Üye Girişi
Sporting maçından notlar - Son Dakika

Sporting maçından notlar

19.10.2021 19:44
Sporting maçından notlar

Sergen Yalçın'dan 5 değişiklikAlex Teixeira'nin Beşiktaş formasıyla Avrupa'daki ilk maçı Pjanic 3 maç sonra kadrodaRosier eski takımına karşıİki takım yöneticileri dostluk yemeğinde bir araya geldiUEFA Gençlik Ligi'nde kazanan SportingOlgucan KALKAN / - UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3'üncü...

Sergen Yalçın'dan 5 değişiklik

Alex Teixeira'nin Beşiktaş formasıyla Avrupa'daki ilk maçı

Pjanic 3 maç sonra kadrodaRosier eski takımına karşıİki takım yöneticileri dostluk yemeğinde bir araya geldiUEFA Gençlik Ligi'nde kazanan Sporting

Olgucan KALKAN/ - UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3'üncü maçında Beşiktaş sahasında Portekiz ekibi Sporting'i konuk etti. Beşiktaş Park'ta saat 19.45'te başlayan karşılaşmada Slovenye Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic düdük çaldı. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlendi.Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ligde 3-2 kaybebilen Medipol Başakşehir maçının 11'inde 5 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam; Mert Günok'un yerine Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz'ın yerine Fabrice N'Sakala, Atiba Hutchinson'un yerine Miralem Pjanic, Oğuzhan Özyakup'un yerine Alex Teixeira, Güven Yalçın'ın yerine ise Cyle Larin'i 11'de görevlendirdi. Kaleyi 1 maçlık aranın ardından Ersin Destanoğlu'na emanet eden Yalçın, savunma dörtlüsünü; Rosier, Welinton, Vida ve N'Sakala'dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Josef'i sahaya süren Yalçın, hücum hattının sağında Ghezzal, ortasında Teixeira ve Pjanic, solunda ise Larin'i görevlendirdi. Yalçın'ın gol yollarındaki tercihi Batshuayi oldu.TEIXEIRA'NIN BEŞİKTAŞ FORMASIYLA AVRUPA'DAKİ İLK MAÇIBeşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Alex Teixeira, siyah beyazlı formayla ilk kez Avrupa'da boy gösterdi. Siyah beyazlı ekipte sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemedikten sonra Sivasspor ve Başakşehir maçlarında oyuna sonradan dahil olan Alex Teixeira, Sporting mücadelesinde 11'de görev yaptı. 7 maçlık aranın ardından 11'deki yerine dönen Brezilyalı yıldız, siyah beyazlı forma ile Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına çıktı. Teixeira, grupta oynanan Borussia Dortmund ve Ajax maçlarında sakatlığı nedeniyle görev yapamamıştı. PJANIC 3 MAÇ SONRA KADRODABeşiktaş'ta Sporting maçına 11'de başlayan diğer bir isim ise Miralem Pjanic oldu. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan ve Başakşehir maçının kadrosuna da dahil edilmeyen Pjanic, Sporting maçıyla birlikte formasın kavuştu. Yıldız oyuncu, Sporting mücadelesinde ilk 11'de görev aldı.ROSIER ESKİ TAKIMINA KARŞIBeşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier, eski takımı Sporting'e karşı görev yaptı. Siyah beyazlı ekibin geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı, bu sezon başında da 4,8 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna dahil ettiği Valentin Rosier, eski takımına ilk kez rakip oldu. Rosier, 2018-19 sezonunda Portekiz ekibinde forma giymiş ve 14 maçta görev yapmıştı.İKİ TAKIM YÖNETİCİLERİ DOSTLUK YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİKarşılaşma öncesinde iki takım yöneticileri karşılaşma öncesinde dostluk yemeğinde bir araya geldi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2'nci başkan Adnan Dalgakıran, genel sekreter ve icra kurulu başkanı Mesut Urgancılar, TFF, UEFA ve Kamu Kurumları ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürü Seçil Aygül, Beşiktaş Park'ta bulunan restoranda; UEFA Delegesi Olzhas Abrayev, Sporting CP Başkanı Frederico Varandas ile başkan yardımcıları Francisco Salgado Zenha ve Alexandre Ferreira'yı ağırladı. Başkan Çebi, UEFA Delegesi Olzhas Abrayev ile Sporting CP Başkanı Frederico Varandas'a günün anısına plaket ve Beşiktaş forması takdim etti.UEFA GENÇLİK LİGİ'NDE KAZANAN SPORTİNG

Öte yandan iki takımın U19 takımları, UEFA Gençlik Ligi C Grubu'nda karşı karşıya geldi. Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Portekiz ekibi 3-1'lik skorla kazandı. Bu sonuçla Sporting gruptaki ilk galibiyetini alırken, Beşiktaş 3'üncü maçından da sahadan puansız ayrıldı.


