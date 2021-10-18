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Olimpiyat şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli: "Zirveyi korumak istiyorum" - Son Dakika

Olimpiyat şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli: "Zirveyi korumak istiyorum"

18.10.2021 12:28

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya elde eden milli boksör Busenaz Sürmeneli, aralık ayında İstanbul'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda aynı başarıyı göstererek zirvedeki yerini korumak istediğini söyledi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya elde eden milli boksör Busenaz Sürmeneli, aralık ayında İstanbul'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda aynı başarıyı göstererek zirvedeki yerini korumak istediğini söyledi.

Sürmeneli, dünya şampiyonası hazırlıklarının iyi bir şekilde sürdüğünü belirtti.

Olimpiyatların ardından bir süre dinlenerek performans olarak inişe geçmeyi planladıklarını ancak şampiyonanın Türkiye'de yapılacak olması nedeniyle bu düşüncelerinden vazgeçtiklerini ifade eden Sürmeneli, "Dünya Şampiyonası İstanbul'da olunca tarihi fırsatı değerlendirmek istedim. Çok istiyordum kendi seyircim önünde dövüşmeyi, bu nedenle katılma kararı aldık. İyi çalışıp forma girmek istiyorum. Ülkemde de İstiklal Marşı'nı okutmak için elimden gelen her şeyi yapacağım." dedi.

Sürmeneli, uluslararası organizasyonlarda birçok madalyasının bulunduğunu anımsatarak, "3 dünya, 5 Avrupa ve 1 olimpiyat şampiyonluğum var. 2019'da en son yapılan Dünya Şampiyonası'nda şampiyon oldum. 2021'de zirvedeyim. Zirvedeki yerimi korumak istiyoruz. Bir numaralı oyuncuyum ve onu korumak için elimden geleni yapacağım." şeklinde konuştu.

"Efsane olmak istiyorum"

Spor yaşantısında en iyi yere gelmek istediğini anlatan Sürmeneli, "Busenaz Sürmeneli, neden Naim Süleymanoğlu, Halil Mutlu gibi efsane olmasın? Ben de onlar gibi efsane olmak istiyorum. Kız çocuklarına örnek olabilmek istiyorum. 'Kadın isterse her şeyi yapabilir.' imajını iletmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sürmeneli, Dünya Şampiyonası'nda takım halinde hedeflerinin büyük olduğunu da kaydederek, "Herkesin elinden gelen her şeyi yapacağına inanıyorum. Takımıma güveniyorum. Kısa sürede hazırlıklara başladık. Herkesin teknik kapasitesi her şeyi yerinde. Nice şampiyonlar çıkacağına inanıyorum." diye konuştu.

Olimpiyat şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli: Zirveyi korumak istiyorum
Olimpiyat şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli: Zirveyi korumak istiyorum
Olimpiyat şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli: Zirveyi korumak istiyorum
Olimpiyat şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli: Zirveyi korumak istiyorum

Dünya Şampiyonası, Busenaz Sürmeneli, Olimpiyat, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Olimpiyat şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli: 'Zirveyi korumak istiyorum' - Son Dakika Spor


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