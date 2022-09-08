Süper Lig'de 6. haftanın perdesi Alanyaspor-Ankaragücü maçıyla açılıyor - Son Dakika
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Süper Lig'de 6. haftanın perdesi Alanyaspor-Ankaragücü maçıyla açılıyor

08.09.2022 10:54
Süper Lig'de 6. haftanın perdesi Alanyaspor-Ankaragücü maçıyla açılıyor

Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta mücadelesi yarın Alanyaspor ve Ankaragücü arasında oynanacak maçla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta mücadelesi yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın açılış maçında Corendon Alanyaspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya gelecek.

Ligde 6. haftanın programı şöyle:

9 Eylül Cuma:

20.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Alanya Oba)

10 Eylül Cumartesi:

17.00 Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor (Eskişehir Atatürk)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Giresunspor (Atatürk Olimpiyat)

11 Eylül Pazar:

17.00 Demir Grup Sivasspor- İstanbulspor (Sivas 4 Eylül)

20.00 Gaziantep FK-HangiKredi Ümraniyespor (Yeni Hatay)

20.00 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Kasımpaşa- Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

12 Eylül Pazartesi:

19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)

21.00 Adana Demirspor- Trabzonspor (Yeni Adana)

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de 6. haftanın perdesi Alanyaspor-Ankaragücü maçıyla açılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Süper Lig'de 6. haftanın perdesi Alanyaspor-Ankaragücü maçıyla açılıyor - Son Dakika
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