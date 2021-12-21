Sporda 2021 böyle geçti: Ekim

Sporda 2021 yılının ekim ayında Serdar Tatlı başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) istifa ederken, MHK Başkanlığına Ferhat Gündoğdu getirildi.

Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından 20 Eylül'de göreve getirilen Alman teknik direktör Stefan Kuntz, A Milli Futbol Takımı ile ilk maçına Norveç karşısında çıktı.

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayırırken, teknik direkötürlüğe eski futbolcusu Emre Belözoğlu'nu getirdi.

Milli dalışçı Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 100 metreye dalarak dünya rekoru kırdı.

Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, FINA Dünya Kupası 400 metre karışıkta Türkiye rekoru kırarak bronz madalya kazandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre ekim ayında sporda yaşanan gelişmeler şöyle:

1 EKİM

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçında Galatasaray, Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'yla deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Milli halterci Sera Yenigün, Finlandiya'nın Rovaniemi kentinde düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Kolon bölgesindeki şüpheli tümör nedeniyle ameliyat edilen 80 yaşındaki Brezilyalı efsane futbolcu Pele, taburcu edildi.

Türk basketbolunun duayenlerinden Nur Germen, 73 yaşında hayatını kaybetti.

2 EKİM

2021 Sırbistan Satranç Ligi'nde mücadele eden genç satranççı FM Ediz Gürel, ligdeki 9 maç sonucunda, 2. Uluslararası Usta (IM) normunu almaya hak kazandı.

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman ile yollar ayrıldı.

Basketbolda Kadınlar Federasyon Kupası'nın finalinde Emlak Konut'u 69-66 yenen Mersin Büyükşehir Belediyespor, kupayı kazandı.

İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek altın madalya kazandı.

Finlandiya'nın Rovaniemi kentinde devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın 10. gününde milli sporcu Ali Oflaz, 1 gümüş ile 1 bronz madalya elde etti.

3 EKİM

Medipol Başakşehir'de teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu getirildi.

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda 2021 sezonunun son yarışını üçüncü sırada tamamlarken, genel klasmanda 5. sırayı aldı.

Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, teknik direktör İrfan Buz ile yollarını ayırdı.

Norveç'in başkenti Oslo'daki Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 74 kiloda Fazlı Eryılmaz, Belaruslu rakibi Azamat Nurykau, Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda ABD'li Nicholas Edward Gwiazdowski'yi yenerek bronz madalyanın sahibi oldular.

4 EKİM

Milli tenisçi Ayla Aksu Tunus'ta düzenlenen W15 Magic Hotel Tours'ta şampiyon oldu.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç ve Letonya ile karşılaşacak A Milli Takım, yeni teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktör Ersun Yanal ile sözleşmeyi sonlandırma kararı aldığı bildirildi.

5 EKİM

İspanyol basketbol tarihinin en iyi basketbolcuları arasında yer alan 41 yaşındaki Pau Gasol, profesyonel kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Antalyaspor Kulübü Yönetim Kurulu, futbolcu Nuri Şahin'in kulüpte aynı zamanda futbol sorumlusu olarak görev yapacağını duyurdu.

Voleybolda 2021 Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

Suudi Arabistan'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcu Ezgi Kılıç, 3 altın madalya kazandı. Kılıç, dünya şampiyonluğunu elde etti. Milli halterci, silkme ve toplamda Avrupa rekoru kırdı.

6 EKİM

Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda erkekler 61 kiloda koparmada 123 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazanan Kaan Kahriman, silkmede 141 kilo ile 4. oldu. Kaan, toplamda ise 264 kiloluk derecesiyle gümüş madalya elde etti. 55 kiloda yarışan Ertuğrul Seçgin ise koparmada 98 kilo ile 4 sırayı alırken, silkmede 123 kilo ile bronz madalya kazandı. Ertuğrul, toplamda 221 kiloluk derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli atıcı Erdoğan Akkaya, Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası'nın trap erkekler kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu.

7 EKİM

Norveç'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 72 kiloda bronz madalya kazandı.

Voleybolda Erkekler 2021 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı Spor Toto'yu 3-2 yenen Ziraat Bankkart kazandı.

İtalya'nın Olbia kentinde düzenlenen Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nın ikinci gününde erkekler 73 kiloda Umalt Demirel gümüş, kadınlar 57 kiloda Özlem Yıldız bronz madalya kazandı.

8 EKİM

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, millilerle ilk maçına Norveç karşısında çıktı.

Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, teknik direktörlüğe Marius Sumudica'yı getirdi.

Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Yüzme Kupası'nda altın madalya kazandı.

Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Burhan Akbudak, grekoromen stil 82 kiloda gümüş madalya aldı.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında Norveç ile 1-1 berabere kaldı.

9 EKİM

Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda ferdi karşılaşmaların son gününde milli sporcu Hilal Öztürk, kadınlar +78 kiloda bronz madalya kazandı.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 89 kiloda yarışan Hakan Şükrü Kurnaz koparmada 149 kiloyla altın, silkmede 170 kiloyla bronz madalya kazanırken, toplamda 319 kiloluk derecesiyle dünya üçüncülüğünü elde etti. 89 kiloda da Enes Çelik koparmada (148 kilo) gümüş madalya alırken, silkme (170 kilo) ve toplamda (318 kilo) 4. oldu.

2021 Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Miray Ulaş, bronz madalya kazandı.

Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarında, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.

10 EKİM

Büyük Britanyalı Tyson Fury, ABD'li Deontay Wilder'ı nakavt ederek Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemeri unvanını korudu.

Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Macaristan'da düzenlenen Dünya Yüzme Kupası 200 metre karışıkta bronz madalya kazandı.

Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen 2021 Laser Senior Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Umut Eyriparmak, laser radial erkekler kategorisinde üçüncü oldu.

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas kazandı. Bottas'a kupasını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Mustafa Şentop verdi.

Türkiye, Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nın son gününde karma takım müsabakalarında bronz madalya elde etti.

Milli atlet Tubay Erdal, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 2.34.30'luk derecesiyle maratonda kariyerinin en iyi derecesine imza attı.

Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası'nda milli sporculardan Oğuzhan Tiryaki büyük erkekler, Ali İhsan Egin ise genç erkekler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

11 EKİM

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmadığı için Santos-Gremio futbol maçının oynandığı stadyuma alınmadığını açıkladı.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, 6. kez Dünya Tekvando Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında Türkiye, deplasmanda Letonya'yı 90+9. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etti.

12 EKİM

Milli triatlet Gültiğin Er, İspanya'da düzenlenen Avrupa Kupası'ndaki derecesiyle Türk triatlon tarihinin en iyi zamanını elde etti.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonunda (IBSA) yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Milli para dansçı Barış Bayraktar, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen "Para Dance Polish Open Turnuvası"nda altın madalya aldı.

13 EKİM

İspanya'nın başkenti Madrid'deki 32 nolu ceza mahkemesi, Almanya'nın Bayern Münih takımında forma giyen Fransız futbolcu Lucas Hernandez hakkında hapis cezası verdi.

14 EKİM

Galatasaray Kulübü İstişare Komitesinin ilk toplantısı gerçekleştirildi. Kulüp Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılı kulüpte görev yapmış önceki başkanlar, ikinci başkanlar ve divan kurulu başkanları bir araya geldi.

15 EKİM

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığı nedeniyle vefat eden eski milli atlet Zekeriya Akdoğan, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

16 EKİM

Türkiye Cimnastik Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden Suat Çelen getirildi.

İtalya'da düzenlenen Kadınlar ve Erkekler Dünya Bocce (Volo) Şampiyonası'nda basamak disiplininde milli sporcu İnci Ece Öztürk, ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Sırbistan'da devam eden Comen Cup'ta milli yüzücüler Talya Erdoğan ve Meriç Uygun, birinci oldu.

17 EKİM

Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4. ayak yarışı Ege Rallisi'nde birinciliği Burak Çukurova-Vedat Bostancı kazandı.

