Trabzonspor-Fenerbahçe: 3-1

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

TRABZONSPOR: Uğurcan- Peres(Dk.51 Dorukhan), Edgar, Hugo, Denswil(Dk.46 Trondsen)- Berat(Dk.68 Siopis), Abdülkadir Ömür- Bakasetas- Gervinho(Dk.68 Cornelius), Nwakaeme(Dk.43 Yusuf)- Djaniny

FENERBAHÇE: Altay- Novak, Min-Jae, Szalai- Osayi-Samuel, Crespo(Dk.87 Pelkas), Gustavo, Ferdi(Dk.87 Sagare)- Mesut(Dk.75 Sosa), Rossi(Dk.75 Tisserand)- Valencia(Dk.62 Serdar Dursun)

GOLLER: Dk.25-87(P) Bakasetas, Dk.90 Yusuf (Trabzonspor)- Dk.3 Rossi (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Edgar Ie, Erce, Uğurcan(Trabzonspor)- Gustavo, Valencia, Szalai (Fenerbahçe)

KIRMIZI KART: Dk. 23 Min-Jae (Fenerbahçe)

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla namağlup serisini 9 maça çıkaran ve puanını 21'e yükselten Trabzonspor zirve koltuğunu Fenerbahçe'den devralırken, sarı-lacivertliler ise 19 puanda kaldı.

2'nci dakikada Nwakaeme'nin savunmanın arkasına pasına iyi hareketlenen Djaniny'in ceza sahası sol çaprazından içeriye çıkardığı topla arka direkte buluşan Gervinho'nun vuruşunda son anda savunma araya girerek önemli bir pozisyonu uzaklaştırmayı başardı.

3'üncü dakikada ceza sahası içerisinde Valencia ile Hugo'nun mücadelesi sonrasında top Rossi'nin önünde kaldı. Onun sol çaprazdan kaleye gönderdiği meşin yuvarlak i Uğurcan'ın solundan direk dibinden ağlarla buluştu: 0-1.

20'nci dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza sahası solunda topla buluşan Bakasetas'ın kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

21'inci dakikada Osayi-Samuel'in pasında penaltı noktasının sağında topla buluşan Mesut'un gelişine kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Uğurcan kontrol etmeyi başardı.

23'üncğ dakikada ceza sahası yayının hemen sağında Djaniny kaleye giderken Min-Jae'nin yaptığı faulle yerde kaldı. 14'üncü dakikadan sarı kartı bulunan Min-Jae, yaptığı bu faul sonrası ikinci sarı kart ile hakem Ali Şansalan tarafından oyundan ihraç edildi.

25'inci dakikada ceza sahası yayının sağından kazanılan serbest vuruşta Bakasetas'ın doğrudan kaleye gönderdiği top Altay'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-1.

26'ncı dakikada Ferdi'nin ceza sahası yayının solundan kaleye gönderdiği sert şutu Uğurcan yumruklayarak uzaklaştırdı.

42'nci dakikada Peres'in ceza sahası dışı sağ çaprazından kaleye gönderdiği topu Altay son anda uzanarak direk dibinden çıkardı.

45+3'üncü dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Bakasetas'ın altı pasın gerisine ortasına iyi hareketlenen Hugo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.

55'inci dakikada Bakasetas'ın uzaktan kaleye gönderdiği sert şutu Altay kontrol etti.

58'inci dakikada Berat'ın ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği şut az farkla yandan auta gitti.

67'nci dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası sol çaprazından uygun pozisyonda kaleye gönderdiği şut yandan dışarıya çıktı.

80'inci dakikada sağ kanattan Yusuf'un ortasına ön direkte iyi yükselen Dorukhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü devamında savunma Djaniny'den erken davranarak altı pas üzerinden topu uzaklaştırdı.

83'üncü dakikada Cornelius Szalai'nin müdahalesi sonrası yerde kaldı ancak hakem oyunu devam ettirdi. Daha sonra yapılan VAR incelemesinin ardından hakem Ali Şansalan penaltı noktasını işaret etti.

87'nci dakikada penaltı atışını kullanan Bakasetas'ın vuruşunda meşin yuvarlak Altay'ın solundan ağlara gitti: 2-1.

90'ncı dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cornelius'un vuruşunda Altay meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Penaltı noktası üzerinde Yusuf önünde kalan meşin yuvarlağı yeniden kaleye gönderdi, Altay'ın müdahalesi yeterli olmadı ve top ağlara gitti: 3-1.

Karşılaşma 3-1 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

NWAKAEME VE PERES DEVAM EDEMEDİ

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, karşılaşmanın 40'ncı dakikasında kasık bölgesinde ağrı hissedince kenar yönetimine devam edemeyeceğini iletti. Bir süre daha oyunda kalan Nwakaeme, 43'üncü dakikada oyundan çıkarak yerini Yusuf Sarı'ya bıraktı. İkinci yarının başlarında ise sağ ayağında ağrı hisseden sağ bek oyuncusu Bruno Peres 49'uncu dakikada kendisini yere bıraktı. Maça devam edemeyen Peres'in yerine Dorukhan 51'inci dakikada Dorukhan oyuna dahil oldu.

- Trabzon