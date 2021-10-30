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Mobil uygulamayla "merdiven altı" spor salonlarının önüne geçecek - Son Dakika

Mobil uygulamayla "merdiven altı" spor salonlarının önüne geçecek

30.10.2021 11:02

Türkiye Cimnastik Federasyonu, cimnastik branşında faaliyet gösteren fakat gerekli şartları sahip olmayan spor salonlarının önüne geçmek amacıyla mobil uygulama geliştirdi.

Türkiye Cimnastik Federasyonu, cimnastik branşında faaliyet gösteren fakat gerekli şartları sahip olmayan spor salonlarının önüne geçmek amacıyla mobil uygulama geliştirdi.

Federasyon Başkanı Suat Çelen, Bolu'da açılan "1. Kademe Pilates Yardımcı Eğitmen Eğitimi" kursunu ziyaret etti.

Çelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pilatesin müsabakası olmayan branşlarından biri olduğunu belirterek, eğitmenliğe yönelik kursların Ankara ve İstanbul'da sürekli olduğunu, diğer illerde dolaşımlı ve kademeli olarak devam ettiğini söyledi.

Talep üzerine Bolu'da kurs düzenlediklerini ifade eden Çelen, "Federasyonun özel spor salonlarına eğitmen yetiştirme gibi bir görevi de var. Bu bağlamda birçok ile gidiyoruz ve gerçekten de güzel bir yapılanma oluşturduk. Bundan sonraki süreçte eğitimlerimiz daha da artacak. Daha nitelikli eğitimlerimiz olacak." dedi.

Çelen, spor yapmak isteyenlerin eğitmenleri hakkında hızlıca bilgiye ulaşabilmesi ve "merdiven altı" olarak tabir edilen gerekli şartları taşımayan spor salonlarının önüne geçebilmek için de çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Spor salonları ve eğitmenlerle ilgili tüm bilgilerin yer aldığı bir mobil uygulama geliştirdiklerini aktaran Çelen, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız telefonlarına yükledikleri uygulamayla gittikleri işletmelerdeki eğitmenlerin seviyelerini ve bilgilerini görebilecek. Bu uygulamayı yakın zamanda faaliyete sokacağız. Demo sürümüyle deneme yapıyoruz. Vatandaş uygulamayı telefonuna yükleyecek. Her ruhsatlı salona bir çıkartma göndereceğiz, 5 yıldızlı otellerde olduğu gibi. Vatandaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Cimnastik Federasyonuna resmi kayıtlı salonları mobil uygulamadan görebilecek. Tabiri caizse 'merdiven altı' dediğimiz salonların önüne de böylelikle geçmiş olacağız."

Uygulama sayesinde spor dersi almaya giden vatandaşların ya da çocuklarını kursa gönderenlerin kendilerini daha güvende hissedeceğini dile getiren Çelen, "Vatandaşlarımız, çocuğunu teslim ettiği antrenörün ehliyeti var mı, belgesi ne, kademesi ne soramıyor. Zaman zaman ehliyetsiz insanların ders verdiğini gördük." ifadelerini kullandı.

Çelen, çalışmaları sayesinde "merdiven altı" pilates salonlarının da yok denecek kadar azaldığını, eğitmen kadrosunun büyüdüğünü ve nitelikli eğitmenler yetiştirdiklerini de sözlerine ekledi.

Mobil uygulamayla merdiven altı spor salonlarının önüne geçecek
Mobil uygulamayla merdiven altı spor salonlarının önüne geçecek
Mobil uygulamayla merdiven altı spor salonlarının önüne geçecek
Mobil uygulamayla merdiven altı spor salonlarının önüne geçecek
Mobil uygulamayla merdiven altı spor salonlarının önüne geçecek

Cimnastik, Pilates, Türkiye, Bolu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Mobil uygulamayla 'merdiven altı' spor salonlarının önüne geçecek - Son Dakika Spor


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