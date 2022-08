Bitexen Giresunspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında Galatasaray sahasında Bitexen Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Maça coşkulu başladıklarını söyleyen Okan Buruk, "Bugün maç öncesi hedefimiz, 3 puanı almaktı. Maça da bu coşkuyla başladık. Maçı kazanacak çok net pozisyonları yakalamasak da rakibimizin de kalemize gelmediği, rakibin kapandığı, savunma anlamında bize iyi bir savunma yapacak bir takım vardı. Bununla ilgili daha iyi şeyler yapabilirdik. Benim üzüldüğüm bireysel performanslar kalitemizin altındaydı. 3'üncü bölgeye girdiğimizde daha kaliteli işler yapabilirdik. Daha net pozisyon bulabilirdik. Oyuna hükmetsek de rakibin gol atamayacağı bir maç gibi gitse de bireysel hata ile maçı kaybettik. Bu tür maçlar olacak. İyi mücadele eden bir Giresun vardı. Bizim hatamızla maçı kazandılar. Tebrik etmekten başka bir şey yapmayacağız. Mücadele, baskı vardı, rakipten topu geri aldık. Kalite ortaya koyduk ama daha çok üretmemiz gerekirdi. 2 şutumuz kaleyi bulmuş. 35, 36 orta gözüküyor. Orta kalitemiz kötüydü" ifadelerini kullandı.

"DAHA ÇOK ÜRETMEMİZ GEREKİYORDU"Oyuncularının bireysel olarak kalitelerinin altında kaldığını söyleyen Buruk, "Orta kalitemiz düşüktü. Düşük olması bize rakibin müdahalesinden çok, boş topları dışarı attığımız oldu. Özellikle ikinci yarıya Gomis ile başlama nedenimiz ikinci forveti ceza sahasına sokmaktı. Bu da çok gerçekleşmedi. Bireysel olarak herkes kalitesinin altında kaldı. Bu da sonuç getirmedi. Rakibe çok fazla kalemize gelme şansı vermedik. Bizim daha çok üretmemiz gerekiyordu" diye konuştu."YURT DIŞINDAN TÜRK OYUNCU ALMAK İSTEDİĞİNİZDE 7, 8 MİLYON PARA ÇEKİYORLAR"Kaliteli yerli oyuncu bulmanın zor olduğunu ifade eden Buruk, "Yerli sorunu şu an herkesin ortak sorunu. Üst seviye, elit yerli oyuncu bulmak zor. Bu konuda ülke futbolu olarak sıkıntılarımız var. 3 Türk kuralı her hocayı zorluyor. Oyuncu değişikliği yaparken bile düşünmemiz gerekiyor. Gerçekten hepimizin neden olduğunu bilmediği bir kural var. Yurt dışından bir Türk almak istediğinizde 7, 8 milyon para çekiyorlar. Yerli sorunu var. Orada çok fazla seçeneğimiz yok" dedi."STOPERE TAKVİYE İSTİYORUZ"Transfer çalışmaları hakkında da bilgiler veren Buruk, şöyle konuştu: Kadroyu zenginleştirmek istiyoruz. Bazı bölgelerde eksiklerimiz var. Stopere takviye istiyoruz. Emin Bayram sakatlandı, belki Emin hazır olsaydı kullanacağımız oyunculardan biriydi. Ön tarafada bize katkı sağlayacak, farklı oyuncu arayışımız olacak. Aynı anda iki sağ bek sakatlandı. 3'üncü sağ beki getirdik. Sol bekte sıkıntılar çekiyoruz. Takımı 0'dan yaptık. Bugün de yeni oyuncular oynadı. Lige, takıma alışma süreçleri var. Geçen hafta galibiyete sevindiğim şeylerden birisi hazır değilsin, rakip Antalyaspor. Galibiyetle başlamak önemliydi. 6 puan için çıkmıştık, biz burada takım olarak daha iyisini yapacağız. Bu anlamda şüphem yok. Devamlılık da olacak. Bu tür maçlar çok fazla karşımıza çıkacak. Hakemler de çıkacak. Maçı yavaşlatan, alt ligden geldiği için bocalayan hakemler var. Her aut 1 dakikaya yakın sürüyor. Bu tür hakemler de karşımıza çıkacak. Oyunun süresi düşük. Bu tür hakemleri bu maçlara veriyorsunuz, sürenin uzama şansı yok. Belki de 40, 45 dakikaya düşebilir süreler.""GOLDEN SONRA KOLAY DEMORALİZE OLDUK"Hatalı golün ardından demoralize olduklarını söyleyen Buruk, şu ifadeleri kullandı: "Oyunu oturtma anlamında çok sıkıntı yaşamadık. Bireysel olarak performanslar düşünce oyun planı oturmuyor. Dolu tribünler, iştahlı başladık. Üretmede sıkıntı yaşayınca, oyuncular sorumluluk almaktan zaman zaman kaçtılar. Hata yaptıkça demoralize olduk. Golden sonra da öyle oldu. 0-0 gitse 15 dakika farklı oynayabilirdik. Golden sonra kolay demoralize olduk. İlk maçın heyecanı vardı. Yeni gelen oyuncular