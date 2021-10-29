Voleybol: Haftanın programı

Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'nde altıncı hafta maçları oynanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan açıklanan programa göre liglerde maçların programı şöyle:
Misli.com Sultanlar Ligi
Bugün:
15.15 Karayolları- Türk Hava Yolları (Başkent Voleybol)
Yarın:
14.30 Yeşilyurt- Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Voleybol)
15.00 Nilüfer Belediyespor-VakıfBank (Cengiz Göllü)
16.00 Bolu Belediyespor- Sarıyer Belediyespor (Bolu Karaçayır)
17.00 Kuzeyboru-Mert Grup Sigorta (Aksaray)
18.00 Fenerbahçe Opet- Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Voleybol)
18.00 Eczacıbaşı Dynavit- PTT (Eczacıbaşı)
AXA Sigorta Efeler Ligi
31 Ekim Pazar:
14.00 Halkbank-Altekma (Başkent Voleybol)
15.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Voleybol)
15.00 Allpower Akü Cizre Belediyespor- Bingöl Solhanspor (Şırnak)
16.00 Yeni Kızıltepespor-Spor Toto (Mardin Kızıltepe Atatürk)
16.00 Sorgun Belediyespor- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Sorgun)
1 Kasım Pazartesi:
14.00 Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş- Tokat Belediye Plevne (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
Kaynak: AA
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