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Süleyman Hurma: Tesis ve stadyum problemini çözemezsem bu işten çekileceğim - Son Dakika

Süleyman Hurma: Tesis ve stadyum problemini çözemezsem bu işten çekileceğim

11.10.2021 19:40
Süleyman Hurma: Tesis ve stadyum problemini çözemezsem bu işten çekileceğim

"Takımın başına bizim şartlarımıza göre en iyisi olan Farioli'yi getirdim""İtalya pazarını iyi biliyorum ve bu sebeplerden dolayı buraya yöneldim""Manchester United'daki Bruno Fernandes bizim için oyuncu baktı""Barkley'i almayı çok isterdim, takımımıza lazım bir oyuncuydu""Emre Mor'u...

"Takımın başına bizim şartlarımıza göre en iyisi olan Farioli'yi getirdim"

"İtalya pazarını iyi biliyorum ve bu sebeplerden dolayı buraya yöneldim"

"Manchester United'daki Bruno Fernandes bizim için oyuncu baktı""Barkley'i almayı çok isterdim, takımımıza lazım bir oyuncuydu""Emre Mor'u denememek aptallık olurdu""Kendi ürettiğim oyunlar bana düşman oldu, kulüpten gitmek için deliye döndüler""Tesis ve stadyum problemini çözemezsem bu işten çekileceğim"

