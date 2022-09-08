Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta mücadelesi yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın açılış maçında Corendon Alanyaspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Ligde 6. haftanın programı şöyle:

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Süper Lig'de 6. haftanın perdesi Alanyaspor-Ankaragücü maçıyla açılıyor - Son Dakika

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