Son dakika haber: Sergen Yalçın: Tek düşüncemiz kazanmak

"N'Sakala ve Pjanic 11'de olacak"

"Kaleciler kötü goller yiyebilir"

"Ülkemize puanlar kazandırmak istiyoruz""Arka arkaya maçlar olduğu zaman dinlendirmek için kamp yapmıyoruz"

Olgucan KALKAN - ALİ DANAŞ/ - Sergen Yalçın, "Yarınki maçı kazanamazsak ilk 2 için hedefimiz kalmayacak. Sonrasına bakacağız. İlk 2 şansımız olabilir. Aslında sonrasını çok düşünmüyorum. Tek düşüncemiz yarın kazanmak. Kazanıp neler olacağını hep beraber göreceğiz" dedi.UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3'üncü maçında Beşiktaş yarın sahasında Portekiz ekibi Sporting'i konuk edecek. Mücadele öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Genel bir oyun mentalitesine sahip olduklarını ve bu oyundan vazgeçmek istemediklerini belirten Sergen Yalçın, "Geçen sene de aynı mentalite ile oynadık. Bu sene iç sahada bu oyundan ödün vermemeye çalışıyoruz. Dortmund maçında da önde oynayan, kazanmak için riskler alan bir Beşiktaş vardı. Yarın da hepimiz bu arzuyu görmek istiyoruz. Yarın iyi oyunla kazanarak 3 puan alan bir Beşiktaş görmek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi kolay değil. Bu sene yaşadığımız sorunlar gerçekten beklediğimiz sorunlar değildi. Ciddi problemler yaşadık. Sakatlıklar ritmimizi fazlasıyla bozdu. Sakatlıktan dönüşler çok önemli. Oyuncunun dönüşüyle maç ritmini yakalaması aynı şeyler değil. Sakatlıktan dönen oyuncudan hemen beklenti içinde olmayalım. Oyunun içine girmeleri belli bir süre alıyor. Bazı oyuncuları bekletiyoruz. Belirli süreler veriyoruz. Yavaş yavaş döndürmek istiyoruz. Bunlar bazen olumlu bazen de olumsuz etki yapıyor. Tek istediğimiz sağlıklı şekilde geri dönüp, normal seviyeyi yakalamak" diye konuştu."N'SAKALA VE PJANIC 11'DE OLACAK"N'Sakala'nın yarın görev yapıp yapmayacağı üstüne gelen soruya Sergen Yalçın, şöyle cevap verdi: "Türkiye'de yabancı kuralı var. Bazı bölgelerde bazı oyuncuları kullanmıyoruz. N'Sakala'nın bölgesinde Türk oyuncularımız var. Orası en rahat olduğumuz bölge. Ligde Türk oyuncuları kullanıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde yarın N'Sakala'yı kullanacağız. Pjanic de oyuna başlayacak. İnşallah herhangi bir bir problem yaşamaz. Ciddi bir ara verdi. 1 haftadır takımla çalışıyor. Yarın karşılaşmaya başlayacak.""KALECİLER KÖTÜ GOLLER YİYEBİLİR"Bu sezon kalede yaptığı rotasyonların sorulması üzerine Yalçın, "Son maç Mert'i kullandık. 2 tane kalecimiz var. Ersin, Ümit Milli Takım'da. Mert de daha önce A Milli Takım'da görev yapıyordu. 3'üncü kalecimiz de yavaş yavaş geliyor. Ersin maçtan 1 gün önce geldi. Mert ile çalışıyorduk, onu düşündük. Kaleci konusunda problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Biz yenilen gollerde kalecilere bakmıyoruz. Bu doğru mantık değil. Kaleci kötü gol yiyebilir. Savunma ön tarafta başlar. İyi kaleciler basit goller yer. Kaybedilen maçları ya da yenilen golleri kalecilere bağlamıyoruz. 2 kalecimiz de çok iyi. Çok fark etmiyor. Geçen sene Ersin ile oynadık, risk aldınız dediler. Bu sene de onunla oynuyoruz. Yarın da maça Ersin ile başlayacağız" diye konuştu."ATIBA BİR DAHAKİ MİLLİ ARAYA KADAR YOK"Takımdaki sakat oyuncular hakkında da bilgiler veren tecrübeli teknik adam, şöyle konuştu: "Atiba, Başakşehir maçı öncesinde topa vururken ayağını yere vurmuş. Oyuna kendi başlamak istedi. Devrede aldık. Bir dahaki milli takım arasına kadar olmayacak. N'Koudou ve Mehmet Topal haftaya başlar. Oyuncuların sakatlıktan dönmesi demek, maç oynayacaklar demek değil. Maç ritmini yakalamaları gerekiyor. Bu süreç bazen uzayabiliyor. Bazen inişli çıkışlı performans olabiliyor. Yargılama yapmamak lazım. Bu sene sıkıntılı bir süreçten geçtik. Fazla sakatlık yaşadık. Beklemediğimiz bir senaryo gerçekleşti. Lig için mayısa kadar çok zaman var. Toparlanacağımızı düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde de kazanmak istiyoruz. Özellikle yarın. Tüm konsantremiz yarın oynanacak maç. İnşallah güzel oyun ve skorla ayrılırız.""TEK DÜŞÜNCEMİZ YARIN KAZANMAK"Tek düşüncelerinin yarın kazanmak olduğunu belirten Yalçın, "Yarın Alex ile başlayacağız. Yeterince dinlendirdik. Yavaş yavaş hazırlanıyor. Hedef olarak şunu söyleyeyim: Yarınki maçı kazanamazsak ilk 2 için hedefimiz kalmayacak. Sonrasına bakacağız. İlk 2 şansımız olabilir. Aslında sonrasını çok düşünmüyorum. Tek düşüncemiz yarın kazanmak. Kazanıp neler olacağını hep beraber göreceğiz" dedi."ARKA ARKAYA MAÇLAR OLDUĞU ZAMAN DİNLENDİRMEK İÇİN KAMP YAPMIYORUZ"Takımın kamp yapmaması üzerine sıkıntı yaşayıp yaşamadığı yönünde gelen sorun üzerine Yalçın, "Böyle şeyleri düşünmüyoruz. Kamp yapmamaya gelince biz pandemi döneminde bile kamp yaptık. Bazen arka arkaya maçlar olduğu zaman dinlendirmek için aileleri ile vakit geçirsinler diyoruz. Bugün kamp yapıyoruz. Normalde de kamp yapıyoruz. Özel durumlarda evde dinlensinler diye kamp yapmıyoruz. Böyle şeyler bir tek bizde sorun oluyor. Başka yerde olmuyor. İyi giderken böyle sorunlar olmuyor. İşler sıkıntıya girdiği zaman önümüze böyle şeyler geliyor. 'Hoca tesiste durmuyor mu', 'Yardımcı hocalar orada mı' diye soruluyor, bunlar sadece bizde var. Başka yerde konuşulmuyor böyle şeyler" yanıtını verdi."ÜLKEMİZE PUANLAR KAZANDIRMAK İSTİYORUZ"