İSTANBUL, - VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, "Net olarak söylüyorum, tesis ve stadyum problemini çözebilirsem Karagümrük Avrupa'nın en önemli markalarından birisi olur. Ama dramatik şekilde tesis ve stadyum problemim var. Şunu çok net söylüyorum; bu zorluğu aşamazsam bu işten çekileceğim. Çünkü hedeflerime tesis ve stat olmadan gidemem. Ortalıkta Don Kişot gibi dolaşmanın bir anlamı yok" dedi.VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Spor Arena'da Uğur Yapıcı'ya açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Francesco Farioli tercihi hakkında konuşan Hurma, "Cesaret her iş geçerli olan bir şey, cesareti olmayan birisinin bir şey başarması mümkün değil. Cesaret hiçbir şeyden korkmamak değil, korkunun varlığına rağmen doğru olanı yapmaktır. Herkesin kabul edeceği bir şeyi yapıp bunu topluma sunmak idare eden bir karar olur. Hayatım boyunca cesur kararlar aldım, bir işin başına mümkün olan en iyisini bulup getireceksiniz. Pep Guardiola'yı getirme imkanım yoktu fakat bizim şartlarımıza göre en iyisi olan Farioli'yi getirebildim. Kariyerim boyunca en iyisi olma ihtimali olan hocalara fırsat verdim. Başı ve sonu belli olan hikayeleri sevmiyorum. Ülkemizdeki iyi hocalar ile en iyi ihmalle küme düşmezsiniz, bunun dışında bir şey yapma durumunuz yok. Bir işte başarılı olmak istiyorsanız rakiplerinizin önünde, standartların dışına çıkmanız lazım. Bu farkı; bilgi, insan ve çalışma ile denedik" diye konuştu."Teknik direktörlerin satışına inanıyor musunuz?" sorusuna ise deneyimli yönetici, "Tabii ki inanıyorum, dünyada çok ciddi örnekleri oldu. Çok oyuncu sattım ama teknik direktör satışını henüz denemedim. Birçok teknik direktörümüz bizimle beraber çalışırken büyük kulüplere transfer oldu ama o kardeşlerimizin önünü açıp ekonomik kazanç sağlamadım. Gelecek günlerde transfer getirisi olur mu görmemiz lazım" ifadelerini kullandı."İTALYA PAZARINI İYİ BİLİYORUM VE BU SEBEPLERDEN DOLAYI BURAYA YÖNELDİM"İtalya'dan yapılan transferler hakkında ise Hurma, "Tamamen tesadüf, dünyanın en iyi ligi Premier Lig ve orayı çok seviyorum ama Bundesliga, La Liga, Seria A ve Fransa Lig 1 de güçlü. İngiltere liginden bir oyuncuyu getirmek çok zor çünkü çok yüksek rakamlar alıyorlar, en sıradan oyuncuları 2-3 milyon Pound alıyor. İtalya'da ise çok yüksek seviye kalitede olmalarına rağmen bizim gücümüzün yetebileceği maaş durumu vardı. İtalya pazarını iyi biliyorum ve bu sebeplerden dolayı buraya yöneldim" dedi."MANCHESTER UNITED'DAKİ BRUNO FERNANDES BİZİM İÇİN OYUNCU BAKTI""Çok önemli oyuncular transfer ettim ama medyamız büyük takımların transferlerine yer verdiği için çok alıcısı gözükmedi" diyen Süleyman Hurma, "Örneğin Mehdi Benatia bize transfer olunca Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi yanımızda Benatia'yı aradı. Ahmed Musa için şu ana kadar 41 milyon Euro bonservis ödenmiş. Bizim içimizdeki oyuncular sportif direktör gibi çalışıyor. Benatia'nın gelmesinde en büyük rolü Biglia ve Viviano oynadı, onların ilişkisi Mehdi'yi getirdi. Hatta Manchester United'daki Bruno Fernandes bizim için oyuncu baktı, o derece iyi bir aile ortamı yakaladık. Hedeflerimiz kulübü Avrupa'nın en etkin markaları arasına sokmak, bunu yapabilmek için marka değerimizi artırmamız lazım. Bu yüzden Biglia, Ahmed Musa, Benatia, Borini, Karamoh gibi oyuncuları buraya kazandırıyoruz. Bizim maçımız oynanırken merak edilen bir takım olmayı arzu ettik. Bu oyuncuların arkadaşları dünyanın en iyi takımlarında oynuyorlar ve çeşitli şekilde bize destek oluyorlar. İtalya'dan Venezuela'ya kadar haber olabiliyoruz. Bunların yanında potansiyeli yüksek genç oyuncular ekliyoruz. Adnan Uğur, dünyadaki birçok takımın scout listesinde yer alıyor. Schalke'den transferimiz Levent Mercan ve Bayer Leverkusen'den aldığımız Samet Uğur artık bizim yıldızlarımız oluyor" açıklamasında bulundu."BARKLEY'İ ALMAYI ÇOK İSTERDİM, TAKIMIMIZA LAZIM BİR OYUNCUYDU"Transferini gerçekleştirmeyi çok istedikleri bir isim olup olmadığıyla ilgili gelen soruya ise Hurma, "Bu sene Ross Barkley ile anlaştık. Chelsea'dan yıllık 10 milyon Euro maaş alıyor, biz bunun komik sayılabilecek bir kısmını karşılayacaktık. Sözleşme detaylarında Chelsea ile anlaşamadığım için almadım. Barkley'i almayı çok isterdim, takımımıza lazım bir oyuncuydu. Stadyum ve tesis sorununu çözdüğümüz zaman Karagümrük istediği oyuncuyu alabilecek ekonomiyi üretir" cevabını verdi."EMRE MOR'U DENEMEMEK APTALLIK OLURDU"Emre Mor hakkında da konuşan VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, şunları söyledi: "Bana göre Emre Mor yeteneğiyle Messi'den farksız bir oyuncu hatta güç olarak biraz daha güçlü. Birçok sebepten dolayı Emre Mor arzu edilen noktaya gelemedi, böyle bir yıldız için her şey yolunda gitse Karagümrük zaten alamaz. Emre samimiyse onu dünya futboluna tekrardan sunabiliriz. Bizim için hayal sayılabilecek kalitede bir oyuncu, yeteneklerini takım menfaatlerine yönelik kullanabilirse bir dünya yıldızı kazanacağız. Emre Mor beklenen çıkışını yapsaydı 150 milyon euro verilirdi. Böyle bir oyuncuyu o da istiyorsa denememek aptallık olurdu. Ekonomik bir şey kaybedeceksem de hiç sorun değil, böyle bir deneme yapmalıydık.""Barcelona'ya giden Emre Demir'i nasıl keşfettiniz?" sorusuna ise Süleyman Hurma, "Kayserispor'a Mersin'den getirmiştik, rahmetli başkanımız Recep Mamur'a 8 yaşındaki Emre Demir'i söyleyip "Messi gibi bir oyuncu olabilir." demiştim. Transfer gerçekleştiğinde birçok insan söylediğim gibi olmayacağını düşündü, o günün başlangıcı Barcelona'ya transfer olarak başladı. Emre yeterince gelişemedi, biz ona destek veremedik ama inşallah Barcelona transferi gecikmiş gelişimini tamamlamasına fırsat verir" yanıtını verdi."KENDİ ÜRETTİĞİM OYUNLAR BANA DÜŞMAN OLDU, KULÜPTEN GİTMEK İÇİN DELİYE DÖNDÜLER""Herkes benim oyuncu satmamı seviyor sanıyor ama Mehmet Topuz'dan Amrabat'a kadar hiçbir oyuncuyu satmak istememiştim" diyen Süleyman Hurma, "En büyük hayalim Anadolu'dan bir kulüple şampiyon olmaktı, orada şampiyonluk için yavaş yavaş bir takım yapacaktık" diyerek şunları söyledi: "Kayserispor'da ne zaman iyi bir takım yaratsak oyunculara Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray talip oldu ve inanılmaz paralar teklif edildi. Ben o rekor satışları başarı olarak görmüyorum hatta başarısızlık olarak görüyorum. Eğer benim hayallerim gerçek olsaydı o oyuncuların hepsi 40-50 milyon euroya Avrupa'ya gidecekti. Bu oyuncular Kayseri'den fidan gibi koparıldı ve ne tadı ne de tuzu oldu. Karşı çıktığım için kendi ürettiğim oyuncular bana düşman oldu. 'Ağabey bırak gideyim orada 3 milyon euro alacağım, şampiyon olacağım…'  diyorlardı. Üç büyükleri bir fırsat olarak görüyorlardı ve bazı oyuncular kulüpten gitmek için deliye döndüler.""TESİS VE STADYUM PROBLEMİNİ ÇÖZEMEZSEM BU İŞTEN ÇEKİLECEĞİM"

Karagümrük'ün şampiyonluk hedefi hakkında ise Hurma, "Net olarak söylüyorum, tesis ve stadyum problemini çözebilirsem Karagümrük Avrupa'nın en önemli markalarından birisi olur. Ama dramatik şekilde tesis ve stadyum problemim var. İstanbul gibi talihsiz bir şehirdeyim, yer yok ve olan yerler ise çok değerli. Bulduğumuz alanlar merkeze çok uzak yerler. Şunu çok net söylüyorum; bu zorluğu aşamazsam bu işten çekileceğim. Çünkü hedeflerime tesis ve stat olmadan gidemem. Ortalıkta Don Kişot gibi dolaşmanın bir anlamı yok" açıklamasında bulundu.


Süleyman Hurma: Tesis ve stadyum problemini çözemezsem bu işten çekileceğim

Süleyman Hurma, oyunlar, İtalya, Hurma, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Süleyman Hurma: Tesis ve stadyum problemini çözemezsem bu işten çekileceğim - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Süleyman Hurma: Tesis ve stadyum problemini çözemezsem bu işten çekileceğim - Son Dakika
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