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

18 EKİM

Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) final serisinde Phoenix Mercury'ye 3-1 üstünlük sağlayan Chicago Sky, tarihinin ilk şampiyonluğunu elde etti.

Eski Samsunspor Kulübü Başkanı ve futbolcusu 61 yaşındaki Emin Kar, hayatını kaybetti.

Rallikrosta 3 Türkiye şampiyonluğu bulunan Oğuz Gürsel, 89 yaşında vefat etti.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Akdeniz Uluslararası Kick Boks Federasyonu başkanlığına seçildi.

Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından futbol sorumluluğu görevine getirilen Nuri Şahin, futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

19 EKİM

İspanya'da sol koalisyon hükümeti bugün yaptığı Bakanlar Kurulu'nda, kısa bir süre önce profesyonel kariyerini sonlandıran eski basketbolcu Pau Gasol'a üstün liyakat nişanı verilmesi kararını aldı.

Milli yelkenci Ejder Ginyol, İtalya'da düzenlenen Formula Kite Dünya Şampiyonası'nda master kategorisinde şampiyon oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. haftasında Beşiktaş, Sporting Lizbon'a 4-1 mağlup oldu.

20 EKİM

Yunanistan'da düzenlenen törenle yakılan 2022 Kış Olimpiyatları meşalesi, organizasyonun yapılacağı Çin'in başkenti Pekin'e ulaştırıldı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), 75. yıl dönümünün kutlanacağı 2021-2022 sezonu başladı.

21 EKİM

A Milli Futbol Takımı'nın, FIFA dünya sıralamasında 41. sıradan, 39. sıraya yükseldiği açıklandı.

Serdar Tatlı başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, istifasını TFF Yönetimi'ne verdi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu (TMPF) Başkanlığı görevini yürüten Veli Ozan Çakır, yeniden başkanlığa seçildi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. hafta maçında Belçika ekibi Royal Antwerp ile 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. hafta maçında Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini deplasmanda 1-0 yendi.

22 EKİM

Basketbolda 2021 FIBA Kadınlar Süper Kupa'yı, Rusya ekibi UMMC Ekaterinburg'u 75-68 yenen İspanya temsilcisi Valencia kazandı.

23 EKİM

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Mütevelli Heyetine seçildi.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun (TBBDF) 5. olağan genel kurulunda Mutlu Türkmen yeniden başkanlığa seçildi.

Türkiye Eskrim Federasyonunun genel kurulunda yapılan seçimde mevcut başkan Murat Atalı, yeniden başkanlığa getirildi.

Türkiye Triatlon Federasyonu Olağan Genel Kurulunda başkanlığa yeniden Bayram Yalçınkaya seçildi.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör Cihat Arslan ile yollar ayrıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapımına 2017'de başlanan 20 bin seyirci kapasiteli Yeni Ordu Stadı, Orduspor 1967 ile Kırıkkale Büyük Anadoluspor arasında oynanan maçla kapılarını sporseverlere açtı.

24 EKİM

Türkiye Bilardo Federasyonu 5. Genel ve Mali Olağan Genel Kurulu'nda, Ersan Ercan yeniden başkanlığa seçildi.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu genel kurulunda yapılan seçimde Gürsel Çolakoğlu, federasyon başkanlığına seçildi.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda şampiyon, Monster Energy Yamaha takımının Fransız pilotu Fabio Quartararo oldu.

İspanya'da düzenlenen Valencia Yarı Maratonu'na katılan 23 yaşındaki Etiyopyalı atlet Letesenbet Gidey, 62 dakika 52 saniyelik derecesiyle yarışı ilk sırada tamamladı. Bu derecesiyle Gidey, Kenyalı atlet Ruth Chepngetich'e ait önceki dünya rekorunu 70 saniye geliştirerek rekorun yeni sahibi oldu.

25 EKİM

Liverpool'un Mısırlı yıldız kanat oyuncusu Muhammed Salah, "İngiltere Premier Lig tarihinin en skorer Afrikalı futbolcusu" oldu. 2017 yazında İngiliz temsilcisine gelen Salah, İngiltere Premier Lig'de 167 maçta, 107 gol kaydetti, 43 asiste imza attı.

