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Türk okçuluğuna ilgi giderek artıyor - Son Dakika

Türk okçuluğuna ilgi giderek artıyor

22.10.2021 11:07
Türk okçuluğuna ilgi giderek artıyor

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, yaklaşık 2,5 yılda 7 bin 500 sporcu sayısına ulaştıklarını belirterek, "Bu ülkenin insanlarının, bu spora gösterdiği, bu kültüre verdikleri değeri ortaya koyuyor.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, yaklaşık 2,5 yılda 7 bin 500 sporcu sayısına ulaştıklarını belirterek, "Bu ülkenin insanlarının, bu spora gösterdiği, bu kültüre verdikleri değeri ortaya koyuyor. Bunun git gide artacağını, çok daha fazla sayılara ulaşacağını düşünüyorum." dedi.

Toksöz, AA muhabirine, 2,5 yıl önce kurulan federasyonlarında yaklaşık 7 bin 500 sporcu ve 500'e yakın tescilli kulüplerinin bulunduğunu belirtti.

Yeni bir federasyon olduklarını anımsatan Toksöz, "Türk okçuluğu, yaklaşık 25-30 yıldır amatör bir şekilde gerçekleştiriliyordu. Federasyonumuzun 2019 yılında kurulmasıyla bu çatı kurumsal bir kimlik altında faaliyet göstermeye başladı. Var olan camiamız gücü, bir çatı altında toplanarak Türk okçuluğuna hizmet etmeye başladı." diye konuştu.

Toksöz, federasyonun kurulmasının ardından önemli projeler gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, Ata sporu Türk okçuluğunu, yaşatmaya ve hak ettiği yerlere taşımak için çalıştıklarını söyledi.

-"Türk okçuluğunda ciddi bir potansiyel var"

Geleneksel Türk okçuluğuna ilginin giderek arttığını ifade eden Toksöz, şöyle konuştu:

"Türk okçuluğunda ciddi bir potansiyel var. Türk okçuluğu medya ayağında yer alması, son olarak olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz ve diğer paralimpik branşlarda okçuluk adına çok ciddi başarıların gelmesi, okçuluğu ve tabii ki de geleneksel Türk okçuluğunu da çok etkiliyor. Sporcu sayısında şu anda bulunduğumuz rakamı çok üstüne çıkabiliriz. Yaklaşık 2,5 yılda 7 bin 500 sporcu sayısı çok ciddi bir rakam. Bu ülkenin insanlarının, bu spora gösterdiği, bu kültüre verdikleri değeri ortaya koyuyor. Bunun git gide artacağını, çok daha fazla sayılara ulaşacağını düşünüyorum. Bizlerin görevi, bu ülkenin evlatlarına kendi tarihlerinin bilincini vermek, ata sporunu yaymak. Bu şekilde kendilerini modern sporların yanında geleneksel sporlara da katkı sunmalarını sağlamaktır."

Toksöz, Türkiye şampiyonasında dereceye girenlerden oluşturulan milli takımla, bu yıl Macaristan'da gerçekleşen uluslararası müsabakalara katıldıklarını ve farklı kategorilerde şampiyonluk elde ettiklerini belirtti.

Sporcularına güvendiğini ve bundan sonra başarılarının devamının geleceğini kaydeden Toksöz, "Ata sporu okçuluğa genlerde olan bir spor olarak bakıyorum. Çalışmaları ve tanımaları gerekiyor. Tanıdıklarında sevdiklerini görüyoruz. Türk okçusu, dünyada literatürde kabul edilen Türk okçuluğunu, dünyada da söz sahibi yapma gücüne sahip. Sadece şans verilmesi ve biraz daha fazla çalışmaları gerekiyor. Bu anlamda bizler onlara yeni dönemde de desteğimizi arttırmaya çalışacağız." diye konuştu.

Okçuluk, Türkiye, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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