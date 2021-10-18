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Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Durmuş'tan Ankara'ya tesis müjdesi - Son Dakika

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Durmuş'tan Ankara'ya tesis müjdesi

18.10.2021 11:10
Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Durmuş'tan Ankara'ya tesis müjdesi

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, içinde hem sert hem de toprak zemin merkez kortları bulunan çok büyük bir tesisi Ankara'da inşa edeceklerini duyurdu.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, içinde hem sert hem de toprak zemin merkez kortları bulunan çok büyük bir tesisi Ankara'da inşa edeceklerini duyurdu.

Anadolu Ajansı (AA) Spor Servisi'ni ziyaret eden Cengiz Durmuş, tenis sporunun bugünü ve geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkent Ankara için tenis merkezi müjdesi veren Durmuş, "Ankara'da böyle bir yerimiz yok. Aslında hazırlıklarını bitirmiş olduğumuz, Ankara'nın merkezinde tenis tesisi eksikliğine son verecek bir proje gerçekleştiriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın bilgisi dahilinde yürüttüğümüz faaliyetler sonucunda Ankara'nın göbeğinde yaklaşık 80-85 dönümlük bir arazide, hem sert hem toprak merkez kortlarıyla beraber, yapılacak tesisin müjdesini vermek isterim." ifadelerini kullandı.

Merkez hakkında bilgi veren Durmuş, "Tesisimiz çok kısa zamanda, 1 yıl içerisinde yapılacak. Burası tam bir kamp eğitim merkezi olacak. Anadolu'nun her yerinden seçilmiş yetenekli çocuklar, burada ehliyeti yüksek, işi en iyi bilen antrenörler tarafından eğitime tabi tutulacak. Çocuklarımız burada büyük turnuvalara hazırlık yapacak. Burası istasyon olacak. Bu, yetenekli çocuklarımızın imkansızlıklarına son verecek bir projedir. Antrenörünün burada hizmet verdiği, çocuklarımızın yatabileceği ve devletin imkanlarından yararlanabileceği bir ortam oluşturulacak. Yetenekli çocukların bu şansı yakalayabileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Dünyanın en iyi sporcularını yetiştirme hedefleri bulunduğunu vurgulayan Durmuş, "Yaptığımız işler asla bir seçime veya döneme ait değil. Birçok dönemi kapsayabilecek. 10 yıllık planlarımız sonucunda yaptığımız şeyleri anlatmaya çalıştık. Hedeflerimiz bitmedi. Bu hedeflerimizin biraz daha hızlanabilmesi için aynı sistemi devam ettirmek gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Uluslararası bir turnuva gerçekleştirilmesini hedefliyoruz"

Başkan Cengiz Durmuş, dünyaca ünlü erkek tenisçileri Uluslararası Ankara Cup turnuvasında Ankaralı sporseverlerle buluşturmayı planladıklarını dile getirdi.

"Ankara seyirci bazında çok iyi." diyen Durmuş, "Tenise büyük ilgi gösteriyorlar. Uluslararası bir turnuvanın da Ankara'da inşa edeceğimiz bu merkezde gerçekleştirilmesini hedefliyoruz. İstanbul Open'a Roger Federer, Grigor Dimitrov, Milos Raonic geldi. Dünyanın en iyi tenisçileri İstanbul'dan, Türkiye'den gelip geçti. Ankara özel tabii. Ankara Cup'a da inşallah dünyanın en iyi tenisçileri gelir." şeklinde konuştu.

"Teniste hiçbir şey tesadüf değildir"

Dünya sıralamasını zorlayan Türk sporcular bulunduğunu aktarıp, gelinen noktanın bir sistemin ürünü olduğunu dile getiren Durmuş, "Teniste hiçbir şey tesadüf değildir. Tenis dünyada en çok ilgi gören ve izlenen branş. Tenis ülkesi olma yolunda ilerleyen Türkiye, hem organizasyonlarıyla hem de elde ettiği başarılarla bunu gösteriyor. Teniste dünyanın bilinen ülkelerinden biri haline geldik." açıklamasında bulundu.

Türkiye'de tenise ilginin arttığını vurgulayan Durmuş, Doğu ve Güneydoğu ziyaretlerinde kadınların bu branşa gönül verdiğini gördüklerini dile getirdi.

Durmuş, bu durumun inançlarını desteklediğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Üniversitelerimizle iş birliği yapmaya başladık. Bunu daha da arttırmamız gerektiğini düşünüyoruz. Üniversitelerde öğretim görevlisi, öğretim üyesi hocalarımızın yetiştirdiği antrenörlerle, bizim de pratikte bu işi bilen antrenörlerimizi bütünleştirerek, aynı eğitim dilini oluşturmamız gerekiyor. Bugün Uluslararası Tenis Federasyonunun (ITF) internet sitesine girdiğinizde, Türkçe antrenörlük eğitimini görebilirsiniz. Bu, dünyaya entegre olduğumuz anlamına geliyor. Türkiye Tenis Federasyonu Başkanvekili Cem Tınaz, Tenis Avrupa Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Eski federasyon başkanlarımızdan Ayda Uluç onursal başkan, ben de danışma kurulu üyesi seçildim. Türkiye'nin aslında Avrupa'daki etkili bir güç olduğunu ve bunu da herkesin kabul ettiğini görüyoruz."

"İzmir'deki tesisler kamp eğitim merkezine dönüştü"

Başkan Durmuş, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun destekleriyle İzmir'de 9 kortlu bir tesis inşa ettiklerini aktardı.

Bu tesisin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Cengiz, "İzmir'deki tesisler kamp eğitim merkezimize dönüştü. Tüm kamplarımızı ve turnuvalarımızı orada yapabiliyoruz. Bunu, ITF tarafından seçilmiş iyi bir antrenör eşliğinde yapıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Durmuş'tan Ankara'ya tesis müjdesi
Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Durmuş'tan Ankara'ya tesis müjdesi
Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Durmuş'tan Ankara'ya tesis müjdesi
Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Durmuş'tan Ankara'ya tesis müjdesi

Türkiye, Ankara, İzmir, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Durmuş'tan Ankara'ya tesis müjdesi - Son Dakika Spor


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