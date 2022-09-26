Süper Lig yine yabancı futbolculara teslim - Son Dakika
Üye Girişi

Süper Lig yine yabancı futbolculara teslim

26.09.2022 12:36
Süper Lig yine yabancı futbolculara teslim

Spor Toto Süper Lig'de 7 hafta geride kalırken, kulüplerin yabancı futbolcu oynatma arzusu bu sezon da devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig'de 7 hafta geride kalırken, kulüplerin yabancı futbolcu oynatma arzusu bu sezon da devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon toplam sürenin yüzde 59,6'sında forma giyen yabancı futbolcuların bu sezonki yüzdesi 61,8'e çıktı.

Ligde şu ana dek görev yapan 244 yabancı futbolcu, toplamda 76 bin 769 dakika (yüzde 61,8) forma giydi.

Türkiye'de yetişmiş futbolcuların oynama süresi yüzde 28,9

Yabancı futbolcu hegemonyası yaşanan Süper Lig'de, yerli statüde oynayan ama yurt dışında yetişmiş ve "gurbetçi futbolcu" olarak nitelenen 50 futbolcu görev yaptı.

Bu oyuncular 11 bin 527 dakika (yüzde 9,3) yeşil zeminde kaldı.

Eğitimini Türkiye'de alan ve şu an ligde forma giyen 130 futbolcu ise toplam sürenin yüzde 28,9'unda seyircilerin karşısına çıkabildi.

SÜPER LİG

FUTBOLCU OYNAMA SÜRELERİ

(%)

Türkiye'de yetişmişGurbetçi Yabancı
28,99,361,8
Müsabakalarda yerli statüsündeki 189 oyuncu ise toplam 47 bin 410 dakika (yüzde 38,2) sahada kaldı.

-Yabancılar en fazla Galatasaray'da süre aldı

Ligde yabancı oyunculara en fazla şans tanıyan ekip Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılı ekipte yerli statüdeki futbolcular, 2 bin 153 dakika (yüzde 31,3) forma giyerken, yabancı futbolcular 4 bin 729 dakika (yüzde 68,7) süre aldı.

Cimbom'da tüm maçlarda 90'ar dakika oynayan Nelsson ve kaleci Muslera, en fazla süre alan isimler olarak dikkati çekti.

Yabancıya en fazla rağbet gösteren ikinci takım Trabzonspor

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da yabancı futbolcular 4 bin 718 dakika (yüzde 68,1) sahada kaldı.

Bordo-mavililerde yerli futbolcular ise kendilerine 2 bin 204 dakika (yüzde 31,9) yer bulabildi.

Karadeniz ekibinde en fazla sahada kalan isim 621 dakikayla Eren Elmalı olurken, ikinci sırada 610 dakikayla Trezeguet yer aldı.

Yerliler en fazla İstanbulspor'da forma giydi

Süper Lig'de yabancı oyuncuya en az şans tanıyan ekip İstanbulspor oldu.

Sarı-siyahlı ekipte yerli statüdeki futbolcular toplam sürenin yüzde 71,8'inde (4 bin 259 dakika) görev yaptı.

Ligde geride kalan 7 haftada kulüplerde forma giyen yerli ve yabancı oyuncuların görev süreleri şöyle:

SÜPER LİG FUTBOLCU OYNAMA SÜRELERİ
KulüpYabancı statüYerli statü
Galatasaray4.7292.153
Trabzonspor4.7182.204
Kasımpaşa4.5672.285
Beşiktaş4.5542.318
Gaziantep4.5272.398
Konyaspor45152.375
Kayserispor4.4142.490
Adana Demirspor44082.459
Antalyaspor4.1462.670
Ümraniyespor4.0302.896
Fenerbahçe4.0141.855
Hatayspor3.9332.004
Alanyaspor3.9192.990
Başakşehir3.9072.032
Sivasspor3.8943.027
Karagümrük3.7692.171
Ankaragücü3.5332.401
Giresunspor3.5152.423
İstanbulspor1.6774.259
Toplam76.76947.410

İlk 11'lerde yabancı ağırlığı yüzde 63,35

Müsabakalarda ilk 11'ler baz alındığında yabancı futbolcuların tercih edilme oranı yüzde 63,35'e çıkıyor.

Geride kalan 63 maçta ilk 11'de sahaya çıkan bin 386 futbolcunun 878'inde yabancı futbolcu tercih edildi.

Müsabakaya başlanan 11'de fırsat verilen yerli statüdeki futbolcuların sayısı 508'de kaldı.

YORUMLAR
500
Trabzonspor'da Trondsen'in sözleşmesi feshedildi Trabzonspor'da Trondsen'in sözleşmesi feshedildi Trabzonspor'un eski futbolcularından Hami Mandıralı, TSYD dergisine konuştu Açıklaması Trabzonspor'un eski futbolcularından Hami Mandıralı, TSYD dergisine konuştu Açıklaması
Kaynak: AA

İstanbulspor, Trabzonspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig yine yabancı futbolculara teslim - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:32 Tekirdağ'da köylülerin şarap çeşmesi yaptırdığı öne sürülmüştü! Gerçek bambaşka çıktı
16:23 Camide kan aktı! Eski eniştesi namaz sırasında imamı vurdu
16:19 Faroe Adaları'na yenilen A Milli Futbol Takımı'mız Andorra, Malta ve Moldova ile aynı listeye girdi
16:04 Şarkıcı Murat Kurşun canlı yayında itiraf etti: O şarkıyı ben çıkartırsam eşimle boşanırız
15:57 Son seçim anketinde sürpriz sonuç: Üçüncü ittifakın oy oranı ortaya çıktı!
15:47 Bursa'da iki lise öğrencisinin silahlı oyununda kan döküldü! 16 yaşındaki çocuk, boynuna isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi
15:39 Demet Akalın'dan Müge Anlı ve ekibine tepki: O çocuk öyle mi alınır ya delireceğim
15:31 Rahatsızlanan Arda Güler, Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
15:28 Savaş bölgesinden korkunç görüntü! Ukraynalı Nazi sempatizanı asker, ölen Rus askerin kafasını kesip tencerede pişirdi
15:23 Ünlü senarist Dale MacRaven hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 17:02:32. #1.12#
SON DAKİKA: Süper Lig yine yabancı futbolculara teslim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement