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Ronald Koeman: Barcelona'nın teknik direktörünün görevine son vermesi Hollanda'da nasıl yankı buldu? - Son Dakika
BBC

Ronald Koeman: Barcelona'nın teknik direktörünün görevine son vermesi Hollanda'da nasıl yankı buldu?

28.10.2021 12:54
Ronald Koeman: Barcelona'nın teknik direktörünün görevine son vermesi Hollanda'da nasıl yankı buldu?

Hollanda medyası, Rayo Vallecano yenilgisi sonrası Barcelona'nın Hollandalı Teknik Direktör Ronald Koeman'ın görevine son vermesine yayınlarında geniş yer verdi.

Hollanda medyası, Rayo Vallecano yenilgisi sonrası Barcelona'nın Hollandalı Teknik Direktör Ronald Koeman'ın görevine son vermesine yayınlarında geniş yer verdi.

Hollanda kamu yayıncısı NOS, gelişmeyi, "Barcelona Koeman'ı kapının önüne koydu" başlığıyla duyururken, ayrıntıları, "Koeman'ın Barceona rüyası nasıl kabusa döndü?" başlıklı analizinde aktardı.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden De Telegraaf da, "Ronald Koeman Barcelona'dan kovuldu" başlığını attı. Gazeteye göre, Real Madrid yenilgisi Memphis Depay'ın Rayo Vallecano karşısında kaçırdığı penaltı, Koeman'ın sonunu getirdi.

De Telegraaf da, analiz haberinde, "Ronald Koeman'ın rüya kulübü Barcelona'daki macerası nasıl kabusla sona erdi?" başlığını kullandı. Gazete, Barcelona'nın eski futbolcusu olan Katar'daki Al-Sadd takımının çalıştırıcısı Xavi Hernandez ile Ajax Teknik Dirktöür Erik Ten Hag'ın, Koeman'ın yerine düşünülen isimleri olduğunu yazdı.

RTL Haber, "Bir başka yenilginin ardından Ronald Koeman'ın Barcelona'daki görevine son verildi" derken, AD gazetesi de, "Barcelona yeni fiyaskonun ardından Ronald Koeman'ı kovdu" başlığını kullandı.

'Karar uçakta alındı'

AD'ye göre, Barcelona yönetimi Koeman'ın görevden alınması kararını, Rayo Vallecano maçı sonrası dönüş yolunda uçakta aldı.

Voetbal International dergisi de, "Koeman'ın yıllardır üzerinde çalıştığı rüyanın Madrid'de küçük bir stadyumda paramparça olduğunu" belirterek, "Koeman inşaatı bitiremedi ama temeli hala orada" yorumunu yaptı.

İspanya spor medyası da, Koeman'ın görevine son verilmesinin, "sezona dramatik başlangıcın mantıklı sonucu" olduğunu vurguluyor.

Mundo Deportivo, Başkan Laporta'nın Ekim ayı balında Koeman'a olan güvenini açıklamasına rağmen, Hollandalı çalıştırıcının beklenen yükselişi göstermediğine işaret ediyor.

AS gazetesi, Koeman'ın sonunun üzücü bittiğini vurgularken, zaten Benfica maçı sonrası kovulmasına karar verildiğini belirtiyor.

Sport gazetesi de, Başkan Laporta'nın Koeman'a asla güvenmediğini belirtiken, kötü gidişin asıl sorumlusunun eski Başkan Bartemou'nun bıraktığı ağır mali durum olduğuna işaret ediyor.

Marca da, "Mağlubiyetler dizisi Koeman'a olan güvenden daha daha güçlüydü" başlığını kullandı.

Yaklaşık 13 milyon euro tazminat alacak

Barcelona'yla 2021-2022 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan Koeman, yaklaşık 13 milyon euro tazminat alacak.

Hollandalı teknik direktör için Barcelona'nın anlamı büyüktü. 1989 yılında futbolcu olarak Nou Camp'a adım atmış ve 1992 yılında kulübün ilk Avrupa Kupası'nı kazanmasında pay sahibi olmuştu.

Koeman, 1995 yılında futbolcu olarak veda ettiği Barcelona'ya, 19 Ağustos 2020'de teknik direktör olarak geri dönmüştü.

O dönemde, bir başka "rüya takımı" olan Hollanda Milli Takımı'nı çalıştıran ve Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyen Koeman, Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu'dan gelen teklifi geri çeviremedi.

İlk sezon İspanya Kupası'nı kazanan ve La Liga'da şampiyonluk sözü veren Koeman, Bartemou'nun görevi bırakması ve Mart ayında Joan Laporta'nın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Katalan kulübünde sıkıntılı günler yaşamaya başladı.

Çünkü önemli bir borç yükü devralan Laporta, teknik direktör de dahil, takımda köklü değişiklik istiyordu.

Kulübün 1 milyar euroya yaklaşan borcu, en önemli oyunculardan Lionel Messi'nin ayrılması, yerine alınacak futbolcular için bütçe ayrılmaması, 58 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcı üzerindeki baskıyı arttırdı.

Yeni ve genç bir ekip kurmak için zamana ihtiyacı olduğunu vurgulayan Koeman, alınan her kötü sonuç sonrası idari ve mail baskıları daha fazla hissetti.

Barcolana'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ve Bayern Münih'e aynı skorla 3-0 yenilmesinin ardından İspanya spor medyası, Koeman'ın günlerinin sayılı olduğu yorumlarını öne çıkarmaya başladı.

Hatta medyaya göre, Laporta yönetimi, yerine getirilecek ismi bile belirlemişti ancak tazminatı nedeniyle yönetim, Koeman'ın görevi kendisinin bırakmasını bekliyordu.

Real Madrid yenilgisi hoşnutsuzluğu artırdı

La Liga'da Atletico Madrid'den sonra, kendi sahasında ezeli rakibi Real Madrid'e 2-1 yenilmesinden sonra Barcelona taraftarlarının Koeman'a yönelik hoşnutsuzluğu daha da arrtı.

Bazı öfkeli taraftarlar, Hollandalı teknik direktörün aracının önünü keserek, tepkilerini dile getirdiler.

Ancak Çarşamba akşamı Rayo Vallecano'ya karşısında alınan 1 -0'lık yenilgi, bardağı taşıran son damla oldu.

Barcelona yönetimi acilen toplanarak, Ronald Koeman'ın görevine son verdi.

78 kez Hollanda milli takımının formasını giyen Koeman daha önce Barcelona ve Hollanda milli takımının yanı sıra Vitesse Arnhem, Ajax, Benfica, PSV Eindhoven, Valencia, AZ Alkmaar, Feyenoord ve Southampton takımlarını da çalıştırmıştı.

Ronald Koeman: Barcelona'nın teknik direktörünün görevine son vermesi Hollanda'da nasıl yankı buldu?
Ronald Koeman: Barcelona'nın teknik direktörünün görevine son vermesi Hollanda'da nasıl yankı buldu?
Ronald Koeman: Barcelona'nın teknik direktörünün görevine son vermesi Hollanda'da nasıl yankı buldu?

Rayo Vallecano, Ronald Koeman, Barcelona, Hollanda, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ronald Koeman: Barcelona'nın teknik direktörünün görevine son vermesi Hollanda'da nasıl yankı buldu? - Son Dakika Spor

BBC

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