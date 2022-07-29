Trabzonspor, Süper Kupa maçı için İstanbul'a gitti

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı , 27 futbolcusunun tamamını da İstanbul kafilesine dahil etti. Kafilede, şu futbolcular, yer alıyor:

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra THY'ye ait özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

Kaynak: AA

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