"İyi oynamak, mücadele etmek, koşmak istiyoruz" diyen Yalçın, "Yarını ön göremem, böyle bir özelliğim yok. Herkesin istediği bu. Mücadele etmek, koşmak futbolda ekstrem özellikler değil. Zaten olması gereken şeyler. Oyunun özelliği bu. Avrupa'da sistemler değişti. Koşu mesafeleri, yüksek tempolu koşular... Bunlara uymak zorundayız. Bu istatistiklere yaklaşmak zorundayız. Türkiye'de oynadığımız oyunla Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olma şansımız olmayacak. Burada kazanmak, başarılı olmak istiyorsak, ligin üstüne çıkmamız lazım. İstatistik konuşmayı sevmiyorum. Ama Avrupa'da koşu mesafeleri, yüksek şiddetli koşular çok daha yukarıda. Burada bir şeyler yapmak için bunlara yaklaşmak gerekiyor. Dortmund maçında yaklaştık yüzde 80 oranında ama yüzde 100 olmadı. Çok çaba sarf ettik. Ama istediğimiz seviyenin altında kaldık. Burada çok daha başka şeyler olması gerekiyor. Çok iyi başladık ama sakatlıklar takımı çok böldü. Çok oyuncu dışarda kaldı. Onların dönmesi için uğraşıyoruz. Bunlar belli süreçler gerektiriyor. Bizim böyle bir sürecimiz yok. Elimizde olanlarla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yarın oyun iyi mi, kötü mü olur, kazanır mıyız, kaybeder miyiz bilmiyorum. Burası ciddi bir kulvar. Beşiktaş camiası için de, ülkemiz için de önemli. Ülkemize puanlar kazandırmak istiyoruz" ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.