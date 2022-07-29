Trabzonspor, Süper Kupa maçı için İstanbul'a gitti - Son Dakika
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Trabzonspor, Süper Kupa maçı için İstanbul'a gitti

29.07.2022 16:31

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa'da yarın Ziraat Türkiye Kupası'nın son sahibi Demir Grup Sivasspor ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı Turkcell Süper Kupa karşılaşması için İstanbul'a gitti.

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa'da yarın Ziraat Türkiye Kupası'nın son sahibi Demir Grup Sivasspor ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı Turkcell Süper Kupa karşılaşması için İstanbul'a gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra THY'ye ait özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

Havalimanından az sayıda bordo-mavili taraftar, takımlarını yolcu etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 27 futbolcusunun tamamını da İstanbul kafilesine dahil etti. Kafilede, şu futbolcular, yer alıyor:

Uğurcan Çakır, M. Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Hakan Aydın, Ahmetcan Kaplan, Stefano Denswil, Vitor Hugo, Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı, Jens Stryger Larsen, Taha Altıkardeş, Berat Özdemir, Kerem Şen, Serkan Asan, Doğucan Haspolat, Trezeguet, Edin Visca, Djaniny Semedo, Jean Evrard Kouassi, Emrehan Gedikli, Andreas Evald Cornelius, Emmanouil Siopis, Anastasios Bakasetas, Marek Hamsik, Yusuf Erdoğan, Abdülkadir Ömür ve Dorukhan Toköz.

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Kaynak: AA

Trabzonspor, Süper Kupa, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Süper Kupa maçı için İstanbul'a gitti - Son Dakika

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