var. Kadroda düşünüyoruz. Trabzonspor maçına kadar alışma süreci olarak düşünüyorduk. Bugün burada bir kaza oldu. Önümüzdeki hafta kazanıp, yolumuza devam etmek istiyoruz.""BÜYÜK BİR PARA OLMADIĞI SÜRECE NELSSON'U BIRAKMAK İSTEMİYORUZ"Transferin sabır isteyen bir süreç olduğuna dikkat çeken Buruk, "Transfer hep konuşuyoruz. Bizim için de rakipler için de sabır istiyor. Bizden oyuncu isteyenler için de böyle. Kulübün Nelsson ile olan tavrı belli. Büyük bir para olmadığı sürece bırakmak istemiyor. Belotti daha önce listemizde olan bir oyuncu. Ancak oyuncu kendi ülkesinde kalmayı düşünüyor gibi. O konuda bir gelişme yok" diye konuştu."MORALİ BOZUK OLANLARLA KONUŞACAĞIZ, TEDAVİ EDECEĞİZ"Türk oyuncuların daha hassas olduğuna dikkat çeken Buruk, sözlerini şöyle noktaladı: "İlk iç saha maçı, genel olarak bizim Türk oyuncularımız daha hassas oluyor. Sadece sahada değil, saha dışında da öyle. Duygusal oluyor ve daha çabuk etkileniyor. Türk futbolunun, futbolcusunun sorunlarından birisi. Burada da zaman zaman demoralize olmaları normal. Onlara sahip çıkmalıyız. İyi niyetlerinden şüphemiz yok. Taraftarımız maçın başından sonuna kadar güçlü bir şekilde bizi destekledi. Ufak tefek hatalarda ses çıkabiliyor. Takılmamak gerekiyor. Morali bozuk olanlarla konuşacağız, tedavi edeceğiz. Lig daha yeni başladı. Daha iyi şeyler yapacaklar. Hem Kerem hem Yunus hem Emre Akbaba iyi çalıştılar. Bugün tam olarak onlardan istediklerimiz olmasa bile bundan sonra olacaktır. Abdülkerim de öyle. Herkes hata yapabilir. Tekrardan ayağa kaldırıp, hazır hale getireceğiz."HAKAN KELEŞ: MÜTEVAZI BÜTÇELERLE, DEV BÜTÇELERE KARŞI YARIŞIYORUZKazandıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden Hakan Keleş, "Geçen hafta iyi oynayıp kaybetmiştik. Bugün kazanmak istiyorduk. İlk 10 dakikada baskı yiyeceğimizi biliyorduk. Orada şans yanımızdaydı. Birkaç pozisyon verdik değerlendiremediler. Ondan sonra oyuncularımız biraz rahatladı. Girdiğimiz pozisyonlar var. Golü daha önce atabilirdik. Savunma kısmını iyi yaptığımızı düşünüyorum. Verdiğimiz pozisyonlar da çok net değillerdi. Biz de pozisyonlar bulduk. Oyuncularım mücadele kısmını ön plana çıkarttılar. İlk defa birbirleriyle oynayan oyuncular oldu. Mütevazi bütçelerle, dev bütçelere karşı yarışıyoruz. 2 senedir iyi işler yaptık, bu sene devam edeceğiz. Buradan 3 puanla çıkmak zor. İnanılmaz kadro kalitesi var. Oyunun savunma kısmı iyi yaptık, istediğimiz 3 puanı aldık. Bir Kasımpaşa maçımız var ona hazırlanacağız" şeklinde konuştu."İLK KEZ YAN YANA OYNAYAN OYUNCULAR VARDI"Sahada ilk kez yan yana görev yapan oyuncuları olduğuna dikkat çeken Keleş, şöyle konuştu: "Büyük takımların bir futbolcuya verdiği bonservisle biz takımı kuruyoruz. İnanılmaz bütçe farkı var. 2 senedir iyi işler çıkartıyoruz. Geçen sene biraz daha hazırdık. Sahada ilk kez birbirleriyle oynayan oyuncular vardı. Galatasaray'da ve bizde oyuna sonradan dahil olan oyuncular arasında dünyalar kadar fark var. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar. İstediğimiz bir 3 puanı aldık.""ÖMER BAYRAM İLE İLGİLENİYORUZ"Transfer çalışmaları hakkında da bilgiler veren Keleş, "8 tane yabancımız var. Kural hatası yapma şansımız yok. 4-5 yabancı almayı düşünüyoruz. Forvete oyuncu alacağız. Orta sahaya takviye lazım, alternatifleri çoğaltmak için. Kenar oyuncusu alacağız. Uzun zamandır beklediğimiz 1, 2 oyuncu var. İnşallah güzel bir kadro oluşturacağız. Ömer Bayram ile ilgileniyoruz. O da bizle ilgilenirse inşallah aramıza katarız. Bizim gibi Anadolu kulüplerini tercih ederken zorlanıyorlar. Geçen sene Okan geldi bizde inanılmaz bir performans gösterdi. Muslera'dan sonra kaleyi koruyacak" ifadelerini kullandı.

Oyunu çok fazla durdurmadıklarını sözlerine ekleyen Keleş, "Sergen sakat sakat oynadı. Çok oyunu durduran, yavaşlatan oyun oynadığımızı düşünmüyorum. Zaman zaman tempo yükseldiğinde oyuncular dinlenmek isteyebilir" dedi.