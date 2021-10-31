Üye Girişi
Sağıroğlu: "Amacımız futbolcu yetiştirerek ihraç etmek" - Son Dakika

Sağıroğlu: "Amacımız futbolcu yetiştirerek ihraç etmek"

31.10.2021 14:48
Sağıroğlu:

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, altyapıda amaçlarının oyuncu yetiştirerek ilk önce A takıma fayda sağlamalarını sonra da ihraç etmek istediklerini söyledi.

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, altyapıda amaçlarının oyuncu yetiştirerek ilk önce A takıma fayda sağlamalarını sonra da ihraç etmek istediklerini söyledi.

Trabzonspor'da futbol oynayan, başkanlık görevinde bulunan, şampiyonluk yaşatan teknik direktör Türk futbolunun efsane isimlerinden Özkan Sümer'in adını taşıyan "Özkan Sümer Futbol Akademisi" bugün basın mensuplarına tanıtıldı.

Akyazı Spor Kompleksi içinde yer alan Özkan Sümer Futbol Akademisi'nde, 48 oda, 108 yatak kapasiteli, içerisinde fitness salonu, yemekhane, derslikler, idari birim ofisleri, 3 adet doğal çim saha, 2 adet suni çim saha, basketbol sahası, tenis kortu ve sosyal yaşam alanlarının yer aldığı tesis basın mensuplarına gezdirildi.

Gezi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Özkan Sümer Futbol Akademisi'nde futbolcu yetiştirerek önce A takıma fayda sağlayıp sonrada ihraç etmek istediklerini belirterek, "Özkan Sümer, 50 yıl önce Türkiye'de alt yapı gerçeğini ortaya koyan kişiydi. Türkiye genelinde bu yapıldı ama Trabzonspor bundan en çok istifa eden kulüplerin başında geldi. Dikkat ettiğimiz zaman Trabzonspor altyapıdan gelen oyuncularıyla şampiyonluklar yaşadı. Bugün futbol bir endüstri haline geldi artık üretmek gerekiyor. Biz de Özkan Sümer Futbol Akademisi'nde oyuncu yetiştirmek için Türkiye'nin ilklerinden biri olan altyapıyı kurduk. Bütün derslikleriyle, sağlık merkeziyle, fitness salonu, yatakhanesi, sosyal alanlarıyla, diyetisyeni ve psikoloğu ile birlikte eksiksiz bir tesis kurduk" dedi.

Amaçlarının Trabzonspor'a altyapıdan oyuncu yetiştirmek olduğunu belirten Sağıroğlu, "Öncelikli olarak A takımda istifade edip, sonra ihraç etmek. 300 yakın oyuncumuz var. Bütün altyapıları takip ettirerek bütün gençlerimizi izler bir politikamız var. Altyapıya katmak istediğimiz oyuncular olur ise takımlarıyla görüşüp aramıza katıyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Sağıroğlu: Amacımız futbolcu yetiştirerek ihraç etmek
Sağıroğlu: Amacımız futbolcu yetiştirerek ihraç etmek
Sağıroğlu: Amacımız futbolcu yetiştirerek ihraç etmek
Sağıroğlu: Amacımız futbolcu yetiştirerek ihraç etmek
Sağıroğlu: Amacımız futbolcu yetiştirerek ihraç etmek
Sağıroğlu: Amacımız futbolcu yetiştirerek ihraç etmek

Özkan Sümer, Trabzonspor, Fitnes, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sağıroğlu: 'Amacımız futbolcu yetiştirerek ihraç etmek' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

İngiliz ekibi açıkladı, devir alma süreci resmen başladı! İşte Acun Ilıcalı'nın ödeyeceği miktar 14:33 İngiliz ekibi açıkladı, devir alma süreci resmen başladı! İşte Acun Ilıcalı'nın ödeyeceği miktar Son Dakika! Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden zirvesiyle ilgili açıklama: Yapıcı ilişkileri sürdürmek istiyoruz 14:05 Son Dakika! Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden zirvesiyle ilgili açıklama: Yapıcı ilişkileri sürdürmek istiyoruz Volkan Demirel'in eşi Zeynep, kıyafetine gelen eleştirilere verdiği cevapla gündem oldu 13:28 Volkan Demirel'in eşi Zeynep, kıyafetine gelen eleştirilere verdiği cevapla gündem oldu
ABD Başkanı Biden, 13:09 ABD Başkanı Biden, "Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusunu cevapladı: İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz Beşiktaş'ın iptal edilen golüne Deniz Çoban'dan yorum: VAR karışamaz 13:05 Beşiktaş'ın iptal edilen golüne Deniz Çoban'dan yorum: VAR karışamaz Migros, BİM ve Şok'tan sonra para cezalarına yönelik bir tepki de CarrefourSA'dan: Kararın iptali için yargıya başvuracağız 12:03 Migros, BİM ve Şok'tan sonra para cezalarına yönelik bir tepki de CarrefourSA'dan: Kararın iptali için yargıya başvuracağız
Fatih Terim'den çılgın kadro! Taraftarın görmek istediği ilk 11'i sahaya çıkartıyor 11:01 Fatih Terim'den çılgın kadro! Taraftarın görmek istediği ilk 11'i sahaya çıkartıyor Veliler ve çocuklar merakla bekliyordu! Milli Eğitim Bakanlığı takvimi paylaştı, okullar 15 Kasım'da kapanıyor 10:31 Veliler ve çocuklar merakla bekliyordu! Milli Eğitim Bakanlığı takvimi paylaştı, okullar 15 Kasım'da kapanıyor

Son Dakika Haberleri
14:34 Dehşete düşüren anlar kamerada! 15 tonluk kamyon, ayağı takılan 8 yaşındaki çocuğun üstünden geçti
14:33 İngiliz ekibi açıkladı, devir alma süreci resmen başladı! İşte Acun Ilıcalı'nın ödeyeceği miktar
14:05 Son Dakika! Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden zirvesiyle ilgili açıklama: Yapıcı ilişkileri sürdürmek istiyoruz
13:55 Emekli emniyet amirinin sır ölümü! Çocukları cansız bedenini evinde buldu
13:29 Ölen bebeklerinin tabutunda bebeklerini bulamayan acılı aile, cenazeyi erteledi
13:28 Volkan Demirel'in eşi Zeynep, kıyafetine gelen eleştirilere verdiği cevapla gündem oldu
13:09 ABD Başkanı Biden, "Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusunu cevapladı: İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz
13:07 Söylentiler doğruymuş! Oktay Kaynarca, EDHO'nun bittiğini açıkladı
13:05 Beşiktaş'ın iptal edilen golüne Deniz Çoban'dan yorum: VAR karışamaz
13:03 3036 yılıyla ilgili korkunç sözler! "Bunlar iyi günlerimiz" diyerek yaşanacakları anlattı
Dehşete düşüren anlar kamerada! 15 tonluk kamyon, ayağı takılan 8 yaşındaki çocuğun üstünden geçti Dehşete düşüren anlar kamerada! 15 tonluk kamyon, ayağı takılan 8 yaşındaki çocuğun üstünden geçti         
14:35
Villadan gelen silah sesleri jandarmayı harekete geçirdi! Kapıyı açan ekipler, evli çifti ölü buldu Villadan gelen silah sesleri jandarmayı harekete geçirdi! Kapıyı açan ekipler, evli çifti ölü buldu         
14:19
Ölen bebeklerinin tabutunda bebeklerini bulamayan acılı aile, cenazeyi erteledi Ölen bebeklerinin tabutunda bebeklerini bulamayan acılı aile, cenazeyi erteledi         
13:29
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme başladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme başladı         
13:10
Söylentiler doğruymuş! Oktay Kaynarca, EDHO'nun bittiğini açıkladı Söylentiler doğruymuş! Oktay Kaynarca, EDHO'nun bittiğini açıkladı         
13:07
3036 yılıyla ilgili korkunç sözler! 3036 yılıyla ilgili korkunç sözler! "Bunlar iyi günlerimiz" diyerek yaşanacakları anlattı         
13:04
Dünyaca ünlü yazar Yuval Harari'den yapay zekayla ilgili tedirgin eden sözler: Yakında insan beyni hack'lenebilecek Dünyaca ünlü yazar Yuval Harari'den yapay zekayla ilgili tedirgin eden sözler: Yakında insan beyni hack'lenebilecek         
11:24
Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Soyunup kamera karşısına geçti Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Soyunup kamera karşısına geçti         
10:41
Rıdvan Dilmen, Ali Koç'a açık açık söyledi: Parasını verip kulüpten gönderin Rıdvan Dilmen, Ali Koç'a açık açık söyledi: Parasını verip kulüpten gönderin         
10:28
G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi         
17:47
Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar         
17:27
Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı         
15:12
Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan         
15:08
Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı         
12:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak         
11:53
Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi         
10:07
AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2021 14:53:08. #1.12#
SON DAKİKA: Sağıroğlu: "Amacımız futbolcu yetiştirerek ihraç etmek" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement