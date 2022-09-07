Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 9, 10, 11 ve 12 Eylül'de oynanacak maçların hakemleri şöyle:

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Süper Lig'de 6. hafta maçlarının hakemleri açıklandı - Son Dakika

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