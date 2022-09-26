Süper Lig yine yabancı futbolculara teslim

Spor Toto Süper Lig'de 7 hafta geride kalırken, kulüplerin yabancı futbolcu oynatma arzusu bu sezon da devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon toplam sürenin yüzde 59,6'sında forma giyen yabancı futbolcuların bu sezonki yüzdesi 61,8'e çıktı.

Ligde şu ana dek görev yapan 244 yabancı futbolcu, toplamda 76 bin 769 dakika (yüzde 61,8) forma giydi.

Türkiye'de yetişmiş futbolcuların oynama süresi yüzde 28,9

Yabancı futbolcu hegemonyası yaşanan Süper Lig'de, yerli statüde oynayan ama yurt dışında yetişmiş ve "gurbetçi futbolcu" olarak nitelenen 50 futbolcu görev yaptı.

Bu oyuncular 11 bin 527 dakika (yüzde 9,3) yeşil zeminde kaldı.

Eğitimini Türkiye'de alan ve şu an ligde forma giyen 130 futbolcu ise toplam sürenin yüzde 28,9'unda seyircilerin karşısına çıkabildi.