışma yaptım. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bizi makamına davet etti ve kendisiyle görüştük. Bizi tebrik etti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a söz verdim. İtalya'da düzenlenecek şampiyonada yine altın madalya alarak ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektireceğim. İnşallah bana güvenenlere ve Cumhurbaşkanı'mıza mahcup olmayacağım."

Şanlıurfalı kızların sesini duyurmaya çalıştığını da anlatan Akaltun, "Şanlıurfa'da spor yapan kız sayısı yok denecek kadar az. Yapanlar da bir süre sonra çeşitli nedenlerden dolayı bırakıyor. Ben bu konuda şanslıyım. Babamın ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın desteğiyle güzel sonuçlar alamaya devam edeceğim inşallah. Yoğun çalışıyorum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Akranlarıma iyi örnek olduğuma inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Baba Akaltun: "Çok gururluyuz"

Milli sporcunun babası Kick Boks Milli Takım Antrenörü Murat Akaltun, ülke sporunun gelişimi için yoğun çaba harcadıklarını dile getirdi.

Gençlere öncülük etmeye çalıştıklarını anlatan Akaltun, şunları kaydetti:

"Fatma benim kızım, onunla farklı gurur duyuyorum. Özbekistan'da düzenlenen Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda altın madalya kazanarak bizi çok gururlandırdı. Kızımız başarısıyla hem Şanlıurfa'mızı hem de ülkemizi iyi bir şekilde temsil ederek bayrağımızı göndere çektirdi. Bizler de böyle bir evladımızı ülke sporuna kazandırdığımız için çok gururluyuz. Cumhurbaşkanı'mız bizi davet etti. Ziyaret esnasında bize çok yakın ilgi gösterdi. Destekleri nedeniyle kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Kendisine söz verdik, altın madalya kazanacağız. Fatma'ya çok güveniyorum. Çok sıkı şekilde çalışıyoruz. Hem kentimizi hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek inşallah."