Dünyaca ünlü ABD'li basketbolcu Michael Jordan'ın kariyerinin başlangıç yıllarında bir maçta giydiği spor ayakkabısı, yaklaşık 1,5 milyon dolarlık rekor bedelle satıldı.

Türkiye Yelken Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Mali Genel Kurulu'nda Duriye Özlem Akdurak, yeniden başkanlığa seçildi.

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan derbi maçta Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

26 EKİM

Milli dalışçı Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 98'inci yılına ithafen dünya rekoru için tek nefeste 100 metre dalışını Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirdi. Ercümen, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 100 metreye dalarak dünya rekoru kırdı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu 5. Olağan ve Mali Genel Kurulu'na tek aday olarak giren Abdullah Topaloğlu, yeniden başkanlığa getirildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu'na tek aday giren Mehmet Akif Üstündağ, yeniden başkanlığa seçildi.

27 EKİM

Avustralya tarihinin en iyi basketbolcuları arasında gösterilen, bir dönem Fenerbahçe Beko forması da giyen 41 yaşındaki David Andersen, parkelere veda etti.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, yeniden başkanlığa seçildi.

Kadın futbolunun en önemli isimleri arasında yer alan ABD'li Carli Lloyd, milli takım kariyerine son verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığına Ferhat Gündoğdu getirildi. Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki MHK'de Yunus Yıldırım, Ahmet Şahin, Sebahattin Şahin, Hakan Sivriservi, Kamil Abitoğlu, Nihat Mızrak, Hikmet Öksüzoğlu, Serdar Çakıroğlu görev aldı.

Türkiye Halter Federasyonu başkanlığına Talat Ünlü seçildi.

28 EKİM

Türkiye Kano Federasyonu Genel Kurulunda Alper Cavit Kabakçı, yeniden başkanlığa seçildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Hakan Kutlu getirildi.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanlığına Salim Kayıcı, tekrar seçildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 9 Kasım'dan itibaren profesyonel liglerde statlara tam kapasitede seyirci alınmasına karar verildiğini duyurdu.

29 EKİM

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi finalinde Club America'yı 1-0 yenen Monterrey, şampiyon oldu.

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden Niyazi Kurt seçildi.

Türkiye Ragbi Federasyonu 4. Olağan Genel Kurulu ve Mali Genel Kurulu'nda Murat Pazan, 156 delegeden 115'inin oyunu alarak yeniden başkan oldu.

Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, FINA Dünya Kupası 400 metre karışıkta Türkiye rekoru kırarak bronz madalya kazandı.

30 EKİM

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, tek aday olarak girdiği olağan genel kurulda 85 geçerli oydan 84'ünü alarak yeniden başkan seçildi.

Türkiye Hokey Federasyonu başkanlığına yeniden Sadık Karakan seçildi.

Yunanistan'da düzenlenen 15 Yaş Altı Balkan Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, üç stilde de takım halinde şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden Cengiz Durmuş seçildi.

Türkiye İzcilik Federasyonu'nda, mevcut başkan Hasan Dinçer Subaşı yeniden başkanlığa getirildi.

Türkiye Oryantiring Federasyonu başkanlığına Tekin Çolakoğlu seçildi.

31 EKİM

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Genel Kurulu'na tek aday olarak giren mevcut başkan Cengiz Toksöz, yeniden başkanlığa seçildi.

Türkiye Dans Sporları Federasyonu (TDSF) başkanlığına Tolga Han Çinkitaş yeniden seçildi.

Türkiye Kürek Federasyonu başkanlığına Erhan Ertürk seçildi.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Uğur Kılıç getirildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu başkanlığına, mevcut başkan Fatih Çintimar seçildi.

Artistik Buz Pateni Cumhuriyet Kupası'nda yarışan olimpik aday kadro sporcusu Burak Demirboğa, aldığı toplam 219,63 puanla Türkiye rekoru kırdı.