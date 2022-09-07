Süper Lig'de 6. hafta maçlarının hakemleri açıklandı - Son Dakika
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Süper Lig'de 6. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

07.09.2022 17:00
Süper Lig'de 6. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yapılacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yapılacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 9, 10, 11 ve 12 Eylül'de oynanacak maçların hakemleri şöyle:

9 Eylül Cuma:

20.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü: Mert Güzenge

10 Eylül Cumartesi:

17.00 Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Giresunspor: Erkan Özdamar

11 Eylül Pazar:

17.00 Demir Grup Sivasspor-İstanbulspor: Hüseyin Göçek

20.00 Gaziantep FK-HangiKredi Ümraniyespor: Ümit Öztürk

20.00 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor: Bahattin Şimşek

20.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Volkan Bayarslan

12 Eylül Pazartesi:

19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

21.00 Adana Demirspor-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

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Spor Toto Süper Lig'de 6. haftanın hakemler belli oldu Spor Toto Süper Lig'de 6. haftanın hakemler belli oldu
Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, 12 Eylül Darbesi, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de 6. hafta maçlarının hakemleri açıklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Süper Lig'de 6. hafta maçlarının hakemleri açıklandı - Son Dakika
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