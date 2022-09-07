Süper Lig'de 6'ncı haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika
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Süper Lig'de 6'ncı haftanın hakemleri açıklandı

07.09.2022 16:30
Süper Lig'de 6'ncı haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 6'ncı hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 6'ncı hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak Beşiktaş - Medipol Başakşehir mücadelesinde Halil Umut Meler düdük çalacak.

Haftanın programı ve hakemler şöyle;

9 EYLÜL CUMA20.00 Corendon Alanyaspor - MKE Ankaragücü (Alanya Oba Stadyumu) MERT GÜZENGE10 EYLÜL CUMARTESİ17.00 Arabam.Com Konyaspor - Atakaş Hatayspor (Eşkişehir Atatürk) TUGAY KAAN NUMANOĞLU20.00 Vavacars Fatih Karagümrük - Bitexen Giresunspor (Atatürk Olimpyat) ERKAN ÖZDAMAR11 EYLÜL PAZAR17.00 Demir Grup Sivasspor - İstanbulspor (Sivas 4 Eylül Stadyumu) HÜSEYİN GÖÇEK20.00 Kasımpaşa - Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu) VOLKAN BAYARSLAN20.00 Yukatel Kayserispor - Fraport Tav Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) BAHATTİN ŞİMŞEK12 EYLÜL PAZARTESİ19.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir (Vodafone Park) HALİL UMUT MELER

21.00 Adana Demirspor - Trabzonspor (Yeni Adana Stadyumu) ATİLLA KARAOĞLAN


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Kaynak: DHA

Başakşehir, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de 6'ncı haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Süper Lig'de 6'ncı haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika
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