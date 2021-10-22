Voleybol: Haftanın programı

Misli.com Sultanlar Ligi'nde beşinci, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde dördüncü hafta maçları oynanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan açıklanan programa göre liglerde maçların programı şöyle:
Misli.com Sultanlar Ligi
Yarın:
13.00 VakıfBank- Bolu Belediyespor (VakıfBank)
14.00 PTT- Yeşilyurt (Başkent)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyesi-Kuzeyboru (Mimar Sinan)
15.30 Türk Hava Yolları- Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel)
16.30 Mert Grup Sigorta-Nilüfer Belediyespor (Başkent)
17.00 Sarıyer Belediyespor-Karayolları (Bahçeköy Orman Fakültesi)
20.00 Galatasaray HDI Sigorta-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)
AXA Sigorta Efeler Ligi
Yarın:
15.00 Allpower Akü Cizre Belediyespor-Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş (Şırnak)
24 Ekim Pazar:
14.00 Halkbank- Tokat Belediye Plevne (Başkent)
14.00 Fenerbahçe HDI Sigorta- Bingöl Solhanspor (Burhan Felek Vestel)
15.00 Bursa Büyükşehir Belediyepor-Spor Toto (Cengiz Göllü)
15.00 Arkasspor-Altekma (İzmir Atatürk)
16.00 Yeni Kızıltepespor-Ziraat Bankkart (Mardin Atatürk)
16.00 Sorgun Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Sorgun)
Kaynak: AA
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