UEFA Şampiyonlar Ligi, Sergen Yalçın, Sporting, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Sporting maçından notlar - Son Dakika Spor


Son Dakika

Rıdvan Dilmen'in çağrısına TFF yanıt verdi! Cebelitarık maçı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak 19:07 Rıdvan Dilmen'in çağrısına TFF yanıt verdi! Cebelitarık maçı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Palu ailesi davasında 3 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi 18:50 Palu ailesi davasında 3 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında tanık ifadesi ortaya çıktı: 'Nasıl seviştiğinizi de anlat' dedi 18:14 Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında tanık ifadesi ortaya çıktı: 'Nasıl seviştiğinizi de anlat' dedi
Bülent Arınç, Erdoğan'la ilgili soruya hikayeyle cevap verdi: Beni kodese mi tıkacaksınız 17:30 Bülent Arınç, Erdoğan'la ilgili soruya hikayeyle cevap verdi: Beni kodese mi tıkacaksınız Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz 17:11 Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz Kur'an kursunda skandal! 15 yaşındaki çocuğa aylarca cinsel istismarda bulunmuşlar 16:53 Kur'an kursunda skandal! 15 yaşındaki çocuğa aylarca cinsel istismarda bulunmuşlar
16:02 "Saldırmak için bekliyorlar" diyen Tümamiral Yaycı: S-400'ler bir an önce aktive edilip güvenliğimiz sağlanmalı Ebru Polat'ın günlük kazancı dudak uçuklattı: 12 saatte 40 bin TL 15:06 Ebru Polat'ın günlük kazancı dudak uçuklattı: 12 saatte 40 bin TL

Son Dakika Haberleri
18:53 Pjanic kritik karşılaşmada sahaya çıkacak mı? Beşiktaş-Sporting maçında ilk 11'ler netleşti
18:51 Rekabet Kurulu'ndan, sahibinden.com'a soruşturma
18:19 Bülent Arınç'tan gündem olacak sözler: CHP'nin oyları artıyor, artacak
18:15 Başkan Ali Koç'un aylar önce yaptığı çağrı karşılık buldu! Metin Tokat, MHK üyeliğinden ayrıldı
18:05 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
17:53 Prens Selman'dan Fenerbahçe atağı! Newcastle United, Altay Bayındır için adım atıyor
17:49 Polisin sezgileri doğru çıktı! Dur ihtarına uymayan araçtaki 10 kişi de hırsızlıktan sabıka yemiş
17:48 Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor
17:30 Bülent Arınç, Erdoğan'la ilgili soruya hikayeyle cevap verdi: Beni kodese mi tıkacaksınız
17:27 Renault'nun Slovenya fabrikası elektronik parça sıkıntısı sebebiyle 350 kişiyi işten çıkaracak
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Özdemir Bayraktar için taziye mesajı! 8 yıl önceki fotoğrafla veda etti 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Özdemir Bayraktar için taziye mesajı! 8 yıl önceki fotoğrafla veda etti         
19:40
Pjanic kritik karşılaşmada sahaya çıkacak mı? Beşiktaş-Sporting maçında ilk 11'ler netleşti Pjanic kritik karşılaşmada sahaya çıkacak mı? Beşiktaş-Sporting maçında ilk 11'ler netleşti         
18:54
Bülent Arınç'tan gündem olacak sözler: CHP'nin oyları artıyor, artacak Bülent Arınç'tan gündem olacak sözler: CHP'nin oyları artıyor, artacak         
18:20
Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor         
17:48
Laf attığı gruptan dayak yiyeceğini fark edince Laf attığı gruptan dayak yiyeceğini fark edince "Bunlar PKK'lı" diyerek çevreden yardım istedi         
17:14
Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş         
17:10
Amazon, ABD genelinde 150 bin mevsimlik işçi alacak Amazon, ABD genelinde 150 bin mevsimlik işçi alacak         
16:43
Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı         
15:16
İddianamede ortaya çıkan yeni detaylar: Baygın olduğu sırada Eda Nur'la zorla ilişkiye girdiler İddianamede ortaya çıkan yeni detaylar: Baygın olduğu sırada Eda Nur'la zorla ilişkiye girdiler         
14:35
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi         
14:07
Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor         
13:36
Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi         
13:22
Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor         
12:39
Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor? Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor?         
12:06
Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi         
11:43
Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak         
11:17
İstanbul'da taksiler için yeni dönem başlıyor! Plaka tahsisinde yeni sisteme geçiliyor İstanbul'da taksiler için yeni dönem başlıyor! Plaka tahsisinde yeni sisteme geçiliyor         
10:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2021 19:56:12. #1.12#
SON DAKİKA: Sporting maçından notlar - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement